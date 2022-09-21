微信小遊戲「羊了個羊」 為何讓人手癢？

「羊了個羊」在近期掀起全民挑戰風。（取材自微博）

你玩「羊了個羊」了嗎？近日，一款微信 小遊戲突然暴紅，簡單遊戲規則卻配上過關率不到0.1%的「困難模式」，讓玩家們前仆後繼的在第二關血流成河。截至9月16日，微博 討論話題量超過25億，每日遊戲挑戰次數超過6000萬，高度關注帶來流量收入本是行業好事，但卻引爆了抄襲、收入作假爭議，令玩家開始質疑：這到底是不是一場騙局。

「羊了個羊」由北京簡游科技有限公司開發，主要投放在微信小程序、抖音 小遊戲等平台，是一款闖關消除小遊戲，該遊戲的玩法與「消消樂」相同，玩家需要將重疊的各類方塊在底部7個橫欄內完成消除（3個同類消除）。

從內容來看，這款小遊戲的畫風可愛清新，玩法簡單，點擊卡牌將其移到底部卡槽，卡槽內可以儲存7張卡牌，當有3張相同的卡牌時將會消除，所有卡牌消除時通關。

玩「羊了個羊」可以看到朋友的成績，也能知道不同省份間的成績。(遊戲截圖)

不過，玩家通過第一關後，面對號稱通關率僅0.1%的第二關，許多民眾都無法通過，遊戲還設置了三個道具和一次復活機會，均需要看30秒廣告才能獲得。截至16日下午4時許，遊戲平台顯示當日有超過6300萬隻「羊」挑戰，僅通關86萬隻羊。

紅星新聞報導，一名已試玩兩天的玩家說，第一關非常簡單，亂點即可，「屬於新手教程，告訴玩家遊戲規則」，但第二關卻非常難，不僅需要消除的方塊數量漲了3-4倍，方塊的類別也進行了大量增加，常常玩到一半就卡住，沒辦法三三成組，就算使用道具也無濟於事，一次性道具根本無法挽救死局。

低成本遊戲 抓住心理

遊戲產業分析師張書樂表示，「羊了個羊」屬於低成本的小遊戲，關鍵在於其抓住了玩家的遊戲心理，就像把象棋殘局的套路放在了三消遊戲上，以為兩、三步就能輕鬆過關，結果卻被反殺。玩家在強烈的勝負欲促使下，會不斷去挑戰。

對此，四川大學文學與新聞學院的老師駱世查表示，玩家們對這款遊戲的沉迷，符合「沉沒成本」理論，玩家付出的時間與精力讓他們沒辦法甘心在這種簡單的遊戲機制下認輸，於是他們便再次投入遊戲中。但在這個過程中，玩家不斷投入成本，卻一次次失敗；很少或者說很難會有成功的。

據了解，由於「羊了個羊」太過火爆，其服務器頻頻出現異常，甚至有網友反映不到24小時崩了三次。「羊了個羊」官方微博表示，服務器出現異常，公司正在緊急排查和修復。之後不久，公司還直接在微博上招募後端服務器開發人員。

電商平台 外掛代刷

報導指出，「羊了個羊」暴紅後，有關該款遊戲的技術貼文也相繼出現，其內容包括外掛、腳本、破解、bug等。其中，一些貼文的下面還留下購買外掛服務的聯繫方式。此外，一些電商平台也上架了關於「羊了個羊」的外掛、代刷服務。

檢索淘寶平台發現，一份「羊了個羊」的外掛服務約8至9元，最貴的可達18元（人民幣，下同，約2.56美元）。支付後，店家會發給顧客遊戲外掛和一份外掛使用教程。在銷量最高的店鋪中，已有2000多人付款。

揚子晚報記者在使用了賣家推薦的電腦修改文件方法後，遊戲內道具「無限使用」，也無需再看廣告。在使用了40餘次道具後，該報記者通過了第二關。

強烈勝負欲 帶來刺激

而對於「羊了個羊」突然火爆這一現象，張書樂則表示，該遊戲雖不能給整個遊戲行業帶來震動，但其出圈的方法、經過等卻能給相關的從業者帶來一定的創新思維刺激。

「羊了個羊」主要在於難度上和以往遊戲有了一個差異性。以往的遊戲規則，一關比一關難，難度小幅度提升。而「羊了個羊」刺激性太強，第二關難度劇增。從遊戲心理上看，全盤可以看到，可以慢慢考慮，卻始終無法過關，會帶來一種強烈的勝負欲。

「羊了個羊」在近期掀起全民挑戰風。（取材自微博）

張書樂進一步表示，從地域設定方面來看，這款小程序遊戲玩法體驗裡出現了為省而戰，就有了地域性和集體榮譽感，也容易形成某種形式的社交遊戲體驗，這會形成短時間內「我為家鄉爭光」的虛擬榮譽感和「我拖了家鄉後腿」的奮鬥欲望。截至9月17日，江蘇、湖北和浙江位列前三。

不過，張書樂認為，類似遊戲的吸金能力並不能算很強。「畢竟只是一個小遊戲，而且光靠觀看廣告的方式賺不到太多錢，當然較之這個遊戲的開發運營成本而言，還是爆賺了」。

「羊了個羊」官微發布了中秋圖。（取材自微博）

羊紅了…被指像騙局 被爆抄襲

第一關的難度相當於數學題1+1=2，第二關突然化身為「跨專業考研」，這就是「羊了個羊」帶給玩家的心理陰影。

張書樂告訴紅星新聞，「羊了個羊」本質上有點類似於街頭象棋殘局那種「騙局」，明明可以兩三步輕鬆過關，所以下場，結果卻被反殺。

玩家不斷闖關失敗，觀看視頻獲得道具的操作也使得廣告視頻的觀看量大幅提升，有玩家留言「這輩子沒看過這麽多廣告」、「廣告都快背下來了」、「它明明可以讓你看廣告，卻還送了個遊戲玩」。微博大V畢導THU在玩100局後，統計出玩50局遊戲就需要觀看75分鐘的廣告的結論。

有用戶更是直言，「以為自己玩了個不花錢的爆款遊戲，其實是一次又一次被薅了羊毛」。

隨著「羊了個羊」的走紅，關於該款小程序遊戲的諸多質疑也不斷出現。

難倒玩家的第二關。(遊戲截圖)

暴紅後遺症 質疑聲起

國際金融報報導，日前一張「流量主數據日報」截圖在網上流傳。根據圖片顯示，「羊了個羊」僅僅半天收入就468萬元，月收入則高達2564萬元。由於數據驚人，簡游科技創始人張佳旭立即闢謠：圖片是假的。

張佳旭指出，遊戲為了用戶體驗，沒有加Banner廣告和插屏廣告，所以收入的截圖根本不對，「火的時間也湊不夠這個總收入」。他還稱，難度的設置，是遊戲的樂趣和社交話題的一種結合。

隨著遊戲的火爆，「羊了個羊」還捲入了抄襲風波。有遊戲玩家在社交媒體上質疑，「羊了個羊」疑似抄襲另一款匹配遊戲「3tiles」，並認為它們玩法是一模一樣的。

「羊了個羊」相關負責人否認抄襲，表示如果連成三個的玩法就算抄襲，那這樣的遊戲也太多了，公司不會對此理會。

「當我還在為了第二關煩惱的時候，義烏已經開始賣周邊了」，江磊日前在抖音曬出「羊了個羊」鑰匙扣，下面多位網友評論：我也想要、義烏太神速了。

「羊了個羊」的周邊商品。（取材自天目新聞／電商平台截圖）

時代周報猛獁工作室報導，當玩家還在遊戲中大「卷」排名時，商家已經盯上了這場狂歡中的商機。阿里巴巴平台上，不少義烏商家推出「羊了個羊」鑰匙扣、手機殼、桌遊卡牌等多款周邊商品。

某義烏商行的老闆說，目前訂單不少，工廠全部都在趕「羊了個羊」鑰匙扣，一天的出貨量大概在5萬個左右。不過這類網紅產品價格通常不穩定，今天報價是單面3.5元/個，雙面3.9元/個，明天就可能高於這個價格了，要看市場浮動。