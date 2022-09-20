考公職… 年輕人拒內卷 踏上不歸路

中國海歸人員要進入體制內，也必須依照正常程序，參加國家公務員統一考試；圖為一男子翻閱公務員考試書籍。（中新社）

前言：這是中國年輕人的部分縮影，三個女孩經歷了一個「很卷的人」不想「卷」了的生活，於是「考公」成為她們努力向上、邁向人生下一站的必然抉擇。

小展 睡眠不足脫髮 堅守冷門專業

小展是那種凡事都要竭盡全力的人，大學幾年，就是不停歇地跟著導師做項目、參加比賽，忍受飯局上的菸酒。睡四、五個小時、通宵是常有的事，心臟跳得忽快忽慢，她一度覺得血管都要被衝破了，至於那兩年掉的頭髮，到現在都沒長回來。

小展學的專業很冷門，一年能參加的考試只有三場，她的筆記內頁寫著「難以一蹴而就」。 （取材自極晝工作室）

極晝工作室報導，小展本科畢業是在2018年，疫情 還沒到來，全班45個同學，除了她之外，大家全轉行了。她學的專業叫人文地理與城鄉規畫，冷門又有些處境尷尬，她細數那些可能的出路，然後一一排除，如果當地理老師？有專門學地理教育的；去規畫設計院一類的國企？人家更願意招建築、城鄉規畫、土木這類對口專業的；要不去私企？就處於食物鏈最底端，那些規畫院懶得做的項目才會給私企。

小展還是留了下來，她是相信個人奮鬥的，「讀研做項目，有這麼多經驗，找什麼工作都不會有太大阻礙」。現在想想還是太樂觀了，這幾年她眼見到裁員的消息越來越多，老員工被離職，新員工被毀約，工作機會變少，學歷也在水漲船高。

每一條信息都增加一點不安全感，壓迫著她焦慮的神經，她「卷」不動了，實在想喘口氣，決定去考公務員。

這幾年和她有類似想法的人不在少數，人們大概正面臨一個考公競爭無比激烈的時代。根據國家公務員網站的統計，2022年公務員的國考報名通過審查和錄用計畫數比例（以下稱「報錄比」）為68：1，過審人數創歷史新高。

小展學的專業很冷門，一年能參加的考試只有三場，許多和她一樣，畢業後在家一心準備考公的應屆生們面臨著煎熬。在一個名為「校招遺漏人才自救中心」的豆瓣小組裡有許多這樣的帖子，隨著夏季新一輪公務員考試結果的公布，失意的年輕人們不斷冒頭。

阿九 32歲還在啃老 身經逾百戰役

關於考公，另一個女孩阿九認為，8年前的考公要容易多了，至少對工科出身的阿九來說是這樣的。崗位多，2014年，她沒有上過培訓班就參加了四川省省考，135分拿到了那個崗位的筆試第一名，換到現在，看大家在網上曬分，大概150分以上才有機會擠進面試 。

她輕鬆進入了圍城，在四川一個地級市的博物館 工作。怎麼去形容圍城裡的生活呢？阿九覺得是規律的，能經營自己的生活，雖然那個川南小城沒有太多生活可言，甚至在阿九去的時候才剛通高鐵；至於工作本身，那是一個很小的科級單位，某一次流動調來了兩位和文博行業八竿子打不著的中年領導，「有一點官僚」。

她的興趣是中國古典歷史，考上四川大學宗教學的研究生後，她沒有什麼猶豫就離開了那個圍城。儘管前輩和同事很震驚，但讀研對阿九是夢想實現的時刻，讀喜歡的專業，也能脫離相對閉塞的小城，大城市相對更開放、包容度更高。考上研究生那年，她28歲，未婚。

研究生畢業的2021年，考公的難度遠遠超出了阿九的預期，除了不斷攀升的報錄比，少得可憐的崗位，那些競爭對手也讓她感覺到難度系數成倍地增長。她甚至花幾萬元報名了一個培訓班，一個「療程」過後，結果還是失利了。

四處考公的日子無比奔波，今年最遠的，她從成都飛到了杭州參加當地事業單位考試。疫情下突如其來的意外，大概是每個考公人要面對的新難題。考試延期不算少見，準備時間變得更漫長，心態也隨之越來越焦躁

這些瑣碎的、焦慮的細節，阿九不怎麼和身邊的朋友、親人傾訴，啃老了這麼多年，還是會覺得羞恥；她32歲了，只是覺得寶貴的青春年華原本所剩不多，還陷入了一種無用的循環裡，複習那些考編的知識點、刷題，完全沒有多餘的精力去提升自己。

要從圍城裡逃出來嗎？還能去哪裡找到一份合適的、穩定的工作呢？過去這一年，算上工作面試、事業單位編制考試、公務員考試，她參加了超過百場，依舊沒有滿意的結果。

小八 為初戀考公職 單位差繼續拚

通過貴州省的事業單位聯考，是小八這三年來所有的公務員、事業單位考試的第一次成功。看到成績那一刻，她大叫了一聲，所有的感慨都湧上心頭，她抱著媽媽沒忍住哭了，以往備考的煎熬她都沒敢說；媽媽笑了：「好了，這就好了」。

小八為了初戀男友，開啟了考公之旅；圖為她的習題冊。（取材自極晝工作室）

那天她發了一條朋友圈，她猜想，前男友的媽媽也可能會看到，她一直沒有刪除對方的聯繫方式。

考公的一切都是圍繞著這個男友展開，甚至最初的那個決定。他是小八的初戀，他家裡幾乎每個人都有公職，家庭條件也比自己好，男友時不時說起，其他同事的女朋友如何優秀，誰誰誰在市政府裡工作。「妳不努力提高自己，家庭條件又不怎麼樣，妳要怎麼辦呢？」「他可能是在鼓勵我吧，小八心想，這讓她萌生了考公務員，至少是進入編制的想法。

小八本科學土木工程，專業是亂填的，班上總共五個女生，就數她最「擺爛」。畢業也是懵懵懂懂的，甚至沒過英語四級，還沒開始投簡歷，一轉眼就到最後一個學期了。那是2019年，看到身邊有同學在準備考公，她看了一眼真題就被嚇退了，數學好像很難，她不行。

她沒有預料到考公會成了她未來三年生活最重要，甚至是唯一的選擇。初戀嘛，總是希望有一個好結果。

競爭之激烈可想而知。從2020年8月的第一場省考開始，接下來的一年，她跑了將近十場「三不限」，即不限戶籍、不限專業、不限基層工作年限的公務員考試，依舊每次都是鎩羽而歸。她咬咬牙花幾萬塊報名了一個培訓班，每天學習十幾個小時，壓力實在太大了，考出了歷史最差的成績。

她崩潰了，連著三天，半夜醒來就開始哭，實在沒忍住去找了男友。對方知道她沒考好，態度反而冷淡了下來，消失了一個星期，小八後來才發現他去了別的地方休假。失望的情緒湧上心頭，她覺得，對方理不理自己，好像是根據考試結果來的。

她放棄了三不限崗位，也放棄了這段感情。徹底分手之後，她突然沮喪起來，工作也沒有，什麼都不順利，備考考那麼多次還沒考上，自己這幾年在幹什麼？

從讀大學的遵義市回到家裡的小城，畢業後的三年，小八幾乎沒有去過別的地方，埋頭準備考試。離開外面的世界太久了，她覺得自己好像和社會脫軌了。

即便是最後成功的那次，成績出來之前小八還是很慌，總想著在培訓班我是倒數，要是被別人逆襲了怎麼辦？在公交車上就很想哭，但她忍住了，告訴自己千萬別哭，萬一把運氣哭沒了怎麼辦？因為最後的這次考試，為了交材料，她錯過了親姊姊結婚的日子，戴三金、穿婚鞋，所有的儀式小八都沒看到，成了她內心深處的遺憾。

和小八一樣，應屆生們考公大多回到了故鄉的小城裡，重新面對那個有些傳統的人情社會。父母總是沉默的，像當年面對高考那樣默默支持，那可能也是一種無形的壓力；親戚朋友的關心來得猝不及防。

三個女孩都還沒能得到滿意的結果，無論是鹹魚的、掙扎的，還是在「卷」的，不過她們也都還算樂觀。

小展經過短暫的休整，又要投入到新一輪的考公之中了，有時她想，生活在省會城市的自己已經很幸運了，可能站在了別人目標的終點上。

阿九也覺得離上岸的時候不遠了。她在這個短視頻吃香的時代做自媒體，分享自己的考公經歷。踩過的坑，作為獨居未婚女性的態度、人生選擇，當然還有很難避免的焦慮。