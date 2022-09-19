中國「雲演出」打情懷牌 能玩多久？

2020年7月陳奕迅線上演唱會。（取材自封面新聞）

新冠疫情 改變了人類的許多生活方式與觀念，其中強調「零接觸」的「雲消費」加速了所謂元宇宙時代的興起。當「眼見為憑」不再是定律，更多的應是內涵與真實的價值。

疫情以來，「雲演出」持續發力。尤其是在今年，抖音 、視頻號、QQ音樂、網易雲音樂等平台紛紛拿出撒手鐧。今（2022）年9月3日晚，劉德華在抖音舉行的「把我唱給你聽」線上歌友會，最終觀看人次超過了3.5億，再一次打破了單場線上演出流量紀錄。在以「情懷」取勝的頂級歌手們紛紛亮相線上後，雲演出似乎正在成為新常態和全新的消費場景。

新消費模式 帶來商機

9月初的周末，雲端 娛樂方式可謂讓人眼花繚亂。在劉德華前後，9月2日晚上有李健在視頻號舉辦的線上演唱會，觀看人次40分鐘打破1000萬，整體流量3600萬。9月4日下午，陳奕迅「孤勇者」全球首唱，LIVE版點擊量半小時逾300萬，微博話題閱讀量超過3000萬。

在演唱會之外，喜歡話劇戲曲、交響樂等高雅藝術的朋友也能找到娛樂空間。封面新聞報導，9月，第13屆中國藝術節在京津冀三地舉辦，來自全國各地的優秀舞台藝術作品將同步進行線上直播參演。以9月1日和2日晚的「封面開演了」為例，直播參與本屆中國藝術節的四川優秀川劇「草鞋縣令」兩晚，觀看人次超過了120萬。

今年4月，中國演出行業協會發布的「2021全國演出市場年度報告」顯示，2021年中國演出市場雖然比2019年疫情前同比降低了41%，但與2020年同期相較卻實現接近30%的增長，這裡面的一大「功臣」就是線上雲演出，這種數字化新消費場景和新體驗，讓步履維艱的演出行業看到了巨大希望。

目前，雲演出有多種播出形式。第一種是線上線下同步進行，這在疫情前已有不少演出商嘗試。第二種是疫情後逐漸興起的線下無觀眾或少許觀眾的直播模式，由演出方搭建線下舞台，演出人員實地演出，通過直播或錄播的模式向觀眾播放，這是目前各大平台最常用的模式。

疫情宅在家 緬懷青春

另外，部分平台也在嘗試完全脫離線下演出的「純」線上模式，例如為歌迷提供多機位視角，加入虛擬互動元素、「雲包廂」、「虛擬空間」等設置，給觀眾更豐富的觀演體驗。另外還有利用技術修復經典演出重新展播的方式，對觀眾而言依然具有強大吸引力。

雲演出的話題並不是最近才被提及。疫情暴發以來，線上演出被迫加速和成熟。2021年以後，更多圍繞「雲」本身開展的線上音樂會如雨後春筍般冒出。在疫情居家的特殊時期，娛樂也實現了線上消費方式，每個周末的雲演出也被稱為「全民狂歡」。

這種「全民狂歡」的根源也來自「情懷」的助力。目前能廣泛出圈引起話題的雲演出，都是諸如張國榮、崔健、羅大佑、孫燕姿、周杰倫、劉德華等已在樂壇「歲月留痕」的歌手，從60後到90後，他們一定是某一代的青春。

情懷是人類不變的話題，在過去數十年發展的樂壇中，經典無數、大咖眾多，這是雲演出浩如煙海的資源庫。在這種文化內需之外，是雲演出相較線下演出的數字化優勢。目前已可以通過AR、VR實時特效技術，將演出現場的舞美、聲光電「半數字化」甚至「全數字化」，並結合XR實時互動技術等，提高真實感。

報導指出，雲演出幾乎是現場演出行業的「新風口」，但從從業人員的反饋來看，它依然面臨著諸多困境。

崔健的首場線上演唱會，吸引逾4000萬人次觀看。（取材自微博）

首先是對演出商、歌手、平台等十分重要的變現問題。可喜的是，經過幾年用戶習慣養成，線上雲演出的門票消費已經有了不少改變。比如舞劇「醒·獅」引發的全國接力，在不能線下演出的特殊時段，340萬人次在線觀看成為佳話。「一元票價」也成了不少觀眾為雲演出線上消費的「第一次」。

知名度不夠 如何變現

即便如此，一場雲演出如何變現，依然是嚴峻的問題。對於頭部歌手來說，不管在線下還是線上都能成功變現，但普通藝人要成功通過雲演出獲取收入，也許還需要行業更多發力。2021年一項針對非粉絲人群的調查顯示，如果一場線上演出門票超過50元，僅有約5%的人群願意購買，接近50%的人群更願意消費不到10元的門票。

而雲演出打造的「情懷」，也同時成為致命的弱點。在這些經典歌手龐大流量的角落裡，不少年輕歌手、音樂人也在努力嘗試突破壁壘，然而能受到關注的卻很少。更進一步來說，觀眾對於雲演出的好奇度和新鮮感一過，「懷舊牌」還能維持多久確實是個問題。