空氣月餅賣啥 創作團隊：行為藝術

今年中秋節，這款號稱「0糖0脂0卡，無飽腹感」的「區塊鏈空氣月餅」火了。（取材自微博）

「雲演出」目前仍以實體場景的線上表演為主，但在另一塊「雲」領域，與消費者「接觸」僅限「空氣」的產品一樣有人埋單。今年中秋節，一款號稱「0糖0脂0卡，無飽腹感」的「區塊鏈空氣月餅」火了。月餅宣傳海報雖有紅色包裝袋的實拍圖，但袋內月餅盒裡除空氣外，什麼都沒有。創作團隊說，這是一種行為藝術，一種諷刺，也是一個提醒。

原想諷刺 竟破圈走紅

「我們覺得區塊鏈空氣月餅一定會火，因為它確實切中了一個熱點。」每日經濟新聞引述創作「區塊鏈空氣月餅」的工作室Wave LabsWave Labs聯合創始人Felix、阿默表示，他們推出這款月餅意在諷刺打著區塊鏈技術旗號的「空氣項目」，本質上是一次「數字藝術領域的行為藝術」。

怎麼想到要做「區塊鏈空氣月餅」的？Wave Labs說，他們起初做了一款以敦煌為主題的中秋月餅禮盒送給用戶，因同時在做Web3.0和區塊鏈相關項目中，發現有很多「空氣項目」，因此隨手做了「區塊鏈空氣月餅」禮盒來諷刺這樣的現象，當時只做5盒，沒想到就在網路上破圈走紅了。

他表示，「區塊鏈空氣月餅」主要的特點是在項目早期宣傳的時候包裝營銷得很好，而且有一個非常凸顯的包裝，比如路線圖。但實質上，消費者購買了之後發現啥也沒有，「一切歸零，就變成空氣項目了」。

「現在的圍繞區塊鏈或者Web3.0的空氣項目真的太多了，對用戶來說，大家應該警覺，以免自己上當受騙。對於創業項目來說，從長期來看，還是要創造出真實的價值才能讓整個項目走得更遠。」Wave Labs表示。

事實上，「區塊鏈空氣月餅」更像是開啟Wave Labs的一把鑰匙。Wave Labs說，他們另自行推出的月餅數字藏品採用了AI 繪畫技術，「每一塊數字月餅都是不一樣的」。就在今年的兒童節，他們也採用相同的技術，耗時僅用5分鐘便創作出了1萬個不同的棒棒糖。

在Web3.0的大背景下，Wave Labs正通過AI繪畫技術來進行創作。Wave Labs說，這可以從兩個層面來說。一方面，會借助AI的技術，並在AI這個領域去做深度的研究和開發，包括在幾分鐘之內生成幾萬個完全不一樣的月餅，能極大地提升效率。

數字藏品 熱度在退燒

Wave Labs表示，現在整個數字藏品的熱度也在退潮，基本上還都是一些平台方在發行數字產品，這些產品它本身可能也沒有太大的一個價值，最後甚至被人諷刺為「賣圖片」。他們整個的定位是屬於連接Web2.0到Web3.0的橋梁，希望通過平台來讓更多的人來參與進來。

他們的整個生態鏈是這麼勾畫的：找一些名人、網紅或知名品牌，通過AI繪畫輔助加設計師輔助，生成藝術數字產品，裡面是一個UGC的生態，用戶可以在平台上發放、售賣、贈送數字產品。藉著這樣一個平台，真正推動數字經濟的發展。