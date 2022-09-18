酷暑、地震與封城 這個夏天 成都人過得「太難了」

四川瀘定6.8級地震：消防員搭建「生命橋」護送災民。（中新社）

疫情 碰上地震 ，限電疊加高溫 ……今年的四川人好難，迄今尚未完全解除疫情封控的成都市民更是滿腹苦水，有市民形容「劇本都不敢這麼寫」。但成都人仍不忘互相打氣：「我們面對生活的苦難，需要堅強一些，再樂觀一些！加油四川！加油成都！」。

近期，四川省先後遭遇高溫乾旱、疫情反彈、地震災害，加上經濟下行壓力加大，當地四川日報在2022年9月6日刊出的一則評論中指出，四川正面對多重困難疊加、多種挑戰並存的非常時期。而其中，成都市歷經酷暑、地震與因新冠疫情嚴峻而處於全城封控狀態的三大考驗，市民感受如寒天飲雪水，點滴在心頭。

2022年7月9日，成都高溫天氣持續，市民打「水上麻將」 享受夏日清涼。（中新社）

高溫停工停產 「無雨」問蒼天

對四川成都市民來說，2022年夏天肯定是個難忘的夏季，但滋味並不大好受。BBC報導，先有酷暑限電，之後又有疫情管控，關在家中卻面對強震到來。

首先是異常高溫。這個夏天，高溫及久旱不雨的晴空，在中國南方越來越嚴峻。十分倚賴水力發電的四川省飽受「電荒」之苦。譬如，有「火爐」之稱的大城市重慶，曾有白天一度高達攝氏45度的高溫，民眾到商場或溪谷避暑，成為新聞熱點。

之後，為了「還電於民」，8月開始，四川許多工廠被要求放「高溫假」數星期，以解決高溫帶給民眾無法用電而可能導致的健康問題。而工廠限電也灼傷了產業經濟。

有2000多萬人口的成都市也因此電荒加劇。在四川的限電令下，省會成都市在8月17日大規模限電，多個商場、辦公樓停供冷氣，官方倡導居家辦公。大批成都市民在微博抱怨突來的限電讓他們快要中暑，公司運作也大受影響，有公司緊急調來冷氣、大冰塊應急；餐廳營運也受波及，沒電只好打烊，有網民沒處吃外食，在微博貼出點蠟燭揮汗吃麻辣火鍋的照片。

成都地鐵、機場也隨之限電，成都市要求全線地鐵車站和車廂溫度都調為不低於攝氏27度，取消強冷車廂，關閉許多公共照明，但仍湧入大批民眾來此坐在地上「避暑」。成都雙流國際機場航站的冷氣也必須調高至26度，同樣關閉許多公共用電與照明設施。40℃的成都街頭，電動車也無電可充，有車市民和網約車司機四處找充電站，熱到汗流浹背。

不只如此，成都市溫江區和成華區也先後發布公告，所有 KTV、電玩、網吧、酒吧、洗足房、美容院、茶樓、五金加工、汽車美容等暫停或減少使用空調系統，並關閉不必要的燈光照明這其中包括店招、景觀燈、廣告燈箱等，夜生活精采的成都頓時成了網民口中，因高溫限電而「靜默」的「暗黑城市」。

酷暑一直持續到到8月底，天氣轉變，氣溫下滑且同時降雨，暫時紓解了危機。

2022年9月2日，成都市民排隊接受全市核酸檢測。（歐新社）

2022年9月2日，一名男子在成都的一個因疫情封閉的社區內查看，門外有人員戒護。（歐新社）

成都突發封城 「靜態管理」過中秋

然而，緊接著是新冠肺炎的挑戰。

BBC報導指出，傳播力迅速的新冠奧密克戎（Omicron）變種病毒，8月下旬在成都開始蔓延。8月25日，成都暴發兩年多來最嚴重的一波疫情。9月1日，四川宣布全市當天傍晚起「原則居家」，「封控結束時間不明」，施行「靜態管理」。此聲明發出後，立即有大批民眾上街搶購食物，囤積生活用品。

今年30歲、土生土長的成都人安迪（報導指當事人要求化名）說，他本來認為中秋假期後應該就會解封，但嚴格的「靜態管理」已經超過三周，還看不到盡頭。他現在每天做的事，就是一天一天地等待解封的來臨。

經過封控之初的亂象，這幾天安迪的心底沒有那樣慌張，但仍有焦慮，「主要是成都不缺蔬菜糧食，比上海好一點，但這次真的有點惱火」。

報導說，事實上，在目睹今年春季上海封城3個月造成許多上海市民挨餓，就醫無門震撼海內外的景況後，成都市的防控顯得小心翼翼，如履薄冰。地方政府及民眾深怕上海發生的窘境，在同樣超過2千萬人口的成都市上演。

成都市封控方式分為高風險、中風險、低風險區及解封區。目前，市民吃飯點外賣不成問題，眾人能持核酸檢驗報告後，申請一天出門一小時購買生活基本必需品。民眾仍時感焦慮，因為疫情封控確實已經嚴重影響生活。

安迪解釋，9月應該是學童要上學的日子，現在大家困在小區裡，不時傳出樓裡小孩嬉鬧，練習樂器，或父母吆喝孩子們的噪音好幾個小時。無法出門上班的他，要在家中忍受噪音。偶爾他被單位安排去當「大白」（防疫志願者），或申請出門採購透透氣。

另一位來自歐洲，在成都工作的Arina則說，過去一星期，大家一兩天內就有一小時可以出門採購日常用品，但她在曾經喧鬧的馬路上總是唯一一位行人，整個城市在封控下萬分寂靜。所幸，9月13日，她居住的小區「微解封」了，可以在小區走動，去超市購物，「心情都舒暢了一些，期盼盡早回到正常生活」，她說。

而成都市最新的封控措施已放寬。據成都發布官微消息，全市疫情防控取得階段性成效，形勢總體可控，平穩向好，決定近期對無社會面新增病例的錦江區、雙流區等部分區域，自9月15日12時起，逐步有序恢復正常生產生活秩序。全市防控措施也作出相應調整，包括全市恢復願檢盡檢便民核酸採樣點等，但空間密閉娛樂場所繼續暫停營業，全市學校、幼兒園暫緩返校（園）。

2022年9月6日，四川石棉縣王崗坪鄉挖角村黨總支書記王德清在查看村裡房屋受損情況。（新華社）

四川甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，2022年9月5日，消防員在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移群眾和傷員。（新華社）

6.8級震搖晃厲害 竟「不准跑」

其實在封控初期，包括成都在內的四川人，還要面對另一個天災威脅——強震來襲。9月5日，四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生6.8級地震，震源深度16千米，地震最高烈度為9度。據9月13日最新統計，地震至今奪走93人性命，另有25人失聯。

即便地震震央在成都市外，但在成都也感受到強烈震感。BBC報導指出，一名住在數十層樓高公寓的成都市民「三妹兒」說，她家住太高，地震時搖晃得太厲害，要跑下樓都來不及。

實際上則是有些小區居民想跑卻跑不了。有民眾在震後表示，身處封控小區的他們在天搖地動時，卻因疫情封控，無法離開物業或小區大門，因此與社區管委會及「大白」發生口角。

比如，在成都成華區一個物業經理在地震發生時，在微信群裡要求大家「不准跑」的一張信息截圖，在中國互聯網上招致網民抨擊。該經理接受官媒人民日報採訪時為自己辯護稱：「地震再嚴重也嚴重不到哪兒去，在家裡待最安全。」有關言論引起爭議，也遭媒體批評，認為「居家隔離遇地震有權緊急避險」。

抖音上的視頻畫面顯示，一些居民被封鎖在樓裡，他們要求在地震時出去避難。但也有若干自稱來自成都的市民留言稱，地震時城裡很安定，居民多半冷靜，他們認為視頻無法代表地震時成都情況。

這些事情也在中國互聯網上再次引爆對於「動態清零政策」代價是否過大的激辯。

報導引述另一位成都市民張先生說，他認為封城措施「不是科學的問題，是政治問題。這是制度之爭......封鎖是個『面子工程』，『清零』會有多長，就未可知了」。

這位張先生認為，小區有人地震時被困，這是在當下的行政思維下，要管理疫情還是管理地震？「他們當然只管理疫情，地震一來，就是無法變通的，也不敢變通。所以當然是不能讓民眾離開家門」。無論上海或成都，地方政府都不願意封城，因為他們有很多經濟利益都在這些地方，「但是他們沒有權力」。

安迪則苦笑著說，地震發生時，搖晃很厲害：「但大家下樓還知道一定要抓上口罩，才往外跑」，可見防疫已經深入有著「天府之國」美稱的成都市一些市民的潛意識，在天災來臨時，防疫還是逃命難以分割。