酷暑、地震與封城 這個夏天 成都人過得「太難了」
疫情碰上地震，限電疊加高溫……今年的四川人好難，迄今尚未完全解除疫情封控的成都市民更是滿腹苦水，有市民形容「劇本都不敢這麼寫」。但成都人仍不忘互相打氣：「我們面對生活的苦難，需要堅強一些，再樂觀一些！加油四川！加油成都！」。
近期，四川省先後遭遇高溫乾旱、疫情反彈、地震災害，加上經濟下行壓力加大，當地四川日報在2022年9月6日刊出的一則評論中指出，四川正面對多重困難疊加、多種挑戰並存的非常時期。而其中，成都市歷經酷暑、地震與因新冠疫情嚴峻而處於全城封控狀態的三大考驗，市民感受如寒天飲雪水，點滴在心頭。
高溫停工停產 「無雨」問蒼天
對四川成都市民來說，2022年夏天肯定是個難忘的夏季，但滋味並不大好受。BBC報導，先有酷暑限電，之後又有疫情管控，關在家中卻面對強震到來。
首先是異常高溫。這個夏天，高溫及久旱不雨的晴空，在中國南方越來越嚴峻。十分倚賴水力發電的四川省飽受「電荒」之苦。譬如，有「火爐」之稱的大城市重慶，曾有白天一度高達攝氏45度的高溫，民眾到商場或溪谷避暑，成為新聞熱點。
之後，為了「還電於民」，8月開始，四川許多工廠被要求放「高溫假」數星期，以解決高溫帶給民眾無法用電而可能導致的健康問題。而工廠限電也灼傷了產業經濟。
有2000多萬人口的成都市也因此電荒加劇。在四川的限電令下，省會成都市在8月17日大規模限電，多個商場、辦公樓停供冷氣，官方倡導居家辦公。大批成都市民在微博抱怨突來的限電讓他們快要中暑，公司運作也大受影響，有公司緊急調來冷氣、大冰塊應急；餐廳營運也受波及，沒電只好打烊，有網民沒處吃外食，在微博貼出點蠟燭揮汗吃麻辣火鍋的照片。
成都地鐵、機場也隨之限電，成都市要求全線地鐵車站和車廂溫度都調為不低於攝氏27度，取消強冷車廂，關閉許多公共照明，但仍湧入大批民眾來此坐在地上「避暑」。成都雙流國際機場航站的冷氣也必須調高至26度，同樣關閉許多公共用電與照明設施。40℃的成都街頭，電動車也無電可充，有車市民和網約車司機四處找充電站，熱到汗流浹背。
不只如此，成都市溫江區和成華區也先後發布公告，所有 KTV、電玩、網吧、酒吧、洗足房、美容院、茶樓、五金加工、汽車美容等暫停或減少使用空調系統，並關閉不必要的燈光照明這其中包括店招、景觀燈、廣告燈箱等，夜生活精采的成都頓時成了網民口中，因高溫限電而「靜默」的「暗黑城市」。
酷暑一直持續到到8月底，天氣轉變，氣溫下滑且同時降雨，暫時紓解了危機。
成都突發封城 「靜態管理」過中秋
然而，緊接著是新冠肺炎的挑戰。
BBC報導指出，傳播力迅速的新冠奧密克戎（Omicron）變種病毒，8月下旬在成都開始蔓延。8月25日，成都暴發兩年多來最嚴重的一波疫情。9月1日，四川宣布全市當天傍晚起「原則居家」，「封控結束時間不明」，施行「靜態管理」。此聲明發出後，立即有大批民眾上街搶購食物，囤積生活用品。
今年30歲、土生土長的成都人安迪（報導指當事人要求化名）說，他本來認為中秋假期後應該就會解封，但嚴格的「靜態管理」已經超過三周，還看不到盡頭。他現在每天做的事，就是一天一天地等待解封的來臨。
經過封控之初的亂象，這幾天安迪的心底沒有那樣慌張，但仍有焦慮，「主要是成都不缺蔬菜糧食，比上海好一點，但這次真的有點惱火」。
報導說，事實上，在目睹今年春季上海封城3個月造成許多上海市民挨餓，就醫無門震撼海內外的景況後，成都市的防控顯得小心翼翼，如履薄冰。地方政府及民眾深怕上海發生的窘境，在同樣超過2千萬人口的成都市上演。
成都市封控方式分為高風險、中風險、低風險區及解封區。目前，市民吃飯點外賣不成問題，眾人能持核酸檢驗報告後，申請一天出門一小時購買生活基本必需品。民眾仍時感焦慮，因為疫情封控確實已經嚴重影響生活。
安迪解釋，9月應該是學童要上學的日子，現在大家困在小區裡，不時傳出樓裡小孩嬉鬧，練習樂器，或父母吆喝孩子們的噪音好幾個小時。無法出門上班的他，要在家中忍受噪音。偶爾他被單位安排去當「大白」（防疫志願者），或申請出門採購透透氣。
另一位來自歐洲，在成都工作的Arina則說，過去一星期，大家一兩天內就有一小時可以出門採購日常用品，但她在曾經喧鬧的馬路上總是唯一一位行人，整個城市在封控下萬分寂靜。所幸，9月13日，她居住的小區「微解封」了，可以在小區走動，去超市購物，「心情都舒暢了一些，期盼盡早回到正常生活」，她說。
而成都市最新的封控措施已放寬。據成都發布官微消息，全市疫情防控取得階段性成效，形勢總體可控，平穩向好，決定近期對無社會面新增病例的錦江區、雙流區等部分區域，自9月15日12時起，逐步有序恢復正常生產生活秩序。全市防控措施也作出相應調整，包括全市恢復願檢盡檢便民核酸採樣點等，但空間密閉娛樂場所繼續暫停營業，全市學校、幼兒園暫緩返校（園）。
6.8級震搖晃厲害 竟「不准跑」
其實在封控初期，包括成都在內的四川人，還要面對另一個天災威脅——強震來襲。9月5日，四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生6.8級地震，震源深度16千米，地震最高烈度為9度。據9月13日最新統計，地震至今奪走93人性命，另有25人失聯。
即便地震震央在成都市外，但在成都也感受到強烈震感。BBC報導指出，一名住在數十層樓高公寓的成都市民「三妹兒」說，她家住太高，地震時搖晃得太厲害，要跑下樓都來不及。
實際上則是有些小區居民想跑卻跑不了。有民眾在震後表示，身處封控小區的他們在天搖地動時，卻因疫情封控，無法離開物業或小區大門，因此與社區管委會及「大白」發生口角。
比如，在成都成華區一個物業經理在地震發生時，在微信群裡要求大家「不准跑」的一張信息截圖，在中國互聯網上招致網民抨擊。該經理接受官媒人民日報採訪時為自己辯護稱：「地震再嚴重也嚴重不到哪兒去，在家裡待最安全。」有關言論引起爭議，也遭媒體批評，認為「居家隔離遇地震有權緊急避險」。
抖音上的視頻畫面顯示，一些居民被封鎖在樓裡，他們要求在地震時出去避難。但也有若干自稱來自成都的市民留言稱，地震時城裡很安定，居民多半冷靜，他們認為視頻無法代表地震時成都情況。
這些事情也在中國互聯網上再次引爆對於「動態清零政策」代價是否過大的激辯。
報導引述另一位成都市民張先生說，他認為封城措施「不是科學的問題，是政治問題。這是制度之爭......封鎖是個『面子工程』，『清零』會有多長，就未可知了」。
這位張先生認為，小區有人地震時被困，這是在當下的行政思維下，要管理疫情還是管理地震？「他們當然只管理疫情，地震一來，就是無法變通的，也不敢變通。所以當然是不能讓民眾離開家門」。無論上海或成都，地方政府都不願意封城，因為他們有很多經濟利益都在這些地方，「但是他們沒有權力」。
安迪則苦笑著說，地震發生時，搖晃很厲害：「但大家下樓還知道一定要抓上口罩，才往外跑」，可見防疫已經深入有著「天府之國」美稱的成都市一些市民的潛意識，在天災來臨時，防疫還是逃命難以分割。
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