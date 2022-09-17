四川強震垮了幸福村 村民心沒垮：總有一天會回來

村內近兩年建起的新房損毀嚴重。(取材自北青深一度)

前言：四川瀘定地震 5日發生至今，造成93人遇難。地震震垮房子、阻斷道路，令高山上的村落成為孤島，救援隊不斷地將村民從災區轉運至縣城。告別家園，熟悉的景物不再，他們堅信「總有一天要回來」。

四川雅安石棉縣王崗坪鄉的幸福村坐落於貢嘎山南麓，海拔1200多米，村裡種植大片佛手柑林。

正觀新聞報導，9月5日12點52分，靜謐小山村發生6.8級強震，43歲的張志民將母親護在身下，顧不得腳上傳來鑽心的痛，他直喊母親，「最開始的時候是有回應的，她說沒事，再喊就沒人答應了」。張志民的聲音帶著些嘶啞，「我父親也沒有再答應了，喊不應」。

大概五分鐘左右，張志民被鄰居從倒塌的屋子下挖出來，他用雙手刨開壓在母親身上的土石，被拉出來的時候，母親的臉已經變成青色，失去氣息。半個小時後，埋在房子下的父親和妻子也被挖出來。

安葬儀式很簡單。村民們從屋裡找到幾條棉被包裹張志民的父母和妻子，用樹幹和柴垛堆起的簡單木架，村民從四周點燃火把，沒有人說話，安靜的空氣裡只有木柴燃燒的劈啪聲。

失去了親人的張志民左腳粉碎性骨折，被轉運到石棉縣城治療。術後的他意識清醒了許多，但身體狀況仍舊很差，三個月無法走路只能躺在病床上，一年內無法幹重活。

張志民不知道怎麽開口告訴孩子家裡的情況。他猶豫著撥通了讀初三的大兒子班主任的電話，讓老師注意照顧孩子的情緒，只對兒子說了一句「你的母親已經遇難了」，電話就被那頭的孩子掛斷。

病房裡的張志民沉默著看向天花板，他只有43歲，但一夜之間彷佛變為遲暮老人。如果災後重建，他仍舊想回到幸福村，回到和妻子曾一起生活的家。

先救娃兒命 大人不重要

27歲的李敏嫁到幸福村已經兩年了，丈夫在甘孜藏族自治州打工，去年11月兒子出生，李敏在家帶孩子幹農活，老家還種著1000多棵佛手柑樹。

李敏和孩子。(取材自正觀新聞)

地震發生時，李敏正在客廳哄孩子，李敏摟緊懷中的孩子以最快的速度往門外衝去，「從來沒見過這麽大的地震，再厲害的人也站不住」，所幸兒子沒有受傷，只是受了些驚嚇。

李敏望向四周，空氣中滿是塵土，房子後面原本高聳的山變得很低。「垮掉了，山都垮掉了」，李敏聽到兒子的啼哭聲、鄰居婆婆們的哭泣和求助聲。當時她心裡只有一個想法，「只要把娃兒救出來，娃兒能活下去就夠了，我們這些大人在不在的不重要」。

地震後的幸福村已經失了原貌，倒塌的房子前，村民們徒手刨開磚塊、雜物，為被困村民挖出生命通道，李敏也帶著10個月大的兒子轉移到村委會。

村裡斷水斷電、也沒了信號。李敏家的二層樓房是2013年雅安地震後，由政府援建的災後重建房，「當時說能抗7級地震，這次有些裂痕，樓梯歪掉了」，眼看孩子發燒不停，她只能冒險返家拿藥。

9月6日，救援隊的直升機載著救援物資上山了，李敏紅了眼眶，看到救援隊的人來的時候，村裡的人都哭了，「他們就是我們所有人的希望」。

失聯30小時 重聚淚如雨

祝林在雅安市天全縣二郎山工地上班，他的家離海螺溝很近，只有十幾公里。5日震後就因為訊號不通連絡不上家人。

巨石擋住祝林回家的路。(取材自正觀新聞)

他和幾個工友急著開車回家，但地震讓瀘定縣得妥鎮的路塌了，他只得重新翻過二郎山，連續行駛8小時後，祝林到達了石棉縣城。

回村的路已經斷了，救援隊正在緊急搶修，祝林在車上待了一夜。疲憊的他怎麽也睡不著，妻子、父母、岳父都在震區，失聯已經超過10個小時。祝林不斷撥打家人的電話和微信 語音，200多個電話撥出去，沒收到任何回音。

6日一早，祝林聽說去王崗坪鄉的路通了，他搭乘上一輛救援車到鄉上，剩下的路還沒修好，祝林踉蹌著下了車，準備徒步走回村子。

平日裡從家到鄉上的這條路，開車只需20多分鐘，而今這20多公里山路上布滿碎石、泥土、樹枝等，祝林躲避隨時可能會掉落的碎石，近30公里被毀的山路，他足足走了6個小時。

當晚18時，祝林終於回到幸福村，他直奔村委會院壩裡的那片棚子。在失聯30小時後，他終於與妻子和父母淚目相擁。

四川瀘定縣得妥鎮的紫雅場村是一座在海拔1800米高山上的村子，距離成都100多公里，大渡河從腳下湍流而過。

北青深一度報導，紫雅場村的生活一直不富裕。直到前幾年，村子在對口城市的幫扶下搞起種植業，山霧環繞中出現了幾百畝茶園。

村副主任王舒華在村委會前頹然勾著背。背後的白牆上是「住上好房子，過上好日子」的紅色標語，那是2017年村裡脫貧攻堅時掛上去的。

5年時間，村裡的土胚房全部加固或重建，每家每戶都安上了太陽能熱水器，有了敞亮乾凈的衛生間，村裡還修了路燈。

但一場地動山搖過後，村裡的路燈被落石泥土沖斷，倒下的院牆從山頭的民房一路數到村委會旁，有的路面也塌了。

廢墟湊食物 辦體面後事

王舒華記得那些不幸。一位八十多歲的老人在廢墟裡被挖出來，他躺在自家床上再沒醒過來。一位剛吃完飯的清潔工也被埋在了落石下面。還有那對母女，她們的遺體被找到時，年輕的媽媽懷裡緊緊抱著1歲大的女兒。

幸福村後的山壁土石大量坍塌。(取材自正觀新聞)

王舒華能明顯感覺到，這次震感比汶川地震時強烈，因為村子距離震中太近了，不到10公里。村裡戶籍有200多人，村幹部們清查後確定重傷1人、遇難5人。

強震過後，唯一出村的公路被滑坡堵住了，村支書張平爬到最高的山頭用衛星電話向縣裡求救、疏散村民。三天裡，他數不清爬了多少次山，身上全是被荊棘劃破的傷痕，手指縫裡也都是徒手挖人時留下的泥土。

村民想為去世的人辦個體面的後事。有人拿出了家裡僅存完好的碗碟，有人從廢墟裡湊出還能吃的東西，算是舉行了喪宴，之後便將戶籍在此的逝者埋在山上。

抬下山搭船 送妻「回家」

53歲的左貴華與妻子是外來的打工者。9月5日當天，左貴華正在宿舍吃飯，突然的震動讓他扔下飯盒衝出門，看見山在劇烈抖動，山上的林子被撕開一道道土黃色的口子。

工友們形容：山冒煙了、裂開了，人往天上衝。

左貴華趕緊跑去妻子幹活的果園，半山腰的果園已經被砸得面目全非。他在山腳下找到妻子被砸爛的電動車 ，在不遠處，他找到了妻子的黑色雙肩包，裡面裝著乾糧和鐮刀。

消防員抬著遇難者遺體撤離紫雅場村。(取材自北青深一度)

第二天早晨，消防員們在公路旁的亂石找到左貴華太太的遺體，這裡距離妻子做農活的地方，有200米的垂直落差。

左貴華的家在20公里外的鎮上，他拜託消防員幫忙把妻子抬下山，他一路扶著妻子的遺體，要走水路帶妻子「回家」。

人從水路撤 牲畜全放生

7日15時，紫雅場村的最後一批村民從水路離開，副支隊長吳凱很慶幸，強震之後總有大雨，「還好在這之前完成了轉移」。

道路受阻後，消防員只能從水路撤離村民。(取材自北青深一度)

每艘撤離船只能坐十幾個人，大多數人只帶上了存摺、證件、貼身的貴重物品。在碼頭上，每個人都有心事。

一位村民在碼頭嚎啕著，他捨不得自家的牲畜，「不知道自己什麽時候才能回來」。臨走前，他把玉米、飼料都撒在地上，打開圈門放出所有的牲畜，讓牠們在山林裡自己找生路。