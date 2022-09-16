年營收人民幣50億 中版ZARA為何越抄越火？

UR服裝設計。（取材自知乎）

時尚 潮來潮往，不積極前進就可能被困淺灘。對一向講求快、平價的快時尚尤其是鐵律。大膽革新背後，強調設計是重中之重的中國本土品牌，如何擺脫總是繞不開的質量問題？

近年快速崛起的中國快時尚品牌Urban Revivo關聯公司快尚時裝（廣州）有限公司（以下簡稱「UR」）因生產的服裝品質不符要求，日前被罰款約2.09萬元（人民幣，下同，約3019美元）並沒收違法所得。不少網民照例批評UR重蹈快時尚的質量問題，讓國貨蒙羞；但也有不少人「支持國貨」，甚至認為這是「反向營銷」，「涉事服裝成本91元才賣300多，UR真是太良心了」。

新京報報導，今（2022）年9月6日，據信用中國官網，UR因商品消費違法行為，被廣州市白雲區市監局罰款約2.09萬元，並沒收違法所得7140.78元。 在UR的規畫中，產品、設計是重中之重。（取材自知乎）

質量皆差 數度遭罰款

處罰事由顯示，當事人生產的女裝牛仔連衣裙纖維含量項目不合格，生產的男裝羽絨服填充料品質要求不合格。上述女裝牛仔連衣裙成本價為91.19元，銷售價為369元；男裝羽絨服成本價為307元，銷售價為799元。

公開信息顯示，UR是廣州發展起來的服裝品牌，創立於2006年，定位快時尚領域，主要面向20至40歲的都市白領，推出符合本土需求、高性價比的產品。該品牌風格和模式接近Zara，擁有略低於Zara大約30%的價格優勢。 李明光喜歡研究產品陳列。圖為UR門店的產品展售。（取材自知乎）

消息傳出後，和以往品牌翻車一樣，微博立刻湧進大批網民批評UR賣不符質量要求的產品，「這種商家估計不在少數！價格高關鍵要質量行」，「這簡直就是暴利了呀！有關部門必須要加強監管，杜絕此類事件」，「以次充好本身就是不對的行為，必須要嚴懲」，「一件賺270元，這是國貨嗎？」，「質量這麼差卻賣這麼貴，還賣到國外去，太坑人了，還丟中國人的臉」。

經常打折 網說有良心

值得注意的是，新京報報導，今年7月，UR還因產品質量違法行為被廣州市白雲區市場監督管理局罰款1900元，沒收違法所得656.8元。另在黑貓投訴平台，關於UR的投訴達741條。投訴內容大致包括衣服質量問題、退貨退款難、虛假髮貨、虛假宣傳、售後服務態度差等。截至今年9月6日，仍有303條投訴未處理。

不過，對於UR這次的質量問題事件，網路上卻出現不同的聲音。「金錯刀」微信公眾號發文指出，UR被監管部門處罰的消息登上熱搜，本該是人人喊打的質量問題，卻被不少網友認為是「反向營銷」，很多人在相關話題留言：成本91元才賣300多，還經常打折，UR真是太良心了。 UR注重門店設計與顧客體驗。（取材自知乎）

相比之下，比UR更有錢的國際快時尚品牌卻被狠打臉。隨著消費結構的升級，品質需求逐漸凌駕在速度等之上，這使得快時尚品牌的吸引力下降。FOREVER21、Topshop等品牌退出中國，ZARA、H&M、GAP大面積關店，GAP還因為撤店清倉時人氣稀薄，把滅火器都貼上了銷售標籤，15元一個。

廣州發跡 闖出一片天

這是國際快時尚品牌在中國市場萎縮的佐證，也與UR的創業歷程和品牌策略有關。中國網報導指出，2015年，作為中國首個快速時尚商業模式創建者，UR率先邁出了品牌革新的步伐，不再執著於快時尚的傳統核心要素「速度」，反而將目光聚焦在產品的品質。

「金錯刀」文章指出，總被拿來跟國際大牌對比的UR，一開始是個沒有資本撐腰的小服裝店。1998年，UR創始人李明光在廣州白雲區景泰街以每月2500元的價格租了一個檔口賣衣服，他不僅每天進新貨，每款只拿一兩件，還跟顧客一對一溝通，不久成為一個熱門買手店，淨利潤超50%，三年攢了上百萬。

UR創辦人李明光。（取材自知乎）

這段經歷也讓李明光認識到服裝行業的利潤有多麼可觀，想賺大錢，他決定創立自己的品牌。2003年，李明光在日本六本木見到ZARA，一件衣服四、五百元，卻憑著超高的時尚度，把門店開到了Armani（阿瑪尼）的旁邊。為了搞清ZARA的套路，李明光一口氣買了五大袋ZARA衣服回去研究。

不甘示弱 1周上新2次

2006年，李明光開創了UR，目標就是做「中國ZARA」。從款式到速度和高大上的門店設計，UR把ZARA當師傅，一開始就做800平米起步的大店，每一家門店風格皆不同，比如，面積最大的廣州「廣晟旗艦店」3層共4600平方米，融入了很多科技、藝術元素，甚至還有嶺南文化展示區。

在上新速度上，傳統服裝企業，大多春裝上市時開始設計冬裝，設計跟著季節走，產品難免與潮流脫節，庫存壓力大。ZARA從設計到上架只要兩周，UR一點不示弱，也能一周上新兩次。UR常年保持高頻率市場調研，設計師拿著調研火速設計後祕密發貨給工廠，因為量少，從設計到上架只要12天，一年研發款式不低於1萬2000款。

UR的第一家門店開業，首個月營收 43萬，到第三個月就翻倍到了90萬。不到10年，UR首店的年營收就飆到近9000萬元。UR還在北京三里屯、上海淮海中路、廣東天河路等一線城市著名地標亮相，目前全國擁有超過350家門店，一年營收超50億元。 座落在倫敦Westfield的UR店舖。（取材自知乎）

研究名牌 倫敦建設計中心

「金錯刀」文章指出，時尚品牌的命脈，就是衣服的款式以及上市速度，但一些國際大牌為快，質量越來越差。UR則把重心放在設計上。

在創始人李明光的要求下，公司高管都要懂時尚，為此他每天早起第一件工作就是研究LV、GUCCI等品牌的設計動態，然後發到公司群裡供大家學習。他並頻繁參加國外的面料展，跟買手團隊一起逛街，跟不同的品牌學習設計。

為方便在時尚前線立穩腳跟，UR還在倫敦建立了自己的設計中心。UR的設計團隊有500人，其中分成無數個專題小組，比如一個專門做面料印花的小組，每天只負責設計高辨識度的印花。UR還自己建立一整套供應鏈 系統，自己設計衣服自己賣，把價格壓到比ZARA更低。 UR 2022年秋季新裝。（取材自知乎）

設計團隊500人 滿足消費者需求

開始時UR在廣州有自己的工廠，還在廣東周邊的浙江、蘇州等地開發了200多家原料供應商，把研發設計到生產銷售的整個供應鏈都打通了。UR也有一套專門的數字系統，門店銷量能以數據形式上傳給設計部門，什麼顏色、價位的產品好賣，哪種褲型、面料受歡迎，都是指導設計的重要依據。

文章指2006年後是快時尚黃金年代，UR在營銷上只花500萬，影響力連一般本土品牌都不如。但神奇的是，到2011年，UR只用10家門店就收穫1.8億元營收，5年後它的門店數擴張了15倍，到如今營收高達50億元。UR的成功靠的是目標導向的運營方法。

UR雖進軍國外，產品體驗也要求符合中國人需求。一般的國際快時尚，因起源於西方，最大特點是碼數偏大。但UR一開始就照顧到亞洲人的身材和膚色，產品設計更適合中國人身體線條，多數顧客不會有找不到合適尺碼的情況，門店體驗也比西方快時尚好很多。 在UR成都紅星店，鋁薄板做成鱗片鋪滿兩層樓的外立面。（取材自知乎）

UR雖然在產品設計上想盡辦法滿足消費者需求，但產品質量依然是它的經營重點。為了快而損失品質，這是快時尚品牌的通病。這次UR被罰正是一個教訓：快時尚行業已經走過速度比拼，進入質量比拚階段，要想守住國民快時尚的地位，就必須注重品質。希望UR不要走上ZARA們的老路。