上海女極限通勤 日花6.5小時 轉車轉到懷疑人生

上海地鐵示意圖。（取材自澎湃新聞）

前言：天熱時穿著美美的，還沒到公司就一身汗臭味；天冷時精神飽滿出門，卻被雨雪凍得濕冷快要失溫......通勤時間長，是許多上班族的痛苦體驗。面對千萬人「不是正在轉車，就是在前往轉車的路上」，應建設一座「友善通勤」城市，讓民眾享受不再「轉車轉到懷疑人生」。

通勤是許多上班族不得不花費的時間成本，但比起上海金女士每天來回6.5小時的「極限通勤」，很多人還是自嘆弗如。話題引發中國網民的共鳴，有人歸結原因還是出在房價 太高、鐵道建設不夠完善，是買房、工作都無法自由下的無奈選擇。

綜合媒體報導，家住上海金山區朱涇鎮的金女士在楊浦區灣谷科技園上班，由於路程較遠，她每天清晨5點20分起床，5點45分出門，先要騎電動自行車到公交站坐6點的公交，一個半小時車程後，7點30分換乘地鐵，到站後約8點35分，再坐8點45分的園區班車到公司，8點52分下車後走路5分鐘到公司趕9點打卡。算下來，通勤單程需要3小時15分鐘，每月花費800元。

開車上班 月開銷五千

金女士表示，如果開車，單程在100公里左右，早晚交通高峰時間，單程也要將近2小時，加上油費、高速費2000元、公司停車費近1000元，每月花費要在5000元左右，她的工資承擔不起。「也有嘗試過在公司附近租房，但這樣成本更高」。由於通勤時間過長等原因，金女士已從公司離職。

通勤是許多上海人的日常。（新華社）

金女士的通勤經驗引起眾多網民熱議。今年9月2日金女士的敘述文章衝上微博熱搜，截至9月11日上午，「女生極限通勤每天來回6.5小時」話題已有3億閱讀量。網民的意見中，有不少人覺得金女士沒必要這麼折騰，「除非薪資很高」；有人建議她找工作的時候就應該考慮周全，而不是現在才來抱怨；還有人不解她為什麼不租公司旁邊的房子呢？

相關留言區有不少網民感慨並分享自己的類似經歷：「北上廣路上4小時左右的大把」，「我同事就是通勤來回6小時，房山到酒仙橋」，「超過一小時我都受不了」，「不是開玩笑，離家超過五公里我一般不考慮。一般三公里內考慮，所以我現在還沒找到合適工作」，「我每天4個小時，累啊」，「這種工作我直接不考慮，通勤時間直接決定我的工作幸福指數」。

昆山-上海 有人搭高鐵

也有網民好奇問金女士：「如果是公司搬遷，這很正常，如果不是，那你自己找工作時，不考慮這些嗎？」，「除了讓我無法拒絕的金錢，我想不出別的理由能讓我通勤這麼長時間去上班」，「妳當時的工資到底有多少啊？六個半小時的來回也能堅持那麼久？」，「我去，我需要錢」，「楊浦老房子那麼多，找個1500左右的單間住住應該沒問題吧」。

有報導指出，經搜尋某房產信息服務平台，9月份上海市楊浦區的平均租金為4300元一房，和開車上下班差別不大，但從金女士無奈選擇如此長的通勤時間來看，她的薪水可能負擔不起這個成本。但若薪資不高，又為何要遠赴上海工作呢？就近在金山區朱涇鎮找不到類似的工作嗎？有分析猜測，這可能又要歸結到大都市房價過高、市區市郊工作機會不均的大哉問。

看了金女士的通勤故事，一些網民想起同樣是今年8月曾被報導，同樣通勤到上海上班的「90後」女孩斌斌。斌斌每天往返江蘇省崑山市和上海已經三年，雖然跨越兩個城市，每天只用時51分鐘，一個月的通勤費用1000多元，她乘坐的交通工具是高鐵。

金女士的上班路程 來源／示頻截圖

工資雖增 趕不上房價

九派新聞報導，作為滬漂一族，斌斌的第一份工作是汽車零部件銷售。她畢業於一所普通大學，起初感覺找工作沒太多優勢，但「生活總得先生存」。那時，斌斌在汽配城園區附近和同事合租在一間不足15平方米的單間，遠離上海市區，唯一的好處就是便宜。

然而工資的增長，仍然趕不上上海房價的增長速度。後來斌斌選擇去更大的知名汽配公司，曾赴南京、杭州工作，體會到高鐵的便捷，於是決心在上海周邊城市買了房子，從此開始滬昆通勤的雙城生活。這看來有些像是中國高鐵的宣傳文章，但描述的也是一個在上海工作的女孩，不一樣的通勤選擇。

有輿論指出，金女士的通勤之苦，很多在大城市打拚的人都有同感。金女士的通勤之所以特別「極端」，主要是因為她家附近沒有地鐵站 ，離汽車站也比較遠，不斷改變交通方式需要花費大量的時間和精力。如果軌道交通的覆蓋範圍能更廣，進一步完善城市空間規畫，不會有更多的上班族疲於奔命。這又是一個大哉問。

上海金女士每天來回6.5小時「極限通勤」並非個例。數據顯示，在中國，有超1400萬人正忍受單程超過60分鐘的極端通勤。研究普遍認為，長時間通勤會降低人們的幸福感及工作效率。但也有財經專家認為，通勤時間長對個體看來有負面影響，但對企業和城市發展來說，長時間通勤可能提高居民收入，拉動家庭消費。

中國城市規畫設計研究院、百度地圖於2022年7月29日聯合發布的「2022年中國主要城市通勤監測報告」，選取國內44個主要城市，匯聚9000萬人的職住通勤數據，用通勤時間、通勤空間、通勤交通三個方面的九項指標，呈現國內城市職住空間與通勤特徵的變化情況。

研究發現，2021年主要城市幸福通勤比重呈現下降趨勢，同比降低2個百分點，特大城市的平均通勤距離增長顯著，10個特大城市中7個城市同比增加超過0.5公里。

報告指出，2021年，中國主要城市中76%的通勤者45分鐘以內可達，22個城市同比下降。超過1400萬人單程通勤時長超過60分鐘，承受極端通勤。七成主要城市極端通勤增加，其中，北京 同比增加3個百分點，是全國極端通勤人口最多的城市。

報告還表明，隨著線網規模增長，軌道覆蓋的通勤人數增速會放緩。去年，300至500公里以上軌道規模的城市覆蓋通勤人數僅提高1.4到1.6萬人。軌道站外時間占全程出行時間的比重高，交通接駁正成為整體公交服務能力提升的瓶頸。

在北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州六個城市中，近80%青年通勤時間在45分鐘以內。其中，杭州青年通勤時間在45分鐘以內的比重最高，達到86%，通勤時耗最長的北京也有近60%的青年通勤時間在45分鐘內。青年更依賴軌道交通，成都軌道覆蓋青年通勤比重達38%，是目前國內城市中的最高水平。

通勤漫長 消磨幸福感

天津日報報導，漫長的通勤，眼下正實實在在地影響著年輕人的幸福感。「大多數時間都消耗在了無意義的路上，娛樂、消費，甚至人際交往都沒了」，「通勤時間長對戀愛、婚姻、生育都不友好，想想懷孕還要擠公交地鐵」。也有網民認為可在單位附近租房，不划算就辭職再找；這又遭多數網民反駁稱這是站著說話不腰疼。

這也引出一個「職住分離」的問題。「職住比」即用特定區域的就業和居住人數相除得出的數字。北京這樣的特大城市容易出現「職住失衡」。「職住分離」問題有歷史原因，也有規畫不當因素，還有就是市場選擇。無論如何漫長的通勤路都需要縮短或者提高通勤效率和質量，比如打造職住適度平衡的「分中心」吸納更多人口。

中國城市規畫設計研究院交通分院院長趙一新認為，解決特大城市通勤的關鍵，在於軌道交通建設和城市的建設能不能更緊密結合在一起。

至於如何解決通勤之苦，中國新聞周刊報導，不少人會選擇看電影、追劇、瀏覽社交網站、聽音樂、搭訕陌生人等方式來打發通勤時間。清華大學交通研究所副所長楊新苗則鼓勵民眾選擇騎行方式出行，以助力單車作為通勤工具，例如用輕量化的助力自行車，多數人不到45分鐘就能輕鬆騎行11公里，「低碳、綠色又環保」。