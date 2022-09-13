爬樹、乘氫氣球打松塔 打塔人拿命賺錢

打松塔是季節性的高危工作，被稱為世界上最危險的工種之一。（取材自中國之聲）

「十斤松塔一斤子，十斤汗水一棵塔」，「打松塔」被稱為世界上最危險的工種之一；松子營養價值高，廣受吃貨喜愛，於是「打塔人」歷險記每年按時上演。

進入秋季，新鮮的東北松子已成熟上市，松子生長在紅松樹之上，因純野生，富含脂肪、蛋白質、碳水化合物等，松子既是重要的中藥，久食健身心、滋潤皮膚、延年益壽，也有很高的食療價值，廣受消費者歡迎。

極目新聞報導，今年9月4日，兩名男子在黑龍江利用氫氣球（熱氣球）打松塔，氫氣球突然失控飄走，其中一名「打塔人」劉先生途中及時跳下獲救，另外一名「打塔人」胡先生在空中飄了300多公里，直到6日上午，在距離事發地300多公里外的山林中，胡先生才被找到。

高危工作 得爬樹30米

大家開始更關注松塔是什麼？如何打松塔？職業打松塔者收入有多少？ 採收松樹上的松子，是一項費工且危險的職業。（取材自中國之聲）

每年8月底到9月，正是東北長白山及小興安嶺林區松子豐收的季節，來自中國各地的打松塔工人，也就是「打塔人」，冒著生命危險在20多米多高的紅松樹上作業。

劉先生今年53歲，去年9月透過東北的朋友了解到打松塔這個職業，打松塔的工人需要穿著特製的鐵鞋，當地人稱「腳扎子」，徒手爬上高高的樹梢，揮舞著帶彎刀的長桿，把掛在樹梢上的松塔打落到地。

劉先生稱，他這次是在黑龍江海林市山市鎮的紅松林作業，那裡的紅松樹樹幹高大且松針茂密，最高的松樹高達30米。所以今年9月來東北前，劉先生特地購買了一個價值2萬元（人民幣，下同，約2887美元）的氫氣球，沒想到最後還是出了意外。

事實上，近年來打松塔的工人受傷、隨氫氣球飄走的案例，屢見不鮮。

2017年8月，在吉林省汪清縣一名男子乘坐氫氣球打松塔，因固定氣球的繩子沒繫好，大風將他連球帶人颳到800米高空，飄行直線距離超過50公里。

2018年9月，吉林省臨江市一名中年男性打松塔時，從15米高的樹上不慎滑落，恰巧被地上灌木叢裡的樹枝嵌入臉部。

2019年9月21日，吉林省汪清縣兩名村民乘氫氣球，在和盛村後山打松塔不慎飄走，幸好後來安全降落。

不少網友稱，松子昂貴是有道理的，光想想需要爬上那麼高的樹，就覺得危險。

吉林省汪清縣一名承包山林打松塔的老闆透露，他每年聘請的工人，都出現過碰傷、劃傷的情況，幸好未出現死亡。 松子生長在紅松樹之上，富含脂肪、蛋白質、碳水化合物等，營養價值高。（Getty Images）

月入2萬 非人人能拿

53歲的陸先生是黑龍江省雙鴨山市饒河縣人，打松塔已有30多年。他說，松樹的高度一般都在18米到30米之間，光上樹就很危險，站在樹頂上打松塔更危險。

目前陸先生正在黑龍江省牡丹江市寧安市一個山村，為一個承包山林的老闆打松塔。他說，和老闆談的價格是一天500元，老闆包吃包住，還承擔上山下山的交通工具。

陸先生說，他們這一組打松塔的共有9人，不僅有東北人，還有來自四川、貴州等地，每天早上4點就得從村裡的駐地起床，5點左右準時出發上山幹活，一直幹到下午4點半左右才下山，返回村裡即將天黑，中午吃飯老闆會派人送上山，其他時間都在松樹上爬上爬下作業。

陸先生從小就會爬樹，20多歲時已開始打松塔掙錢，「每年打松塔也就是8月底到9月底，每次幹活20天到一個月，雖然幹活危險但是收入相對較高。」陸先生說，他一直都是為老闆打工，沒有一次的月收入超過1萬元，對於網傳的專職打松塔月入2萬元說法，陸先生不太相信。

吉林汪清李先生是一個紅松林承包商，他目前給打松塔工人的價格是打下的松塔每斤1.5元，原來是每斤0.5元。李先生說，與10多年前相比，打松塔工人的收入翻約3倍。

乘氫氣球 意外事故多

近年來，隨著科技的進步，乘氫氣球打松塔越來越常見，不過意外也頻傳。黑龍江省牡丹江市一名經驗豐富的「打塔人」表示，氫氣球摘松塔是近幾年新興的，氫氣球上有操作台可以控制方向，在沒風的情況下精準度較高，但遇到3級以上大風就不管用了。 隨著科技的進步，乘氫氣球打松塔越來越常見。 （取材自紅星新聞）

一名銷售氫氣球的男子稱，與使用傳統的「腳扎子」上樹打松塔相比，使用氫氣球打松塔更安全高效，減少了工人上樹的時間，雖然也有飄走等意外，但那畢竟是極少數。

有網友表示，使用氫氣球打松塔或涉嫌違規。中國氣象局曾經發布「施放氣球管理辦法」，規定從事施放氣球活動，應當堅持安全第一的原則，嚴格執行國家明訂的有關技術規範、標準和規程。

牡丹江市氣象局工作人員表示，施放無人駕駛自由氣球前，應當向所在地設區的市級或者省、自治區、直轄市氣象主管機構提出書面申請。打松塔時使用氫氣球屬於有人駕駛的氣球，不清楚是歸哪個部門管。

買意外險 多一分保障

打松塔人要如何保障自己的安全呢？打松塔30多年的陸先生認為，首先，要膽大心細，打松塔的人需要上樹就不能懼高，不能有高血壓 、心臟病 等病症，不能還沒上樹就害怕。其次，需要在上樹前做好準備工作，比如腳上的「腳扎子」要完好無損，要綁緊，衣服要扣好防止與樹枝拉扯。同時，上下樹過程中和到樹頂上打松塔時都要集中注意力，不能走神和大意。另外，要繫好安全帶和戴好安全帽，將安全帶一頭繫在自己腰上，一頭繫在樹上，不能怕麻煩。

孟女士是海林市當地一名保險 銷售人員，她表示，事發前一名劉姓男子曾找到她，為失蹤的那個氫氣球購買過保險，事發後目前已經處理。

吉林汪清的李先生，今年聘請了50多人打松塔，他表示，已經為打松塔的每個工人購買了600元人民幣（約86美元）的專門短期意外保險，「雖然已經很注意安全，但是萬一出意外，買保險對打松塔的工人也是一種保障。」李先生表示，以後每年都會購買。

不過，據黑龍江省海林市多家保險公司的銷售人員透露，不是每家保險公司都有銷售打松塔保險。

松子經濟 東北重要產業

吉林汪清的李先生從10多年前開始，就在當地承包紅松林打松塔，目前他承包的紅松樹約3萬棵，承包的年限從3年到50年不等，承包價格也不相同。

李先生自己承包山林後，每年8月底開始聘人打松塔，將松塔送到自己的加工廠加工、篩選，然後對外銷售。最近兩年，李先生還多次進行網絡直播，在網店上銷售松子。

近日，李先生在視頻中展示了火燒松塔吃烤松子後，很多網友要求購買新鮮的松塔回去自己烤著吃，有在外地的東北網友稱，似乎找到了童年的感覺。

在網購平台搜索可發現，有很多家銷售東北松子的店鋪，價格一般每斤約30元。2021年9月24日，2021中國國際堅果大會在杭州舉行。會上，吉林省梅河口市榮獲「東北亞果仁（松子）集散中心」榮譽稱號。

據悉，近年來，梅河口市先後被國際樹生果仁協會確認為「亞洲最大果仁加工集散地」，被中國食品土畜進出口商會認定為「中國松子加工集散中心」。 松塔採摘機可解決採收松子的不便。（取材自紅星新聞）

梅河口市現有註冊松子加工企業175戶，其中有進出口經營資格的企業116戶，季節性從業人員超過3.5萬人，高峰時超過5萬人，年出口量超過8000噸，年出口額超過1億美元，銷往世界40個國家和地區，主要品種包括紅松子仁、雪松子仁、華山松子仁、馬尾松子仁、核桃仁、葵花子仁、白瓜子仁等。

梅河口市一家果仁電商的老闆表示，最近新上市的東北松子大受消費者喜愛，她每天從早到晚都沒休息過，不是在聯繫貨源，就是在回覆顧客，幫忙顧客打包。

除了梅河口，東北三省多地都在發展松子產業，松子經濟已成為東北的重要產業。