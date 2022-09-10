老了能「幹嘛」？ 退休後再打工 不為金錢只為存在價值

年長的手藝人正在教導兒童麵塑技藝。（取材自中國老年人才網）

老年人除了想積極參與年輕人的休閒、話題，不想被「代溝」阻絕了交流機會外，更多的老年人想要再繼續當「打工人」工作，不在乎錢多錢少，他們更想要以職場表現來彰顯自己在社會、家庭的價值。

日前上線的「中國老年人才網」，某種程度可以滿足老年人這樣的期望。然而招聘職缺過少，卻意外曝出老年人再就業的困境。

極目新聞報導，「中國老年人才網」由中國老齡協會老年人才信息中心主辦。網站開通雖然不久，但新註冊的個人用戶已超過5000人，不少人登記信息求職。

退休 人員求職頁面中，絕大多數求職者年齡超過50歲，最年長的超過70歲。年齡最大的一位求職者來自遼寧，已經73歲高齡，退休前他是一名公務員，求職意向為文字綜合。其次是71歲的蔣先生，他曾是上海某區審計局的工作人員。

求職者的學歷中，高中、中專、大專者居多，還有中央財經大學、上海交通大學、武漢大學、吉林大學等名校畢業者，甚至還有退休的教授。

多位求職者表示，他們想再當「打工人」不全為錢，主要是想發揮餘熱，讓自己的生活更豐富。

目前在中國老年人才網上有多家入駐企業，日前，更因為麥當勞 的招聘廣告引發關注。網站招聘人員包括全職、兼職、學生以及退休人員。其中，退休員工要求女50歲以上、男60歲以上。

有一家北京 的公司招聘在線兼職老師，面向退休教師開放了7個崗位，負責人稱已收到多名退休教師應聘。另外一家景區招聘的服務崗位，也有三名已退休的求職者聯繫他們。

實現老有所用 長路漫漫

理想很美好，但現實呢？「中國老年人才網」上線時有81條招聘信息，但幾天後變成34條，之後一度掉到20條以下，近日再上升至42條。至今仍不滿100個招聘崗位，在供需失衡的情形下，不禁令人好奇「老了能幹啥」？

針對於網站上招聘數量變少，「中國老年人才網」表示，有很多崗位目前還在審核中，待審核後會進一步上線新的招聘信息。

從目前提供的崗位來看，絕大部分為兼職崗位，例如攝影師、書法老師等，也有個別全職崗位，也有像用「靈活用工」方式招聘退休人員解決用工，成為越來越多企業的選擇。畢竟，彈性工時讓企業無須負擔龐大的人力成本。

三言財經觀察到，社工機構或養老機構招聘社工、護士、主管等工作，基本屬於老年產業範疇。這些崗位對年齡都沒有要求，普遍月薪在人民幣4000到1萬（約574.3美元到1436美元）區間，主要是為老年群體服務。但麥當勞這種商業公司的招聘崗位卻沒有了。

與招聘信息稀少相反的是，求職信息還在不斷增加。目前網站上求職信息超過1000個。