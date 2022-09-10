「劇本殺」殺進老年圈 逆學習拉近與年輕人距離

劇本殺遊戲主持人帶領著年長的參與者遊戲。（取材自北京青年報）

前言：最近，一些年輕人驚奇地發現，自己的退休 爸媽竟然玩起了劇本殺。他們穿起了長袍馬褂、搖起扇子，一本正經的念台詞，想在彼此的言行神情中，抓出潛伏的藏鏡人。除了對娛樂、社交的探索，中老年群體也透過來自遊戲的「逆學習」，和年輕孩子們拉近距離。

作為一種角色扮演類遊戲，劇本殺以其沉浸式體驗及全程互動表演的特性在青年群體中風 靡已久。而在子女帶玩、公司團建和家庭聚會的契機下，越來越多的中老年人也開始主動接觸並體驗劇本殺。

對兩代人而言，「潮玩上移」在滿足基本的社交娛樂需求之外，還蘊含著更廣闊和深遠的意義。比如代際溝通、自我實現，上一代向下一代的逆學習，以及老人向世界喊話：「我，依舊年輕！」

老頑童賊會騙 很快上手

北京 青年報報導，上海聚本社是一家專門做劇本殺業務的公司，小銘是一名DM（Dungeon Master，遊戲主持人）。他已有三年的「帶本」經驗，在他接觸的中老年玩家中，既有跟隨公司團建來玩的、也有和老朋友們結伴而來的。小銘記得，這群平均年齡在5、60歲的中老年團基本都是上海本地人，阿姨們穿著打扮時髦，叔叔們還會戴禮帽。

爸爸媽媽們也可以加入劇本殺遊戲，變裝享受扯謊、緝兇感覺。（取材自北京青年報）

這群老頑童們在第一次玩劇本殺時表現也可圈可點，他們比年輕人更虛心，更認真地聽DM解說，讀故事和代入角色都不成問題。

在扯謊方面，「畢竟年齡在那兒，薑還是老的辣」。小銘說，他們都「賊會騙」，整個遊戲過程會十分流暢，聽說會有工作人員給她們拍照，阿姨們眉笑眼開，興致更高了。

55歲的吉女士與媽媽、大姨和二姨在今年春節嘗試了劇本殺遊戲，「咱們呀，就是相互忽悠……」，這場年齡跨度超20歲的劇本殺給吉女士留下了深刻的印象，她驚訝地發現，一個人的真實身分竟能從遊戲中窺見一二。

「我媽是經商的，她總是先觀察別人怎麼說，輪到她發言時，你能感覺得到她在暗戳戳地使勁動腦子」，吉女士說，她二姨是紀檢委，不管分給她什麼角色，平時怎麼審別人，遊戲中就怎麼審其他玩家。

親子有話可說 破除代溝

在小銘看來，除了樂於接納新事物外，這群中老年玩家願意主動接觸劇本殺還有另一層目的——和孩子拉近距離。

對此，聚本社的CEO吳嘉宸也深表認同，中老年人的確正主動向年輕人靠近。從公司業務數據上來看，有不少四十多歲的家長已經接受了劇本殺，也願意在家點劇本殺外賣，給孩子專門「開本」、帶孩子玩，但年輕人帶家長玩的情況卻並不多見。

不少家長已經接受了劇本殺，也願意在家點劇本殺外賣，給孩子專門「開本」、帶孩子玩。（取材自北京青年報）

「老年人也有情感缺失，年輕人其實也不是沒有時間，只是不知道該陪父母幹點啥。」

吉女士也深有體會，她認為，劇本殺可以是孩子和父母溝通的橋梁，至少，在玩遊戲的這短短幾個小時，兩代人之間是「有話可說」的。「我們平時陪老人說話的時間太少了，完全想像不到，她們玩遊戲的樣子真的很可愛」。

逾九成是女性 變裝打卡

報導指出，在一些老年大學和養老機構中，經過適老化改進，越來越多的中老年人已對這個潮流遊戲燃起興趣。

中老年教育機構心智青公司專注在開發中老年人課程及娛樂，劇本殺已經進入了他們老年大學的表演實驗課堂。

心智青的學員95%以上都是女性，年齡在50歲至70歲左右，在玩劇本殺的所有環節當中，阿姨們對變裝表演和拍照格外感興趣。

中老年教育機構心智青的學員們，對潮流遊戲都有興趣。（取材自北京青年報）

負責人趙先生說，阿姨們常常按劇本編排情景劇，每當排練表演出錯，或是有人說錯台詞，全場會爆發哄堂大笑，「就是愛看熟悉的人出洋相，她們特別享受這個過程」。

上海哥揚集團旗下的小親生活專注服務中老年新康養群體，最近，線下生活體驗中心平均一周都有八場劇本殺活動，很多阿姨特意挑選可以變裝的劇本前來拍照打卡。

與傳統劇本殺不同的是，這裡的劇本殺都配有三到四個資深DM，以幫助中老年人更好地理解劇情。為優化遊戲體驗，DM必須加快節奏，把5、6個小時的遊戲時長壓縮到2、3個小時。

「不是所有人到了年紀都要跳廣場舞」，在負責人佳琦眼裡，中老年人也渴望新奇的東西和能夠打開心扉的場景，「像代際溝通主題劇本『家長課』大家玩得就特別投入」，佳琦看得出來，叔叔阿姨們在遊戲中投入了很多真情實感，也會因為遊戲交流和反思平時和子女溝通的問題。