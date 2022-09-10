「劇本殺」殺進老年圈 逆學習拉近與年輕人距離
前言：最近，一些年輕人驚奇地發現，自己的退休爸媽竟然玩起了劇本殺。他們穿起了長袍馬褂、搖起扇子，一本正經的念台詞，想在彼此的言行神情中，抓出潛伏的藏鏡人。除了對娛樂、社交的探索，中老年群體也透過來自遊戲的「逆學習」，和年輕孩子們拉近距離。
作為一種角色扮演類遊戲，劇本殺以其沉浸式體驗及全程互動表演的特性在青年群體中風靡已久。而在子女帶玩、公司團建和家庭聚會的契機下，越來越多的中老年人也開始主動接觸並體驗劇本殺。
對兩代人而言，「潮玩上移」在滿足基本的社交娛樂需求之外，還蘊含著更廣闊和深遠的意義。比如代際溝通、自我實現，上一代向下一代的逆學習，以及老人向世界喊話：「我，依舊年輕！」
老頑童賊會騙 很快上手
北京青年報報導，上海聚本社是一家專門做劇本殺業務的公司，小銘是一名DM（Dungeon Master，遊戲主持人）。他已有三年的「帶本」經驗，在他接觸的中老年玩家中，既有跟隨公司團建來玩的、也有和老朋友們結伴而來的。小銘記得，這群平均年齡在5、60歲的中老年團基本都是上海本地人，阿姨們穿著打扮時髦，叔叔們還會戴禮帽。
這群老頑童們在第一次玩劇本殺時表現也可圈可點，他們比年輕人更虛心，更認真地聽DM解說，讀故事和代入角色都不成問題。
在扯謊方面，「畢竟年齡在那兒，薑還是老的辣」。小銘說，他們都「賊會騙」，整個遊戲過程會十分流暢，聽說會有工作人員給她們拍照，阿姨們眉笑眼開，興致更高了。
55歲的吉女士與媽媽、大姨和二姨在今年春節嘗試了劇本殺遊戲，「咱們呀，就是相互忽悠……」，這場年齡跨度超20歲的劇本殺給吉女士留下了深刻的印象，她驚訝地發現，一個人的真實身分竟能從遊戲中窺見一二。
「我媽是經商的，她總是先觀察別人怎麼說，輪到她發言時，你能感覺得到她在暗戳戳地使勁動腦子」，吉女士說，她二姨是紀檢委，不管分給她什麼角色，平時怎麼審別人，遊戲中就怎麼審其他玩家。
親子有話可說 破除代溝
在小銘看來，除了樂於接納新事物外，這群中老年玩家願意主動接觸劇本殺還有另一層目的——和孩子拉近距離。
對此，聚本社的CEO吳嘉宸也深表認同，中老年人的確正主動向年輕人靠近。從公司業務數據上來看，有不少四十多歲的家長已經接受了劇本殺，也願意在家點劇本殺外賣，給孩子專門「開本」、帶孩子玩，但年輕人帶家長玩的情況卻並不多見。
「老年人也有情感缺失，年輕人其實也不是沒有時間，只是不知道該陪父母幹點啥。」
吉女士也深有體會，她認為，劇本殺可以是孩子和父母溝通的橋梁，至少，在玩遊戲的這短短幾個小時，兩代人之間是「有話可說」的。「我們平時陪老人說話的時間太少了，完全想像不到，她們玩遊戲的樣子真的很可愛」。
逾九成是女性 變裝打卡
報導指出，在一些老年大學和養老機構中，經過適老化改進，越來越多的中老年人已對這個潮流遊戲燃起興趣。
中老年教育機構心智青公司專注在開發中老年人課程及娛樂，劇本殺已經進入了他們老年大學的表演實驗課堂。
心智青的學員95%以上都是女性，年齡在50歲至70歲左右，在玩劇本殺的所有環節當中，阿姨們對變裝表演和拍照格外感興趣。
負責人趙先生說，阿姨們常常按劇本編排情景劇，每當排練表演出錯，或是有人說錯台詞，全場會爆發哄堂大笑，「就是愛看熟悉的人出洋相，她們特別享受這個過程」。
上海哥揚集團旗下的小親生活專注服務中老年新康養群體，最近，線下生活體驗中心平均一周都有八場劇本殺活動，很多阿姨特意挑選可以變裝的劇本前來拍照打卡。
與傳統劇本殺不同的是，這裡的劇本殺都配有三到四個資深DM，以幫助中老年人更好地理解劇情。為優化遊戲體驗，DM必須加快節奏，把5、6個小時的遊戲時長壓縮到2、3個小時。
「不是所有人到了年紀都要跳廣場舞」，在負責人佳琦眼裡，中老年人也渴望新奇的東西和能夠打開心扉的場景，「像代際溝通主題劇本『家長課』大家玩得就特別投入」，佳琦看得出來，叔叔阿姨們在遊戲中投入了很多真情實感，也會因為遊戲交流和反思平時和子女溝通的問題。
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