北大數學天才柳智宇還俗 「來陪大家玩」

柳智宇2010年大學畢業後，前往北京龍泉寺出家，當時引發輿論譁然。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

成為「人生勝利組」卻在風光時刻選擇落髮為僧，許多人參不透個中道理。其實，從某些角度來看，「出家」只是他們人生中一段助力今世修煉的履歷，用來成就快樂，圓滿自由。

柳智宇曾獲國際數學奧林匹克競賽滿分金牌，被保送至北京 大學數學系，並獲得麻省理工學院全額獎學金。但2010年大學畢業後，他前往北京龍泉寺出家，當時引發輿論譁然。如今，柳智宇悄然下山還俗，在一家心理諮詢公司任職。他說，「我已經出過家了，現在是來陪大家玩的。」從他的角度去看，這種「玩」，也是另一種修行。

柳智宇曾以滿分摘得國際數學奧賽金牌。（取材自上游新聞）

十幾年前，這位昔日的「天才少年」柳智宇「上山」時，包括他在內的十幾位畢業於清華、北大、中科院、北航的高材生都選擇在位於北京西郊的龍泉寺出家，成為媒體熱議話題。他們成了被稱為中國最先進、最銳意改革的寺院吸引信眾的金字招牌。

中國新聞周刊報導，當年的柳智宇，是在人生的困惑期裡遇見了龍泉寺。2006年高三時，他獲得北京大學數學系的保送資格，並在當年舉辦的國際奧林匹克競賽中摘金。在外人看來，柳智宇已經走上了一條學術的康莊大道，但他的身心危機早就浮現。

出家日子 勞力又勞心

他在高三時就患眼疾，近乎失明，無法長時間看書。奧賽金牌是依靠他僅存的視覺，以及母親每晚為他念題堅持訓練才得到的成果。進入北大後，眼疾讓他對數學不再得心應手，他失去最初的熱情。大四，柳智宇在父母支持下申請到麻省理工學院全額獎學金，但父母看到媒體報導才得知兒子選擇出家，他們來到北京阻攔、勸說，但沒有成功。

出家後的日子並不清淨，出家人必須早上4點半上早殿，上午工作或學習，午飯後1點半繼續工作學習，4點半上晚殿，上課，直到晚上9點才能休息。勞累讓柳智宇的身體處於長期消耗的狀態之中，是勞力，也是勞心。他曾為龍泉寺做過宗教典籍的出版工作，每天工作12個小時，最後卻沒辦法獲得正常的署名。 柳智宇出家照。（取材自上游新聞）

受母影響 學心理諮詢

剛出家時，柳智宇在寺院班導師的要求下切斷了和父母的聯繫，後來又逐漸恢復。2015年，柳智宇的母親退休後接觸心理學，考下了心理諮詢師的資格。柳智宇受母親影響也開始在僧團的師兄弟身上嘗試用一些心理學的方法為他們答疑解惑，並於2017年考取心理諮詢師證書。

2018年龍泉寺學誠法師事件爆出之後，柳智宇決定離開龍泉寺，保持僧人身分自尋出路。他在其他幾家寺院雲遊幾年，今（2022）年8月在一條短視頻中宣告，他已經在2022年春節期間還俗，正在「華夏心理」從事心理諮詢工作。

當年，他開通公眾號做網路諮詢，自此，他的行為已不像是一個典型的出家人，顯得有些離經叛道。如今他擔任華夏心理的項目負責人，公司推出了以他為核心與賣點的心理培訓課程，報名費用從980元至4980元（人民幣，下同，約140至714美元）不等。柳智宇並註冊了抖音號，一夜收穫8萬關注。

剛加入團隊，每日經濟新聞報導，公司承諾給他3萬月薪，他嫌多，主動要求降到2萬，和其他員工一樣，「扣完稅1萬多，我不買房、不買車，更不想生孩子，你說我要那麼多錢幹啥？還不如多奉獻給大家」。一位員工這樣評價柳智宇：「他不像個領導」。

柳智宇在華夏心理的同事小林做媒體出身，不認識柳智宇時，她覺得他應該是個世外高人的形象，沒想到相識之初，柳智宇就開始和她探討經典日本動畫片裡的角色。她發現，他是個非常正常，甚至有些自己的小趣味的年輕人。

下山之後 生活如常人

還俗後的柳智宇仍是一名佛教居士，除了一些必要的佛教戒律需要遵守，他可以做他想做的任何事情。但山下的生活也有令人不適的地方。比如，對於宣傳課程的一些廣告詞，他覺得有誇大其詞之嫌，毫不留情地告訴同事趕緊改掉。他覺得，這些事情都是原則性問題。

他曾經沉迷的數學並沒有荒廢。來訪者中，有一些對學習喪失興趣的少年，他用App遊戲打卡的辦法，幫助維護他們對學習的熱情。四年前顯得「離經叛道」的柳智宇，算是跌跌撞撞較早地找到了自身定位。

「人是在關係中間才能有更多的快樂的，你太強調自我，很多時候就和其他人對立，其實沒有快樂。」柳智宇不無感慨地談到了這些。

現在，除了工作，他會在業餘時間做瑜伽，騎自行車到處看看。他和很多人一樣在核酸檢測 時拍一張檢測管的照片，發朋友圈告訴大家今天自己是「管長」，在這種普通人的日常生活中，獲得了一些自己的快樂。 2022年，柳智宇在北京跟學員線下聚會。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

柳智宇希望團隊早日實現收支平衡，希望大家能獲得自由，不管是精神上還是經濟上的。

神童、畫家 出世又入世

「北大數學天才柳智宇還俗」話題近日登上各大社交媒體熱搜熱榜。除了柳智宇，「第一神童」寧鉑，與曾上過「胡潤中國藝術榜」並在美國出家的中國畫大家史國良，也同樣有著出家又還俗的經歷。

寧鉑，1965年出生，是中國科學技術大學1978級少年班成員，當時曾被譽為「第一神童」，2003年出家為僧。「第一神童」的稱號使寧鉑轟動一時，他的經歷又讓人們為之喟嘆。

寧鉑 13歲破格上大學

上游新聞報導，1977年，當年才13歲的寧鉑成為中國第一位破格進入大學就讀的學生。1979年，少年班學員開始選系，擁有詩詞、醫學 、圍棋等多項專長的寧鉑說科大沒有他喜歡的系，要求調到南京大學學天文，但被學校拒絕，他只好選了理論物理作為專業，但把愛好轉向了星象學、宗教和氣功。 寧鉑曾被譽為「第一神童」，2003年出家為僧時轟動一時。（取材自上游新聞）

1982年，寧鉑本科畢業後留校任教，並在19歲時成為中國最年輕的助教。1998年，寧鉑參加中國中央電視台「實話實說」欄目的拍攝，在電視上猛烈抨擊神童教育。

雖說不後悔進入少年班當天才神童，之後的寧鉑卻三次報考研究生，三次都因為各種理由退出，甚至連考場大門都沒踏進。

2003年寧鉑做出人生重大決定，出家，在世人的期許當中銷聲匿跡。2018年3月有媒體報導，寧鉑已還俗，與現在的柳智宇一樣，他也在從事心理諮詢行業。

除了寧鉑這樣的天才，在藝術領域，同樣有一位有著出家又還俗的經歷。

史國良1956年出生於北京，1978年他報考中央美院研究生並被錄取，曾師從黃冑、李可染、葉淺予等人。1980年從美院畢業後，史國良執教於解放軍藝術學院美術系，後移居北美，於1995年在美國西來寺披剃出家。

2010年9月史國良「還俗」，後履行系列手續，進入文化部下屬的國家畫院任專業畫家，現為中國畫壇人物寫實畫派代表人物。 史國良1995年在美國西來寺披剃出家，2010年9月還俗。（取材自上游新聞）

公開資料顯示，史國良為國家一級畫家，中國美協會員，中央美院及首都師大美術系客座教授，中國國家畫院研究員，中國藝術研究院研究員。他的作品「刻經」榮獲第23屆蒙特卡羅國際現代藝術大獎賽「聯合國科教文組織大獎」，為此又受文化部榮譽嘉獎。

史國良 登胡潤藝術榜

他的畫風以寫實手法反映時代生活為主，功底扎實、筆墨厚重，是中國人物畫壇寫實派的重鎮。2020年6月4日，史國良以2019年度公開拍賣市場作品總成交額1872萬元人民幣名列「2020胡潤中國藝術榜」第33位。

還俗後，史國良曾在受訪時承認自己太理想化了，「出家後，在美術界看來，我是出家人；在宗教界人士看來，我是畫家，一個會畫母親，甚至會畫裸體的畫家。「這樣的身分，有些尷尬。」但史國良對最初出家的選擇並不後悔，「對我自己，這是很重要的生命體驗，也深刻影響我的藝術創作。」