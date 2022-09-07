中國翻譯家薛范 打動一代人的心

中國知名資深翻譯家薛范。（中新社）

聽薛范譚配的歌，會激起民族自豪感，他曾說，想成立一支專門用中文演唱世界各國名曲的合唱團，推廣和傳播世界各國的音樂文化。音樂也是醫治傷痛的良藥，如今，他的生命因他的譯著長青。

2022年9月2日21時31分，88歲的著名翻譯家薛范於上海病逝。薛范2歲時患小兒麻痺症，從此與拐杖、輪椅結伴。但他要爭口氣，文學成了他人生的突破口。薛范素不喜歡別人「煽情」，他曾對著採訪他的記者說，「請注視我，而不是我的輪椅」。「譯配」之難，如「戴著鐐銬跳舞」，而薛范的一生，正是在這艱難之中度過，他的作品更影響並治癒了無數人。

中新社報導，薛范1934年出生於上海，主要從事外國歌曲的翻譯和研究，譯配發表過「莫斯科郊外的晚上」等世界各國歌曲近2000首，編譯出版外國歌曲集30多種，曾6次獲俄羅斯 聯邦褒獎，包括前總統葉爾欽1997年授予他國家級「友誼勳章」。2022年獲中國翻譯協會頒發「翻譯文化終身成就獎」，並在北京 、天津、上海等地辦過多場「薛范翻譯作品專場音樂會」。

俄羅斯歌曲 他情有獨鍾

新民晚報報導，讓中國人會唱「莫斯科郊外的晚上」的薛范，是眾多音樂愛樂者心目中「俄羅斯情結」的代表。凡有薛范出現的場合，總有無數愛樂者簇擁在身邊，求他簽名、和他合影。俄羅斯政府對薛范也有高評價，認為薛范是「讓俄羅斯歌曲在中國大地上獲得第二度生命」。

薛范對俄羅斯歌曲是情有獨鍾的，他曾說，這類歌曲有一種淡淡的憂愁，就像淡淡的紫丁花香一樣，俄羅斯歌曲的品味很高，裡面蘊藏的人文思想非常豐富，不是那種小情小愛，是大胸懷的愛。

但在薛范翻譯的2000多首外國歌曲中，俄羅斯歌曲只占了其中的一半，其餘的是有近100個國家的千餘首歌曲，還包括歐美流行歌曲甚至搖滾樂，這也說明了薛范譯配的獨特性。他的特別還有，2015年註冊「薛范音樂工作室」，將他譯配的歌曲在人們口中傳唱，還要為「偏執」於歐美、日本流行樂的年輕人成立合唱團，讓他們「美人之美，美美與共」。

莫斯科晚上 成經典傳唱

薛范的好友作家馬信芳去年曾來到薛范的音樂「殿堂」──上海南區一幢老公房。馬信芳刻意約了下午3點，因為知道薛范是「夜貓子」，每天總要在晚間工作到翌日凌晨才睡。這天，馬信芳欣賞了薛范譯配、俄語原唱的「莫斯科郊外的晚上」錄像，感動於「譯詞的韻律和原唱的節奏天衣無縫地融合在一起」。

薛范曾先後三次到哈爾濱參加音樂會等交流活動。（取材自哈爾濱日報）

薛范是世界第一個把「莫斯科郊外的晚上」這首蘇聯歌曲譯成俄文以外文字的人，這也是他最膾炙人口的作品。這首歌是1956年，蘇聯作曲家索洛維約夫·謝多伊與詩人馬都索夫斯基為當年的全國運動會攝製的紀錄片所寫的四首插曲之一，第二年獲第六屆世界青年聯歡節金獎。薛范花了兩天的功夫譯配，發表後在全中國流傳開來，成為擁有世界聲譽的一首經典作品。

馬信芳說，那天薛范還解釋了為什麼歌曲翻譯稱「譯配」。「譯」是語言的轉換，而「配」，不僅要求用詞符合聲韻，且要合著音樂的節奏。因此選詞受到音樂的「管制」。薛范的一生正是在這艱難之中度過，令馬信芳終身欽佩。

中人民必勝 譜中俄情誼

2020年2月，薛范收到俄羅斯駐滬總領館發來的短信，那天上午他在家裡整理樂譜，籌備下半年的音樂會。短信這麼寫著：「有位俄羅斯人寫了首歌，關於中國防控新冠病毒的。請問您如果有時間的話，可以幫我們把歌曲翻譯成中文嗎？」

由俄中友好協會、莫斯科華僑華人聯合會、俄羅斯愛樂樂團聯合主辦的「薛范創作晚會」在莫斯科舉行，演唱「祝酒歌」等20餘首曲目。（ 中新社）

「這首歌的名字硬核而霸氣，『中國人民必勝』。」薛范當時說。原曲是作曲家布朗介爾（歌曲「喀秋莎」的作者）於1948年創作的名曲「候鳥飛翔」，重新填詞的俄羅斯人叫阿·葉甫斯介菲耶夫，是俄羅斯核電建設出口公司江蘇連雲港代表處的工作人員。俄羅斯駐滬總領館還在短信中表達了對中國抗擊新冠病毒的英勇氣概的欽佩。

薛范說，他覺得自己「義不容辭」，當下瀏覽內容後，深深感受到這位素不相識的俄羅斯朋友的情義，於是連夜把歌曲譯配出來，天亮後將譯稿拍照，請在長沙、北京的網友打成樂譜、搜尋伴奏、演唱中文歌詞並混音合成，編輯製作成視頻，打上中俄雙語字幕。

薛范和網友們共同投入熱情製作的視頻「中國人民必勝」，發布後好評如潮，薛范也特別激動。歌曲中的阿·葉甫斯介菲耶夫提到他的祖父曾在東北和日寇戰鬥，打動了薛范。「中俄兩國人民不管是過去還是將來向來都是並肩戰鬥的，這是兩國人民團結在一起的深情厚誼。」

姑娘變老馬 「三套車」譯錯了

一曲濃濃異域風情的「莫斯科郊外的晚上」，是已故翻譯家薛范創造的一個時代的集體回憶。這位知名翻譯家的俄語及多國語言，其實是通過廣播自學而來。他始終保有一顆年輕的心，緊跟時代的腳步，開設了自己的網頁和社群 ；坦承「三套車」歌裡的「姑娘」譯成了「老馬」；他更希望歌迷們不要只唱「莫斯科郊外的晚上」，應多接觸更多更新更好的歌曲。

中新社報導，從學生時代起，薛范就非常喜歡古典文學、中外戲劇、電影與歷史。高中畢業時，熱愛音樂、懷揣蘇聯情結的薛范考上了上海俄語專科學校（今上海外國語大學前身），卻因腿疾沒被錄取。但他並未氣餒，開始通過廣播自學俄語。正是廣播和俄語，為他打開了通向未來的一扇門。

薛范自學了大學中文系的全部課程，同時還廣泛閱讀中國翻譯出版的各類外國詩集。19歲時，薛范在「廣播歌選」上發表第一篇歌曲翻譯──蘇聯歌曲「和平戰士之歌」即獲得了肯定，讓薛范深受激勵，從此不斷有歌曲配譯、詩歌翻譯等問世。兩年後，薛范出版了兩本蘇聯歌曲選集，那年他才21歲。

自學多國語 持續創作

提到薛范的歌曲配譯作品，「莫斯科郊外的晚上」是一個繞不過的名字。1957年，「廣播歌選」和「歌曲」雜誌同時發表了薛范譯配的蘇聯歌曲「莫斯科郊外的晚上」。琅琅上口的配譯，配合優美動人的原曲，讓這首歌一經傳唱，經久不衰。

除俄語外，薛范還自學了英、義、西、法、日等多種語言。據統計，薛范翻譯了100多個國家的大量歌曲，譯配發表歌曲近2000首，其中俄語歌曲就有800多首。被問及多年來持續不斷的「創作動力」時，薛范說，他沒有什麼動力，「音樂是我生命的一部分，早已融入我的生活和生命」。音樂給了他安慰、信心、溫暖和力量，讓他覺得非常充實，幸福。

哈爾濱日報報導，薛范緊跟時代的腳步，不僅開設了自己的網頁、微信公眾號，參加演講等活動時，都會在現場向樂迷推薦音樂網站和音樂讀物。講座活動通常以中老年觀眾居多，但近年，一些年輕觀眾也來到了現場，這讓薛范非常開心。

薛范在2017年一場演講時談及俄羅斯歌曲「三套車」翻譯的「姑娘變老馬」傳說時說，「這確實是翻譯錯了。歌詞原文是奪走『心上人尼娜』，被翻譯成了『老馬』」。