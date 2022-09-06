我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

「帝國」再版更名 張宏杰怕踩紅線？

中國新聞組／整理
中國作家、歷史學者張宏杰。（取材自百度百科）
中國作家、歷史學者張宏杰。（取材自百度百科）

中國歷史學者張宏杰熱銷著作「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」日前再版，但據美媒報導，書名中的「倒退的帝國」卻被出版商更名為「洪武」。業者坦承，更名是擔心「違規」及避免「不必要的麻煩」。張宏杰也在個人微博上證實了改名一事，至於改名原因則「不太方便詳細解釋」。不過此文目前在張宏杰的微博上已不可見。

再版竟成熱銷書

自由亞洲電台報導，「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」一書責任編輯陳麗在受訪時表示，此書的前身是廣東人民出版社於2016年出版的「朱元璋傳」，市場反應平平。後來「北京華章同人」獲得此書再版版權後與張宏杰商議，將書名改為「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」於2019年出版，成為熱銷書籍。

報導指陳麗證實，此書書名中的「倒退的帝國」再版時更名為「洪武」，並表示這是「一些『市場』和『時事』的要求」，「我們也是迫不得已」，但無意欺騙讀者。

中國網路上可見「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」書名已改為「洪武：朱元璋的成與敗」。...
中國網路上可見「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」書名已改為「洪武：朱元璋的成與敗」。（取材自微博）

她並表示，書名更改，其實是因為初版宣傳「倒」書的時候遇到很多困難，「倒退的帝國」這個書名「一說這個話就會違規什麼的」。所以，出版商其實是為了避免這個書名的一些「不必要的麻煩」。

報導指出，張宏杰日前透過微博表示，2019年由他授權「北京華章同仁」出版的「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」一書日前再版，但書名已更改為「洪武：朱元璋的成與敗」。至於改名原因則「不太方便詳細解釋」。

張宏杰對再版被更名向讀者致歉，並指自己擔心讀者誤認更名後的書是新書，購買後才發現是舊書而失望。今後，除非特殊原因被要求改名，他的著作再版時都不會改名，並以此作為與出版社之間的「擋箭牌」。不過這則文章目前在張宏杰的個人微博搜尋不到。

怕被指藉古諷今

報導引述旅居瑞典的華人作家、翻譯家萬之對此表示，「倒流」、「帝國」等在當前中國的言論環境下都成了敏感詞，連總理李克強日前講話中提到「長江、黃河的水不能倒流」也被封殺。「倒退的帝國」會讓中共以為藉古諷今，值此中共20大前「處處是政治敏感點」的輿論環境下，出版社不得不小心翼翼。

「倒退的帝國」一書在2019年初版時的介紹中寫道：公元1368年，40歲的朱元璋擊破各路農民起義軍後，在應天府稱帝，建立了最後一個由漢人統治的龐大帝國。他也成為中國史上唯一真正意義上的「農民帝王」。

書中並提到，朱元璋登上大位前「善於籠絡人心、優待知識分子、大局觀極佳、有判斷力，表現出『聖賢』之質」。但當他削平群雄登上帝位後則「露出青面獠牙」，「以殘酷恐怖的屠殺手段，推翻800年來的傳統政治制度，將專制政治發揮到極致」。

其中包括廢丞相，肆意屠殺功臣，設立錦衣衛，賤視文臣，推行嚴密的里甲制度強制民眾遷徙，干預民眾從業自由，嚴格限制對外貿易等等。

書中並強調，更重要的是，朱元璋在民眾的腦髓裡注射「從歷代思想庫中精煉出來的毒汁，使整個中國的神經被麻痺成植物狀態，從根本上扼殺每個人的個性、主動性、創造性，把他們馴化成專門提供糧食的順民」。

對此書改名的原因，目前尚未見張宏杰公開回應。

中國作家、歷史學者張宏杰的著作「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」一書近日再版。（取材...
中國作家、歷史學者張宏杰的著作「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」一書近日再版。（取材自微博）

微博 北京 中共

上一則

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

下一則

港泛民初選案 部分人要求法庭盡早判刑

延伸閱讀

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
德州人語／為台海形勢火上澆油 最為不智

德州人語／為台海形勢火上澆油 最為不智
日軍屠殺新照？歷史學者存疑：部分照片早在網上流傳

日軍屠殺新照？歷史學者存疑：部分照片早在網上流傳
熱巴素顏登封面零修圖 網友：美到不敢相信

熱巴素顏登封面零修圖 網友：美到不敢相信

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水