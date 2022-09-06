「帝國」再版更名 張宏杰怕踩紅線？

中國作家、歷史學者張宏杰。（取材自百度百科）

中國歷史學者張宏杰熱銷著作「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」日前再版，但據美媒報導，書名中的「倒退的帝國」卻被出版商更名為「洪武」。業者坦承，更名是擔心「違規」及避免「不必要的麻煩」。張宏杰也在個人微博 上證實了改名一事，至於改名原因則「不太方便詳細解釋」。不過此文目前在張宏杰的微博上已不可見。

再版竟成熱銷書

自由亞洲電台報導，「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」一書責任編輯陳麗在受訪時表示，此書的前身是廣東人民出版社於2016年出版的「朱元璋傳」，市場反應平平。後來「北京 華章同人」獲得此書再版版權後與張宏杰商議，將書名改為「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」於2019年出版，成為熱銷書籍。

報導指陳麗證實，此書書名中的「倒退的帝國」再版時更名為「洪武」，並表示這是「一些『市場』和『時事』的要求」，「我們也是迫不得已」，但無意欺騙讀者。

中國網路上可見「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」書名已改為「洪武：朱元璋的成與敗」。（取材自微博）

她並表示，書名更改，其實是因為初版宣傳「倒」書的時候遇到很多困難，「倒退的帝國」這個書名「一說這個話就會違規什麼的」。所以，出版商其實是為了避免這個書名的一些「不必要的麻煩」。

報導指出，張宏杰日前透過微博表示，2019年由他授權「北京華章同仁」出版的「倒退的帝國：朱元璋的成與敗」一書日前再版，但書名已更改為「洪武：朱元璋的成與敗」。至於改名原因則「不太方便詳細解釋」。

張宏杰對再版被更名向讀者致歉，並指自己擔心讀者誤認更名後的書是新書，購買後才發現是舊書而失望。今後，除非特殊原因被要求改名，他的著作再版時都不會改名，並以此作為與出版社之間的「擋箭牌」。不過這則文章目前在張宏杰的個人微博搜尋不到。

怕被指藉古諷今

報導引述旅居瑞典的華人作家、翻譯家萬之對此表示，「倒流」、「帝國」等在當前中國的言論環境下都成了敏感詞，連總理李克強日前講話中提到「長江、黃河的水不能倒流」也被封殺。「倒退的帝國」會讓中共 以為藉古諷今，值此中共20大前「處處是政治敏感點」的輿論環境下，出版社不得不小心翼翼。

「倒退的帝國」一書在2019年初版時的介紹中寫道：公元1368年，40歲的朱元璋擊破各路農民起義軍後，在應天府稱帝，建立了最後一個由漢人統治的龐大帝國。他也成為中國史上唯一真正意義上的「農民帝王」。

書中並提到，朱元璋登上大位前「善於籠絡人心、優待知識分子、大局觀極佳、有判斷力，表現出『聖賢』之質」。但當他削平群雄登上帝位後則「露出青面獠牙」，「以殘酷恐怖的屠殺手段，推翻800年來的傳統政治制度，將專制政治發揮到極致」。

其中包括廢丞相，肆意屠殺功臣，設立錦衣衛，賤視文臣，推行嚴密的里甲制度強制民眾遷徙，干預民眾從業自由，嚴格限制對外貿易等等。

書中並強調，更重要的是，朱元璋在民眾的腦髓裡注射「從歷代思想庫中精煉出來的毒汁，使整個中國的神經被麻痺成植物狀態，從根本上扼殺每個人的個性、主動性、創造性，把他們馴化成專門提供糧食的順民」。