「起初」語言實驗 王朔編故事碰瓷？

1993年時的王朔。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

作家王朔最近出版了一本以漢武帝為主角的新小說 「起初·紀年」，距離上一本「和我們的女兒談話」已經14年。長達54萬字的新書在出版方發布預售消息當天，10萬冊就發完了，但也有不少讀者不喜歡這本小說卻又不敢罵。王朔新作無疑是今（2022）年重要的出版事件，也是一次耐人尋味的文化事件。

網路用語被罵翻

「起初·紀年」開篇以第一人稱寫起，「我六年」，即漢武帝登基第六年，也是親政第一年。但一些讀者就直接被「起初，我六年……」這個開頭「勸退」。而這個拗口的紀年口吻，奠定了全書語言實驗的基調。

於是，在54萬字的長途文字旅行中，讀者不僅得習慣通篇的京腔，還得接受漢武帝稱呼司馬遷為「馬遷」，人物隨口會說出「牆裂」、「森麼」、「怎麼肥四」等21世紀網路語言，所有的「那個」都寫作「內個」。有些用字需想像力才能恍然大悟，比如漢武帝說的「嗖」，原來是英語「so」的意思。

「他希望用純口語化的方式來寫，做到真正的我手寫我口，一個詞兒說出來發什麼音，寫出來那個字兒就要發什麼音。這是這本書很重要的風格之所在。」責任編輯之一孫騰說。俗語讓漢武帝褪下了皇帝的光環。王朔並不是在寫一本以帝王為主角的歷史小說，而是在寫一部王朔自己的小說，只不過正好與歷史有關。

這本書裡還是殘留了一些小問題。比如人稱的轉換，開篇以第一人稱「我」寫起，到了第18章卻突然轉換成第三人稱的「上」（借用史籍中對皇帝的稱呼）。王朔的說法是有些人物所行駭人，亦為第一人稱天然具有同情之理解所不容，最後寫丟了第一人稱，通篇以第三人稱戛然終了。

對於「起初」，王朔希望在史實上能立得住。「起初·紀年」取材於「資治通鑒」、「漢書」、「史記」所載漢武舊事，大事件以通鑒的紀年為準，一些例行封賞、宴饗，通鑒不如漢書詳備，由漢書補入，「巨細無一無出處，沒瞎編」。

從規模上來看，王朔其實寫了一部140萬字的小說，只是為了出版方便，才分成了四卷。從情節順序上來看，「起初·紀年」其實是最後一本。王朔在序言裡說，這一卷文字最順、閱讀體驗最好、無歧義，所以最先跟讀者見面。

投射感情自由了

有人評價「起初·紀年」是「碰瓷」、「故事新編」。王朔最喜愛的確實正是「故事新編」。王朔對作家止庵說，寫這本書還受到了約瑟夫·海勒小說「上帝知道」的影響。止庵讀完了「起初」的試讀版全部四卷小說，他發表對「起初·紀年」的評論寫道，閱讀這部小說，讓他想起上世紀八、九○年代閱讀王朔的感覺。

「起初·紀年」。（取材自北京日報）

他覺得閱讀這部小說，如果能抓住兩點，或許更容易進入王朔的世界。

首先是王朔一以貫之對崇高的解構，他總要把歷史人物從神壇拉到地面上來，依然能看到當年那個「將顛倒的價值觀再顛倒過來」的王朔。其次漢武帝和群臣該說什麼話，我們對此根本就不知道，古代言、文是兩回事，文言文根本不是用來說的。

王朔前不久過了64歲生日，心境不再年輕。「他現在心態很平和、鬆弛，每天擼貓，對於銷量沒什麼預期，他覺得不重要。可能重要的就是書寫完了，想要表達的東西表達完了。」孫騰說。

在王朔的寫作履歷中，能明顯看到心態變化的痕跡，因為他不願重複自己。1984年，他以「空中小姐」成名，經過90年代的幾場筆仗，被貼上「痞子文學」、「文壇個體戶」的標籤。90年代，他投身影視圈獲得成功。1999年，他以小說「看上去很美」重歸文壇，此後作品風格與此前已有很大不同。

變化來源於精神危機。王朔回憶，1991年寫了100多萬字的小說、電影 和電視劇本，第二年陷入寫作危機和精神危機，對寫作生活和所寫的東西產生了很大懷疑。要寫就寫一個跟以前不一樣的小說，但掙錢和寫作纏在一塊，讓他覺得「挺擰巴的」，很長時間完全忘了寫作其實是自己的愛好。