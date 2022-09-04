充電慢還漲價…8萬多條投訴 共享充電寶為何變刺客?

共享充電寶的收費標準混亂，同一條街同一品牌，收費價格有時並不相同。（取材自虎嗅APP微博）

「共享充電寶」正遭遇海量吐槽，一小時高達6元（人民幣，下同，約0.87美元）甚至10元的租借價格，讓手機 重度玩家心疼不已，在黑貓投訴上，相關投訴多達8萬多條。但品牌這一方，日子也沒能好到哪去。

逼哭一個現代人很簡單，讓他手機只剩1%電量，或者跑遍滿大街還不了共享充電寶。

據「豹變」微信公眾號報導，不久前的周末，手機用戶林凡在餐廳掃了一個街電充電寶，聚完餐打算叫車回家時，發現充電寶還沒還。循著小程序地理指示，林凡找遍了北京僑福芳草地B1層到三層的充電樁，但所有充電口都已經插滿。直到走到兩公里外的三里屯商業區，他才找到有空槽的充電樁。此時距離充滿電已經過去一個小時，「折騰了一個小時就為了還充電寶，還耗費了我9塊錢（人民幣，下同，約1.3美元）。」

充電寶價格越來越貴，歸還難、充電速度慢、收費標準不統一等問題困擾消費者，品牌方們的經營也愈發困難。（取材自微博）

還不上充電寶 不如買下

不過，花幾塊送走充電寶已經算幸運了，如果找遍滿大街還不上，又不想一直扣費，就只能花99元買下了。在小紅書上，網友MocoMama買下的28只共享充電寶堆成了三大摞，街電、美團、小電、怪獸等常見品牌應有盡有。有網友替她算了一筆帳，這一堆一共2772元，有人勸她乾脆去充電寶公司買個充電樁，給這些充電寶一個家。

在社交媒體上，被充電寶「刺客」刺傷的消費者比比皆是。8月22日，「共享充電寶漲至4元每小時」、「共享充電寶又默默漲價了」等話題衝上微博熱搜，網友們紛紛在評論區倒苦水，「充電半個小時3塊錢，充了10%，怎麼不直接搶錢呢？」、「我充20%的電，花了5塊錢」「充的時候都不敢點亮屏幕，生怕浪費電」。

美團共享充電寶。（取材自微博）

充電寶惹怨 投訴8萬條

不僅如此，共享充電寶充電速度慢、不退押金、無法歸還等問題，也遭到網友的連番吐槽。在黑貓投訴上，搜索關鍵詞「充電寶」，相關投訴多達8萬多條。

各大充電寶品牌漲價了嗎？以北京為例，不同品牌的充電寶一小時租借價格大多在3至4元之間，一些人流量大的娛樂場所或景區，價格可以達到每小時6至10元。而在2020年時，主流品牌共享充電寶的價格集中在2至3元。

李星喜歡出門社交，她是各大共享充電寶品牌的常客，但最近也感覺用不起充電寶了，「剛開始是半小時免費，然後15分鐘免費，現在只有前5分鐘免費，價格從五毛1小時，到1元一小時，再到1.5元一小時，那天我就吃了一頓飯，發現充電扣了10塊錢。現在共享充電寶貴到要我發脾氣的程度。」被充電寶狠狠宰了一刀後，李星當天就在網上下單購買了充電寶。

據澎湃新聞報導，在南京租借一小時共享充電寶，費用4元左右。在上海，充電寶的價格大多在一小時3至4元，一些熱門景區達到一小時5元，有些充電寶品牌即使多使用一分鐘，也按1小時收費。

對於充電寶價格上漲等問題，多家充電寶客服回覆稱，各門店收費標準不一，價格是綜合考慮成本的結果，用戶租借前需認可收費標準。還有客服表示，共享充電寶是一種立即需求，現在年輕人對4元、8元、十幾元的消費不太在意。

共享充電寶街電、美團、小電、怪獸等常見品牌應有盡有，但充電寶充電速度慢、不退押金、無法歸還等問題，遭網友吐槽。（取材自微博）

充電速度慢 胡亂扣費

但充電寶價格越來越高不可攀，歸還難、充電速度慢、收費標準不統一、胡亂扣費等問題，也困擾著消費者。在黑貓投訴上搜索關鍵詞「充電寶」，相關投訴多達8萬多條，多名消費者反映，使用充電寶時出現無故扣費、不退押金、無法歸還等情況。

乘著共享經濟、懶人經濟和消費升級的東風，共享充電寶行業也曾引發資本熱錢的大量押注。共享充電寶行業的第一波高潮是在2017年，據不完全統計，這一年行業融資超過30筆，隨後三年時間裡，超過300多家充電寶公司相繼成立。

經過幾年的行業廝殺和洗牌，2021年4月1日，怪獸充電在納斯達克上市，就在同一天，街電和搜電宣布正式合併，雙方共同組建全新的集團公司，並於5月6日正式更名為竹芒科技。行業逐漸形成街電、小電、怪獸為代表的「小竹獸」競爭格局，不過在疫情影響下，「竹獸」後來居上，與美團充電寶繼續瓜分著這塊市場。

共享充電寶的確是賺過錢的，早在2017年，來電就正式宣布實現盈虧平衡，成為行業首家實現盈虧平衡的企業。聚美優品2018年財報顯示，其投資控股的街電已實現連續三個月的盈利，並貢獻了1.96億元的利潤，同年，小電也宣布實現盈利。怪獸充電招股書顯示，怪獸充電2019年和2020年的淨利潤分別為1.66億元、7540萬元，連續兩年實現盈利。

但隨著資本熱潮的冷卻，燒錢換規模的時代已經過去，隱藏在行業中的問題逐漸暴露。共享充電寶行業本身技術門檻低，產品高度同質化，用戶粘性差，加上高頻小額的消費特性，很難漲價。

巨大的成本壓力下，即使點位和用戶數量持續增長，幾家頭部公司的日子依舊過得不好。財報顯示，「共享充電寶第一股」怪獸充電2021年營收35.85億元，同比增長27.62%，淨虧損1.25億元，同比由盈轉虧。2022年一季度，怪獸充電實現營收7.372億元，淨虧損為9640萬元。

增收不增利的同時，怪獸充電的股價一路下行，截至2022年8月29日，怪獸充電股價為0.92美元，較上市當天8.54美元／股的收盤價，跌去了近九成。

經過多年的點位爭奪戰後，共享充電寶的行業紅利正在消退，市場增速不斷下滑，行業頭部效應十分明顯，但運營成本高，盈利難的頑疾仍然無法解決。

共享充電寶經過多年的點位爭奪戰後，行業紅利正在消退。（取材自微博）

賣酒賣口罩 行業開源自救

消費者常抱怨，共享充電寶價格太貴，自己已經購入了充電寶隨身攜帶。對於共享充電寶提價是否會影響使用頻率等疑問，艾媒諮詢CEO張毅 認為，共享充電寶的提價實際上帶著要挾性質，用戶沒電時，非充不可，價格高一點也不得不接受。

「而且價格貴了，充電速度並沒有提升，給消費者的體驗是下滑的。如果共享充電寶的快充技術沒有同步提升，這個市場的用戶口碑就會一直很差。價格的提升一定要和服務的提升幅度成正比，才能令消費者真正滿意。」張毅表示。

實際上，除了提價，共享充電寶也在設法開源節流進行自救。今年以來，怪獸充電和小電紛紛從過去的以直營為主，轉為直營和代理相結合的模式，而竹芒科技和美團共享充電寶已經轉為了純代理模式。兩者的區別在於，前者企業需要負責生產、選點，自負點位盈虧，而代理模式下企業將設備賣給代理商，靠平台服務費獲利。

但轉型代理模式能否扭轉共享充電寶行業目前的局面？還要打個問號，本就吐槽不斷的服務質量、售後問題，在代理商接管後，或許仍然難以得到解決。

另一方面，共享充電寶也在開拓新的收入來源，白酒、口罩、短視頻這些與共享充電寶毫無關聯的新賽道，都成了企業躍躍欲試的第二增長曲線。

2021年7月，竹芒科技就對外宣稱，已研發推出口罩機、AED體外除顫儀一體機等產品，公司還計畫推出包括體溫檢測儀在內的消費類硬件產品。小電科技也在招股書中透露，要與短視頻公司進行戰略合作，提供短視頻及直播營銷解決方案。怪獸充電則表示，要布局白酒、禮品機、智能零售櫃、電子菸、IP玩具櫃等行業。

2021年年初，怪獸充電推出的白酒品牌「開歡」正式上線天貓，但市場反響令人尷尬。今年8月，開歡天貓店部分產品的月銷量只有個位數，可見第二增長曲線進展得沒有預期般順利。

張毅認為：「如果布局的這些業務沒有直接解決市場痛點，滿足不了消費需求，布局得越多，越消耗成本，給企業的運營也會帶來越多負擔」。

無論是IP玩具、白酒還是口罩，要在這些已經足夠成熟的壟斷行業開墾一片土壤，難度或許不亞於做好主業。如今看來，共享充電寶這個看似聰明的發明，既輸了自己，也沒能贏得消費者的心。（文中林凡、吳瑞、李星皆為化名）