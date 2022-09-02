名詩人賈平凹女兒賈淺淺 給文學出難題

賈淺淺和她的詩歌「雪天」。（取材自微博）

42歲女詩人賈淺淺，給文學出了一道難題。她追隨父親賈平凹將文學作為自己畢生發展和追求方向的選擇，自然沒問題；但問題就出在，賈淺淺似乎從未拿出令人滿意的文學作品，卻可以在困難重重的文學創作之路上，節節高升。

繼詩歌創作水平不高的質疑後，賈淺淺又陷入高考分數及其取得西北大學文學院副教授職位爭議。（取材自南風窗）

寫出「一邊舔還一邊說，真香啊，你的鼻屎」的賈淺淺，近日因中國作家協會公示的「2022年擬發展會員名單」上列出她的名字又起爭議。網友除質疑賈淺淺詩詞水平不高，卻「靠爹」進作協，並爆料稱賈淺淺高考 僅250分，卻能進211西北大學 ，還能當教授教600分的名校學生。包括央媒在內的輿論也不禁問，賈淺淺在文學路上獲取的光環，真與其父親、著名詩人賈平凹無關？

★程序正義？ 掀全網怒火

中國作家協會日前公示2022年會員發展名單，擬發展會員994人，其中，賈平凹之女賈淺淺赫然在列，引發網友譁然。中國作家協會對此回應，「包括賈淺淺在內的994名擬發展會員，均是按照程序進行評審上報，對於網友質疑的問題，將會記錄核實」。

中國新聞周刊報導，作為西北大學文學院副教授、陝西省青年文學協會副主席，發表了三部詩集和多篇研究自己父親文學繪畫藝術相關論文的賈淺淺，無疑是作協要求的。但賈淺淺同時也因其詩詞裡常見「屎、尿」等字眼，而被網友戲稱為「屎尿體」詩人。許多網友無法接受她進作協，認為她入選只因為其父親賈平凹是協會副主席。

事實上，賈淺淺要加入中國作協而引發的輿論風波，其核心並不是賈淺淺的文學造詣究竟有多高，而是她的父親，曾任中國作家協會副主席、陝西省作家協會主席的賈平凹在這一切的「程序」的背後，究竟發揮了多大的能量。特別是在賈淺淺的高考分數被爆料後，相關人士尚未澄清或證實，就已掀起全網怒火，指控不符合程序正義。

★文學天賦 難藉血脈傳遞

中國諺語說的「龍生龍，鳳生鳳，老鼠的兒子會打洞」，很難以科學來解釋。孩子從小身處的環境與耳濡目染，確實會影響其知識結構、價值判斷。例如東漢末年的曹家三雄、北宋時期的蘇家父子、晏家父子等。但大部分近現代文學家的後人選擇與文學毫無關係的工作和職業，這是基於相比於更依賴天賦和技藝的某些行業，文學顯然更複雜且難以習得。

文學創作的能力難以單純通過血脈傳遞給下一代。比如去年，魯迅的孫子周令飛當兵時被安排到衛生所，就因為軍中認為，他也能和魯迅一樣看病、寫文章；日本作家夏目漱石的孫子夏目房之介長期活在「你不會寫作就是數典忘祖」的陰影裡，沒人在乎他的興趣是漫畫而不是文學。

周令飛和夏目房之介，都因為無法選擇出生在怎樣的家庭，導致在成長中出現被他人誤解的經歷。賈淺淺是否有過相似的困惑、掙扎和迷茫，無從推論。但她選擇將研究父輩的藝術成果化為自己的藝術成就，從未拿出令當下時代受眾滿意的文學作品，卻仍能在文學創作之路上，節節高升。

賈淺淺詩集「椰子裡的內陸湖」。（取材自中國新聞周刊）

★公平不再？ 期待恐崩塌

文學評論家唐小林曾發表過一篇名為「『純文學』寫作的泥淖」的文章，梳理中國文學環境從上世紀80年代至今的變化。在文章中提到，早年一個初出茅廬的文學青年，憑藉自己的文學才華便可以脫穎而出，不需要走後門、找關係。但那時文學創作給作者帶來的希望，從「人民文學」等文學期刊近年發展不如以往來看，從事文學創作已無法快速得到回報。

不過，這個模式似乎不適用於賈淺淺。她發表的詩歌可暢通無阻地通過那些「百爪撓心」一心尋求好文的編輯；新書發布會總有不少業內知名人士幫她站台；遇到爭議後還有文壇前輩引經據典幫她證明，順利完成通往中國作家協會的那個「程序」。讓很多人很難相信，賈淺淺其實並沒「靠爹」。

賈淺淺進作協的爭議，相關方面尚未明確回應，幾家央媒已表達了不同於此前的立場。新華社用「或可自賞，莫付流觴」評賈淺淺的詩；中新社「國是直通車」 認為， 文學鼓勵傳承，但不應該「世襲」。對於優秀的文學家來說，還應該注重家庭、家教、家風。

許多人更在意的是，環境變了，若「公平」不再，人們的期待就會崩塌。賈淺淺是否有資格進作協，相關人士應說清楚釋疑。

賈淺淺在「賈平凹大講堂」活動上。（取材自微信）

●「屎尿體」 精粹清麗? 還是人們不懂詩?

早在多年前，賈淺淺的詩作就已引發爭議，她本人卻鮮少出面說明，僅2019年在一次訪談裡以「我的詩作語言力求精粹清麗」回應外界批評。審美是主觀的，詩歌品鑑卻不能完全脫離一定的基本度量，即有美感。賈淺淺的「屎尿體」真符合她自許的「精粹清麗」嗎？她的父親詩人賈平凹又是如何看待她的創作？賈淺淺，究竟是深是淺？

看到賈淺淺的「雪天」寫著「我們一起去尿尿。你，尿了一條線。我，尿了一個坑。」你能接受她進入中國作家協會成為會員嗎？這「詩句」，南風窗報導，不得不叫人感慨：文學源於生活，藝術精於諷刺，世界之參差，流行之荒誕，社會秩序之明明暗暗、深深淺淺，皆為素材。

賈淺淺的詩，不好評價。說它通俗，俗得一馬平川、一覽無餘，非要從一句大白話裡摳出什麼底蘊，就像非要在平地上滑雪 橇一樣荒謬。說它有何意蘊，用詩歌品鑑的傳統方法去審詞煉句，不是全部，但拐個彎就能遇見她對「屎尿屁」的執著——在床上要「拉屎」，在雪地裡要「尿尿」，手上還要捏塊「屎」。

而在搜索引擎裡搜索「賈淺淺」名字，關聯第一列的竟是「黃瓜」二字，是指其詩作「黃瓜，不僅是用來吃的」：「寂寞的時候，黃瓜，無疑是，全天下最好的。」這是想坦蕩地表達女性的情慾，還是藉以「女性主義」為創作外殼，賈淺淺的詩叫人摸不著頭腦。

有「懂行者」則指出，賈淺淺的詩是「梨花體」，是一種有律可循的詩歌體裁。所謂「梨花體」，這一稱法源自十幾年前一個名叫「趙麗華」的詩人，還是中國最高文學獎魯迅文學獎的詩歌評委。她的代表作像是「我堅決不能容忍／那些／在公共場所／的衛生間／大便後／不沖刷／便池／的人」等，也引來網上出現「萬人齊寫梨花體」的諷刺場面。

中國作家協會副主席賈平凹。（取材自微信）

★女兒創作 賈平凹難評價

而賈平凹是如何評價自己女兒的詩呢？「說起來有父母的名分，實際上我是我，她是她，她早不崇拜我，我也無法控制她，何況詩是她的，與我毫不相關。」由此看來，對於女兒作詩，賈平凹並不持明確支持態度，且似乎已很難干預賈淺淺的所做所為。

賈平凹在「寫給女兒的一封信」裡解釋道：「（淺淺）從小就喜歡寫詩，我只覺得好玩，但從不鼓勵她將來要當作家詩人」。至於女兒的詩本身，賈平凹則將評價埋在了委婉的慨嘆中：「人真是奇怪，受了鼓勵，就像火山爆發一樣，雖然這火山上冰雪覆蓋。這一點上她有點像我」。

賈淺淺本人曾在2019年的一次訪談裡回應外界批評：「我的詩作篇幅都比較短小、語言力求精粹清麗，我追求以醒目的意象、鮮活的喻指和詩境的營造，來形成我的個人特色」。

在詩作「出名」之前，賈淺淺一直是從事文學研究的。她研究的對象也很固定，幾乎每一篇論文都圍繞其父賈平凹，研究他的作品、文學理念等等。 賈平凹也算是中國當代文壇一個頗有影響力的人物，賈淺淺如果能研究出旁人不可獲得的新鮮東西，也是為當代中國文學研究作出貢獻了。但賈平凹說女兒「早已不崇拜自己」，賈淺淺又如何靠研究「賈平凹」的項目結果申請入作協的呢？

賈淺淺入作協的爭議發酵後，中國現代文學研究會會員榮光啟日前回應稱，賈淺淺在詩歌方面的造詣是夠資格進入作協的，「她寫詩的水平在當代女詩人中是比較優秀的」，至於那些只看到「屙屎屙尿」的讀者，多為「以偏概全」罷了。

這樣的回應令人後脊一涼。一般民眾不是詩人，卻很難不被來自「權威」的聲音影響，而後短暫地陷入自我懷疑：「真的是我才疏學淺不懂欣賞嗎？」如果一首詩讓大多數人眉頭緊蹙而專業權威又不可質疑的話，那或許只能說：「針對全民的藝術熏陶和審美教育，還任重道遠。」