新型啃老正蔓延 他們啃得心安理得？

後疫情時代下的中國青年，對未來是更加積極還是徬徨？示意圖。（歐新社）

「啃老」是個世界性的難題，在中國也漸成一種社會現象，主要原因之一來自仍待提振的年輕人就業率。政府想方設法解決青年的失業問題之際，似乎也該在「家庭教育 」這一塊，協助父母們讓「家裡蹲」的孩子們「斷奶」。

「工作四年收入被父母退休金 倒掛」話題近日在各大社交平台刷屏。「啃老」又引起熱議。近年，在家「啃老」的年輕人數量暴漲，他們的理由各有不同，有人為考公考研，或在職場上遭遇挫折，有人在家「躺平」還能自父母月領5000（人民幣，下同）。但「啃老」帶來的空虛感也讓一些年輕人決定回歸社會，尋找自己存在的「價值感」。

就業形勢嚴峻加劇了這一代年輕人「家裡蹲」的情況。示意圖。（歐新社）

這群年輕人又被稱為尼特族（Not in Education, Employment or Training, NEET），一定程度上也指連續一段時間內不上學、不工作、沒有收入來源的人。其中也有不少人是反覆考研、掉入屢試屢敗的漩渦，用考試來逃避現實的他們是「新型啃老族」。時代財經記錄了三位95後的「啃老」經歷。

他大一退學 家裡蹲六年

不上學、不工作，終日獨自宅在家裡看書、上網、睡覺的日子，25歲的蘇文自大一退學後迄今已經過了六年。「啃老」就是他唯一的經濟來源。所有人都覺得蘇文是個怪人，包括他自己，「我會擔憂父母老去，但是如果我出去工作，不也會擔憂被裁嗎？」

去（2021）年年底，蘇文曾短暫地工作，後來還是退回了家中。這是蘇文的第二份工作——電話銷售，一天下來要打二、三百個電話，不斷重複著「您家有小孩嗎，少兒編程要不要了解一下？」而這樣的電話，其他同事能打六七、百個。一周後，公司以「不上進」為由把蘇文辭退。

這正合他意。「他們想要的是『人肉電池』，而我沒有『電』，也沒法給他們發電。」蘇文說，他不擅社交，情商不高，和陌生人在電話裡套近乎，做不到。他認為自己找不到真正有意義的工作，與其浪費時間工作，不如在家讀書「充實內心」，暫時不打算再找工作。

日本電影「不求上進的玉子」中的對話，在蘇文家裡也時常發生。（取材自時代財經）

父母對蘇文的現狀不滿又無措，但蘇文不以為然。蘇文的母親原在公立醫院工作，幾年前退休後又再找了工作。蘇文認為，母親退休還要工作不是為了負擔他，「我又花不了多少錢，她也是為了她自己。」他知道自己有收入可以給母親減輕壓力，「但是我不掙錢，也沒有人要我」。

「在別人眼中，這世上也就三條路：高考 大學、出國留學、直接進入社會工作掙錢。可我卻渴望第四條路。」2020年10月，蘇文在豆瓣「家裡蹲自救同盟」小組內發表了一篇14000字的長篇自述「家裡蹲」多年的心路歷程寫道，希望通過自學，找到人生的意義、生命的「真理」，終而作出某種不朽的成績。

蘇文曾在日記中提到陳直，一個因自學海德格爾哲學而讓大眾驚嘆的農民工。在他看來，陳直的理想是通過海德格爾哲學的自學研究而獲得大眾的認可，而這正是他口中的「第四條路」。至於自學的成果，蘇文說，目前就是那篇萬字自述，把自己的問題剖析得如此清晰，和只知道看電視、打遊戲的「家裡蹲」有一定的不同。

她放棄深漂 父母月給5000

與蘇文不同，24歲的陳冉在汕頭的家中「啃老」一年後，還是打算再去廣州闖闖。回家前，陳冉是個「深漂」，在深圳嘗試過兩份工作。第一次是在廣告公司做視頻剪輯，因無法承受經常加班的高強度節奏，陳冉換了份相對清閒的工作，留學教育機構的新媒體運營，但請假一周陪姊姊臨盆後，她的崗位被撤銷了，陳冉十分錯愕，不願意接受公司安排她轉崗做銷售。

子女的啃老，讓許多父母成了「老漂族」，無法適應社會，尋找快樂的老年生活。示意圖。（取材自澎湃新聞）

她決定，那就先回家吧。陳冉的父母在汕頭的小鎮開了一家小紡織廠，賺錢不多，但也足夠養活一家。陳冉在外打拚時，他們總擔心她吃不健康的外賣、熬夜傷身體、談沒有把握的戀愛，對於回家的決定，他們十分支持，也覺得年齡到了，就讓陳冉留在家中，開個小店、早日相親結婚、過簡單的生活。

但陳冉對相親十分抗拒，對於開店，也害怕自己沒有能力回本。沒有經濟來源，陳冉的父母每個月會定期給她5000元（人民幣，下同，約723美元），陳冉領得心安理得，「我可能有點壞，覺得他們就是想這樣留住我，讓我覺得家裡好、外面差。」陳冉也認為這是父母給她的「補償」，「大學時家裡對我很摳門，在廣州上學每月只給1000多生活費，只能經常出去兼職」。

每天的日子就是換著各個平台刷手機，晚上熬夜，第二天醒來都中午甚至下午，陳冉感覺到時間像被吞噬了，「太無聊了，我覺得好虛無」。陳冉試著接納自己的平庸，但看著同齡朋友裡有人創業年入百萬，有人讀了名校研究生，她卻偏安一隅，覺得自己像「困在籠子裡的鳥」。很多朋友和她的交流變少了，「可能有點看不起我吧」，她說。

陳冉開始討厭虛度光陰的自己，想尋找一些「價值感」。她嘗試在互聯網上做自由職業，接單做ppt，但常常收不回款；試著在小紅書更新穿搭圖文，運營兩三個月終於有了3萬粉絲。但因為乳腺結節做手術停更一個月後，帖子的數據再也回不去，「再也沒有商家來找我合作」。

今年7月開始，陳冉又嘗試在小紅書上更新Vlog，在最新一條視頻裡，她對自己坦誠了。「在小地方待久了好無聊，我又想去廣州了。」陳冉說。現在，她想飛出去，但能不能飛出去，她自己也不知道。

她考研考公 總是沒過關

高芮則因備考而「啃老」。高芮的考研之路始於2018年大三，2019年大學畢業後，高芮考研、考公屢戰屢敗，過了一年的「啃老」生活。2020年，因新冠疫情鎖在家中的日子裡，還要應身處體制內的父母希望，準備當年5月份的公務員省考。現在，她已經工作兩年，回想起那段日子，還是會喘不過氣。 不少大學畢業生為考研待在家裡，可隨時到圖書館備考。示意圖。（中新社）

儘管為了不向家裡伸手要錢，她一度找了一份考研機構的學管兼職。在家考公的日子裡，和父母的摩擦總是不斷，與父母關係僵硬帶來的冷空氣始終籠罩在家中。雖然為了考公「家裡蹲」是多數人的常態，但高芮的父親始終覺得她的學生時代結束了，就應該去工作，「我爸覺得為了考試不工作是本末倒置，至少應該邊工作邊考」。

但在高芮看來，在如此內卷的考公競爭裡，不全心備考是無法脫穎而出的。且父親一生都在奮力向上，她這樣「甘於現狀」的狀態，是父親無法理解的。「在他們看來，我一直在失敗」，記憶中，有時吵著吵著，父母會開始「翻舊帳」，「你從高考就開始失敗，本來是個一本的苗子，卻只考了個二本，考研兩次也都沒有考上」。

有時，爭執的內容也可以是一些小事。高芮的父母幾乎每天都會去健身房跑步或練瑜伽。和他們比起來，在家一動不動的高芮就是「當代頹廢女青年」，從8點起床太晚、到每天不運動，高芮說，「我被他們從早說到晚」。後來，自己實在是受不了了，決定先出去工作，提前結束了這段「家裡蹲」時光。這年，考試延期到7月，高芮已經工作兩個月，考公依舊失敗了。

圖為考公考研的考生在複習備考。（中新社）

高芮接著先後在教培機構和科技公司短暫地嘗試了半年，但父母認為在私企工作十分不穩定。和父母商量後，高芮選擇進入銀行，先成為了一名熱線客服，希望以此為跳板，再嘗試考內部的編制。但兩年來，銀行招考的政策變了又變，高芮始終慢了一步。

「這樣下去不是辦法」，高芮想，自己還是需要回學校鍍一層金。「我還是想考研，即使已經放棄多年了。」最近，高芮開始著手準備管理類聯考。當被問到是否準備脫產備考，高芮嘆氣說，「現在已經不可能了，我沒有這樣的勇氣了」。（文中採訪對象均為化名）