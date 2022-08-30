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高溫限電沒空調 川渝民眾備受「烤」驗

中國新聞組／整理
四川省限電，達州開放防空洞供民眾納涼。（取材自微博）
四川省限電，達州開放防空洞供民眾納涼。（取材自微博）

置身極端氣候，才知道原來天氣最熱時是沒有蟬鳴的，外面安靜極了；室內用來解熱的冰塊融化後，一些碎塊跌落，細微碰撞聲讓人想起彷彿震耳欲聾正崩壞的北極冰川。無論如何，高溫之下，生活依然要繼續。

★充電站 排久不一定等到

川渝正經歷60年一遇的高溫，水力發電供應緊張，今年8月中旬，四川和重慶相繼發布限電令新規，工業讓電於民，但仍有多地對部分居民區限電。沒有空調、燈光的燥熱難耐，人們紛紛湧向河道、防空洞和地下停車場避暑，癱瘓的老人只能由子女打扇子降溫，電動車沒地方充電，連能消暑的冰淇淋工廠都停工了。高溫下四川的生活百態，是一個個與酷熱戰鬥的無奈。

停電期間，不少辦公室買來大型冰塊降溫。此為示意圖。（取材自微博）
停電期間，不少辦公室買來大型冰塊降溫。此為示意圖。（取材自微博）

受持續高溫與降水量偏少影響，嚴重依賴於水力發電的四川省遭遇了罕見「電荒」，繼工業企業限電停工保民生後，陸續有商業寫字樓、商場和臨街店鋪接到通知，要求暫不開放空調，並減少室內照明用電。21世紀商業評論報導，小丁辦公室裡因此放了幾個直徑約一米的工業冰塊「消暑」，但沒多久就化掉一半。

悶在沒有空調的辦公室裡忍一忍就過去了，停電讓小丁更困擾的，是他今年3月買了一輛國產的新能源汽車，提車前還發布一條朋友圈說「排了這麼久的隊，終於等到你」。成都街頭的充電站頗多，但現在不同，小丁跑了好多家充電站，排隊充電的車幾乎繞著充電站外圍的街道排了一圈，或者充電站門口貼上「暫停營業」的標識。

一位充電站老闆拿出一張寫滿當日充電站經營情況的表格，上面寫滿了受影響的充電站名單。如XX充電站全時段關閉三分之二充電終端，預計影響600台新能源汽車；XX充電站7：00-23：59關閉30台，預計影響800台新能源汽車。

「12時後確實會來電，但充電樁幾乎全滿，」他說，每天都在為電不夠用而發愁。但車主們逐漸總結出經驗：半夜充電一定要去辦公樓密集的充電站，而避開居民區附近的充電站，「辦公樓多的地區半夜用電量少，能用的充電樁多，而居民區則恰恰相反」。

新能源汽車車主在某充電站外排長隊等待充電。（取材自21世紀商業評論）
新能源汽車車主在某充電站外排長隊等待充電。（取材自21世紀商業評論）

★冰淇淋 想吃不見得買到

位於成華區杉板橋街口店鋪，冬天賣羊肉湯，夏天批發冰淇淋。現在這個時節，店鋪老闆售賣的是最涼爽的產品，卻要在酷熱的環境裡工作。由於限制商業用電，店鋪內的空調不能使用，裝有冰淇淋的數個大冰櫃於是變成了熱量製造機。

更憂心的是，四川的冰淇淋工廠幾乎都停工，「所有的冰淇淋幾乎都要從省外調貨，平均一件約30支的冰淇淋漲價5元(人民幣，約0.7美元」，老闆說。這本是薄利多銷的生意，在限電前，老闆通常會買滿100元多送幾支廉價雪糕，現在卻連多送一個保溫的冰袋也要三思。

停電也影響著成都的餐飲業。限電近一周後，陳渝關掉了自己的三家店——烤魚店、奶茶店和冒菜店。日前商場突然通知要斷電，要求所有店鋪做好閉店工作。商場五、六十家餐飲店很慌，都在著急凍貨怎麼儲放。烤魚店裡還剩了20多條活魚，她把魚殺了，五折處理掉大半，剩下的幾條給員工們帶回家。

「我們可以不開店，但冰箱要運轉。」商家們跟商場協商，約定如果用電沒超負荷，商場需要保持凍庫和冰箱運行。陳渝原本想把冰箱帶回家，但小區的電梯也停了，「之後如果冰箱還斷電，就讓每個人帶點貨回去放到家裡的冰櫃」。

重慶持續高溫，地鐵樓梯上長滿了來蹭空調的市民。（取材自四川觀察）
重慶持續高溫，地鐵樓梯上長滿了來蹭空調的市民。（取材自四川觀察）

★老人家 臨終靠扇子降溫

在四川達州市市中心廣場袁家的老房子裡，袁渠81歲的母親癱在床上，眼睛成天閉著，水也吞不下。極晝微信公眾號報導，達州城區連著一周每天停電，最多曾停到七個半小時，停電時，兒女們心焦，覺得她撐不過去了。他們用手去摸她的腳和額頭，輪流給她打扇子降溫。

醫師說，順其自然吧，沒必要搶救了。四個子女帶著他們的孩子和孫子從各地趕回來，8月中接老人出了院。剛到家，小區停電了。他們不知道原因，點著蠟燭吃了晚飯。為了讓空調的冷氣不這麼快消散，他們不敢開窗戶，拉上窗簾隔熱，屋裡黑漆漆的。

達州已經一個月沒下雨，最高氣溫多超過40℃，局部地區甚至達到43.9℃，排行全中國第一，打破了四川省國家氣象站的最高紀錄。55歲的袁渠家裡近20個人只有3把扇子，其他人只好往臉上、身上拍涼水，汗又濕了衣服，生出臭味。第二天他們出門買扇子，已經沒貨。

袁渠的母親一直靜止在床上。母親癱瘓十年，還有糖尿病、高血壓，身體功能在慢慢消失。大家哭了好幾場，買好了公墓和骨灰盒，聯繫了殯葬人員。袁渠一家為了避開停電，還得帶著食材和嬰兒用品，在三個住處間「打游擊」，停電了就去下一家，再停電又轉運到第三家。有時剛趕到最後一個住處，又停了電，一家近20人悶在屋裡。

日前家裡不再停電了。以前袁家00後的孩子出門後，空調常還開著，現在他們一起床就想著把空調關了。如今，全家人都擠在一個房間，只開一個空調，打麻將時為了省電，就開一盞燈。母親臉上已有了些血色，能解大號了，慢慢地還能吞下水，他們給她熬了魚湯。

連日高溫少雨，嘉陵江重慶段水位明顯降低。（新華社）
連日高溫少雨，嘉陵江重慶段水位明顯降低。（新華社）

●城市新游牧民族 逐水電而居

被限電影響的人各有各的憂慮。極晝報導，綿陽一位老師的宿舍停了兩天電，冰箱裡的豬肉臭了，速凍水餃糊在一起，鮮奶也餿了。他捨不得扔，每天用燃氣煮水餃吃，喝完兩大罐牛奶後，拉了一天肚子。裸辭考研兩年都失敗，他幾個月前剛來這裡定居，想省點錢買房安家。

在成都體育學院，已經開學的教室沒有空調，40多個學生一起上課，吊在天花板上的風扇轉得呼呼作響。一個女生坐著也全身冒汗，只能喝藿香正氣液「續命」，她聽說有人上著課中暑暈倒。母親勸她請假，她沒聽，「交了學費，不想無故缺課」。

在成都高新區的邁普大廈，一位男職員所在的辦公室限電，不能開燈，中央空調也暫停運行，公司把上班時間調整為上午9時到12時，每天發放免費雪糕和冰奶茶。辦公室昏暗，數十台電腦的屏幕亮著光，機箱不停轉動，小風扇難以沖散熱氣，只能不時起身去洗手間用涼水洗臉。

達州宣漢縣一個哺乳期媽媽遇臨時停電，她在晚上11時多抱著四、五個月的孩子，和丈夫騎上電動車去賓館住。縣城分四個區域輪流停電，每天每個區域停六小時。她白天像游牧民族一樣，帶著孩子去親戚家，或到商場蹭空調，找地方吃飯時，有時推著嬰兒車爬陡坡走路近20分鐘，孩子熱得直哭。

在成都銀泰中心，一個舞蹈社請了業內知名舞者開集訓課卻遭遇停電。100多坪的練習室裡站滿了60多個學員，沒有空調、電扇，充斥著汗味，學員全身濕透，腳下的地板也變滑。有慕名而來的學員感覺大腦缺氧，有些喘不過來氣，「受不了，像是在高原上」只上了一節課就逃走。

成都6號線的琉三路地鐵站裡，很多求職者從附近的勞務市場過來納涼，捲起褲管赤著腳，直接坐在地板上。有人躺在涼蓆上，頭下枕著蛇皮袋。一位在此納涼的男工人說，因為高溫限電，最近不好找工作。

8月25日，已經持續14日的高溫紅色預警信號終於「降級」，成都市氣象台發布高溫橙色預警信號，24小時內最高氣溫由此前的37℃以上變為35℃以上。有市民發現，成都開始起風了。那麼有了風，雨也應該在路上了。

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