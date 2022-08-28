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下館子 卻是吃預製菜？消費者選擇權受損？

中國新聞組／整理
超市裡售賣的預製菜。（取材自新京報）
超市裡售賣的預製菜。（取材自新京報）

下館子吃的卻是預製菜，你會覺得自己作為消費者的知情權被剝奪了嗎？隨著加工技術的進步，以前被認為難登大雅之堂的預製菜也走向精緻，只是，喜歡「現做」又對預製菜心存疑慮的一些消費觀念和習慣，似乎仍很難與產業的發展同步。

近日，中國消費者協會發布的「2022年上半年全國消協組織受理投訴情況分析」中，點名外賣、堂食中使用預製菜未告知，使消費者知情權、選擇權受到損害。預製菜估計在2026年可達1兆720億元人民幣(約1565億美元)市場規模，但迄今中國還沒有出台預製菜國家統一標準，這也引發消費者對食安的擔憂。業者也呼籲盡速納管，讓預製菜的安全得到保障。

方便美味的預製菜。（取材自新京報）
方便美味的預製菜。（取材自新京報）

★太火爆 2026年市值逾兆

中國新聞周刊報導，據中國烹飪協會聯合多家單位共同參與起草的「預製菜」團體標準，預製菜的定義是「以一種或多種產品為主要原料，運用標準化流水作業，經預加工（如分切、攪拌、腌製、滾揉、成型、調味等）或預烹調（如炒、炸、烤、煮、蒸等）製成，並進行預包裝的成品或半成品菜餚」。

依據這個定義，業內將預製菜分為四大類：即食（如八寶粥、即食罐頭）；即熱（如速凍湯圓、自熱火鍋）；即烹（須加熱烹飪的半成品菜肴）；即配（如免洗免切的淨菜）。

據艾媒諮詢數據顯示，2021年中國預製菜行業規模為3459億元，同比增長19.8%，預計未來中國預製菜市場將保持較高的增長速度，2026年達到1兆720億元。而中商產業研究院的報告則預測，預製菜市場規模未來有望實現3兆元以上。

預製菜為何如此火爆？中國預製菜產業聯盟研究院院長、恒生發布創始人昕原表示，這包含時代性因素、突發性因素和環境性因素。

從時代性因素來說，作為主流消費人群的80後、90後，生活節奏加快，難以在餐飲烹飪上花費太多時間；而在餐飲方面，居高不下的成本壓力，讓餐飲企業，尤其是連鎖化餐企思考降本增效。從突發性因素來說，近幾年持續的新冠疫情讓餐飲業和家庭消費，對出餐和飲食便利度的需求進一步加劇。環境性因素則是技術、政策等配套性支持要素為預製菜的發展提供了可能。

重慶市梁平區奇爽食品有限公司工人對預製菜產品進行真空包裝。（中新社）
重慶市梁平區奇爽食品有限公司工人對預製菜產品進行真空包裝。（中新社）

★知情權 消費者須被告知

目前，相比消費者能直接買到的預製菜，堂食和外賣才是預製菜的主戰場。「2022預製菜產業報告」指出，目前中國預製菜市場B端與C端比例大概為8:2。

不過，對於餐飲企業利好頗多的預製菜，卻被消費者頻繁質疑。除「2022年上半年全國消協組織受理投訴情況分析」點名預製菜菜品標識不詳細，江蘇省消保委此前也曾調查發現，74%的受訪消費者不知道自己點餐吃的可能是預製菜，87%的受訪者不願意在外賣和餐廳裡吃到預製菜，高達93%的受訪者認為商家應在點餐前告知使用了預製菜。

北京東元律師事務所律師孔磊表示，根據消費者權益保護法的規定，經營者向消費者提供有關商品或者服務的質量等信息，應當真實、全面，不得作虛假或者引人誤解的宣傳。在他看來，餐飲經營者在堂食、外賣中使用預製菜未提前告知消費者，涉嫌侵害消費者的知情權、選擇權。

不過一位餐飲企業負責人認為，預製菜與堂食現炒並沒有本質區別，只不過是加工地點和加工方式發生變化，菜本身並不會缺斤短兩。而且企業使用預製菜主觀上並無惡意，也非故意隱瞞，甚至還能讓利給消費者。「如果都是人工現炒，價格肯定要漲，而這部分成本勢必會轉嫁到消費者身上」。

居家消費對預製菜而言是一個機會。（取材自新京報）
居家消費對預製菜而言是一個機會。（取材自新京報）

★門檻低 行業安全性難控

直接面向消費者的C端預製菜問題也不少。今年7月17日，一場長達19個小時的直播，讓趣店集團創始人、CEO羅敏與趣店預製菜「火出了圈」。然而據媒體導，趣店預製菜的保質期與羅敏自己宣傳的「三天保鮮期產品」有所出入。背後是消費者對於預製菜食品安全的擔憂。

多位行業人士則表示，其實以目前的食品工藝來說，預製菜的安全完全可以得到保障。

中國農業大學食品學院營養與食品安全系副教授范志紅也表示，預製菜可以做到長期保存，並不意味著它安全性低。從食品工業角度來說，預防微生物增殖腐敗的工藝技術早就成熟了，「但是，具體到每一種產品是否安全，這就要看它的食材質量是否穩定、生產管理是否嚴格、工藝參數是否合理了。就像在餐館現場點菜，也沒法確定是否足夠安全，要看店裡的原材料品質好不好，店家對後廚衛生的管理是否嚴格，廚師的操作是否到位」。

這或許才是消費者擔憂的源頭所在。近年來，隨著預製菜賽道愈發火爆，越來越多的企業趕來想分一杯羹。然而同時，預製菜行業門檻較低，再加上中國還沒有出台預製菜國家統一標準，難以對其進行監管，因此整個行業免不了龍蛇混雜。

安信證券研究顯示，由於國內預製菜餚的加工起步較晚，七成以上預製菜加工企業仍處於小、弱、散的狀態，不少是個體工商戶和作坊式的加工生產模式，沒有形成較為完備的商業經營模式，產品單一，無法保證產品質量及食品安全。

消費者正在選購年夜飯「預製菜」。（中新社）
消費者正在選購年夜飯「預製菜」。（中新社）

★市場野蠻生長 3大難題待解

在昕原看來，在市場發展初期，諸如食材品質不可控、味道單一、添加劑成分多、產品同質化嚴重等質疑短期內不可避免，行業需要在發展過程中形成標準，避免劣幣淘汰良幣。 

事實上，今年以來，全國各地均出台了預製菜行業相關標準，幫助整個市場脫離「野蠻生長」的階段，逐漸變得規範。包括江蘇省消保委聯合國內20餘家單位共同起草的全國首部「預製菜點質量評價規範」團體標準、中國烹飪協會聯合多家機構和頭部餐飲企業代表共同制定「預製菜」團體標準；山東、廣東等地也對預製菜的原輔料、產品標準、生產過程衛生等作出明確規定。

在廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬看來，政府的介入是非常及時且有針對性和必要性的。產業崛起需要政策端的規範和加持，讓整個產業往規範化、專業化、品牌化以及規模化方向發展，一定要有頂層設計。

隨著行業規範日益完善，未來預製菜產業的高質量發展方向已逐漸清晰，不過這也同時意味著，預製菜行業的洗牌期將至。朱丹蓬表示，預製菜想真正走向長紅，最核心的還是要構建全國化供應鏈及強大的冷鏈體系。叮咚買菜預製菜負責人歐厚喜則認為，預製菜的瓶頸最主要還是商品規畫，而這又取決於品牌對消費者的認知。

就拿客群定位來說。通常情況下，外界會將預製菜歸於方便速食範疇，定位為「懶人經濟」崛起的產物，主要針對單身人群等沒有意願或沒有精力做飯的人群。但根據叮咚買菜的數據來看，預製菜的主力消費人群應該是願意下廚，年齡在25到45歲之間，有家庭的女性。

昕原則表示，企業想不出、做不到、賣不掉是眼下制約預製菜行業發展的三大難題。「企業不知道該做什麽產品、走什麽模式、找什麽資源、配什麽人才；或是知道了要做什麼產品卻自己做不了；做出來後，還要了解、教育消費者市場，尋找客戶需求、定價、渠道運營尚需不斷摸索。」

目前，中國預製菜市場尚未真正進入「產銷兩旺」的局面。正大集團農牧食品企業北京總部電商部資深副總裁張國強表示，預製菜的消費人群主要集中在一、二線城市，相比速凍餃子，目前滲透率偏低，消費者購買的規律、習慣還沒真正建立起來，還需要培養。

據「中國烹飪協會五年（2021-2025）工作規畫」，目前國內預製菜滲透率只有10%到15%，預計在2030年將提至15%到20%。而在日本，預製菜的滲透率已經達到60%以上。

對於更多消費者來說，眼下最大的痛點依然是買不到放心的預製菜和好吃的預製菜。不過昕原相信，隨著烹飪和工業化的不斷結合開發，更優化的美食產品會不斷產生，逐漸形成每個場景和相對應的消費群體想要的預製菜。

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