「中國最後女酋長」瑪麗亞·索人生落幕 精神續守護大地

瑪麗亞·索深愛著馴鹿。(取材自百度百科)

瑪麗亞·索的故事日前在森林落幕。在寒冷大興安嶺，深愛馴鹿的女酋長會繼續守護大地，照看一切生靈。

★打獵本領 男人比不上

瑪麗亞·索生於1921年，內蒙古根河市使鹿鄂溫克部落女酋長，她畢生和族人生活在北緯52度地帶，位於呼倫貝爾草原和大興安嶺的交匯處。

鄂溫克族是東北亞地區的一個民族，主要居住於俄羅斯 西伯利亞以及中國內蒙古和黑龍江兩省區，蒙古國也有少量分布。敖魯古雅鄂溫克是鄂溫克族中最少的一支，人數不達200人的狩獵族群也是中國唯一飼養馴鹿的民族。

中新網報導，瑪麗亞·索的家人日前發布訃告稱，母親因年歲已高，各項身體機能逐漸衰竭，於20日仙逝。雖然身體狀況不好，但她還是想上山去看看她養了一輩子的馴鹿，想回到馴鹿身邊。最後，瑪麗亞·索在獵民點安詳離世，身邊有著她鍾愛的馴鹿。

享嵩壽101歲的瑪麗亞·索是茅盾文學獎獲獎小說「額爾古納河右岸」主人公的原型，她也被譽為「中國最後的女酋長」。

瑪麗亞·索的父親是奇乾部落的酋長。在父親的熏陶下，瑪麗亞·索從小練就了打獵的好本領，許多男人都不是她的對手。

年輕時的瑪麗亞·索高個頭，漂亮而且利落。她比丈夫拉吉米小12歲，丈夫打中的獵物，都是由她帶著馴鹿運回家中。

鄂溫克人社會裡，族裡和家裡的事都是男人說了算。但在拉吉米家裡，卻是瑪麗亞·索作主，原因在於拉吉米嗜酒。為了保證丈夫的健康，個性強勢的瑪麗亞·索漸漸成為家族的核心。

瑪麗亞·索是中國最後的女酋長。(取材自百度百科)

★清楚習性 善於找馴鹿

丈夫去世後，瑪麗亞·索承擔起家族重擔，她善於尋找馴鹿和管理獵民點，家族的馴鹿數始終是部落裡最多的。瑪麗亞·索清楚馴鹿的習性，她了解馴鹿什麽時候應該在什麽地方，獵民們按照她的吩咐去尋找放養的馴鹿，一找一個準。

沉默寡言的瑪麗亞·索，長相和一身裝扮會讓外人誤以為她是俄羅斯人。不會說漢語的她，對外事務需要透過族中其他人翻譯。她是部落裡的重心，不僅因為她年長，她豐富的打獵和管理部落的經歷，讓她受到獵民的尊重。

做針線和烤列巴也是她的絕活。瑪麗亞·索的表妹古麗梅說，瑪麗亞·索一生勤儉、細心，真正保留了很多民族特有的財富，其中包括狩獵所獲得的野生動物標本和祖輩遺留的工藝器皿。

瑪麗亞·索還採集了很多的獵民草藥，她能一針一線用鹿皮做皮製的手套、小挎兜、首飾包等實用品和工藝品，也能將樺樹皮編製為筐和簍。

瑪麗亞·索(左)與先生拉吉米和。(取材自百度)

★使鹿文化 盼廣為宣傳

紀錄片「敖魯古雅·敖魯古雅」中，瑪麗亞·索雖然已經是耄耋之年，垂垂老矣，但仍惦記著大興安嶺的山川、森林、河流，惦記著馴鹿的未來和鄂溫克族人的命運。

瑪麗亞·索因固守山林發展馴鹿產業，而深受族民的尊重。90多歲時她還在山上飼養馴鹿，她常說：「馴鹿就像我的孩子一樣，我非常愛牠們」。

「母親一輩子生活在山林裡與馴鹿為伴，帶領著使鹿鄂溫克族從原始社會步入今天的幸福生活。」瑪麗亞·索的女兒得克沙·何這樣說。

報導指出，內蒙古根河市2003年實施生態移民 ，敖魯古雅鄂溫克族獵民才放下獵槍，從原始大森林搬到了山下的根河市西郊。

部落裡的獵民陸續下山以後，留在山上的瑪麗亞·索也成為「熱點人物」。前來拜訪她的山外人絡繹不絕，有記者、學者和買馴鹿的外地人，還有對部落好奇不已的遊客。

2010年8月，中國首部使鹿鄂溫克大型原生態舞台劇 「敖魯古雅」，在北京保利劇院上演，使鹿鄂溫克幾近消亡的民族文化被搬上了舞台。當老酋長被總導演烏日娜攙扶上台時，全場觀眾起立鼓掌十多分鐘。

看到這樣的畫面，瑪麗亞·索流下了感動的淚水。她真切地希望能將使鹿鄂溫克的藝術文化帶給更多的人，使更多人了解她們，共同守護中國最後的使鹿部落。

瑪麗亞·索守護著山林，守護著心愛的馴鹿。(取材自百度百科)

●「牠們像我的孩子」老人為馴鹿寧居山林

使鹿鄂溫克人世代生存於大興安嶺，那裡冬季漫長而寒冷。1950年代以前，使鹿鄂溫克人住著傳統的「撮羅子」，以馴養馴鹿和傳統狩獵為生，過著自給自足的生活。

今日中國報導，隨著大興安嶺森林資源的過度砍伐和1989年「野生動物保護法」的頒布，部落裡的狩獵生產活動不能再持續。2001年，根河市政府決定進行「生態移民」。

2003年8月，當地投入1200萬元人民幣(約175萬美元)在根河市為敖魯古雅鄂溫克獵民建起免費居所，將獵民從山裡遷出，結束了數千年來漂泊不定的游獵生活，原始部落生活直接步入現代社會。開創冰雪畫派的畫家于志學記錄下部落搬遷的情形。

當時全鄉的鄂溫克人都在問卷調查上，按下了同意下山的手印，只有瑪麗亞·索投下棄權票。

她不同意搬遷的理由很簡單：鄂溫克人可以放下武器，不再狩獵；但他們要守住馴鹿，這是與自然為伍的敖魯古雅鄂溫克人貼近森林的最後一步，再後退，就徹底脫離了大自然。

哪裡適合馴鹿生長，哪裡就是家；離開了森林，就等於宣布馴鹿的消亡，某種程度也等於敖魯古雅鄂溫克人的精神消亡。

當時政府提出移民的同時也考慮把馴鹿牽到山下，進行舍飼圈養。但瑪麗亞·索太了解森林和馴鹿了，她知道耐寒怕熱的馴鹿只適合生活在有苔蘚、蘑菇的大森林裡，不能像馬、牛和羊一樣人工飼養，也不適合在根河以南的森林地區生存。

曾經部落裡也進行圈養試驗，但都是損失馴鹿，失敗告終。

常年的狩獵生活告訴她，森林裡飼養馴鹿並不全然靠經驗。馴鹿有天然的食物來源，反而是獵人要吃得了苦，要能隨著馴鹿的食物遷移，還要能防備馴鹿的天敵熊和狼的襲擊。

瑪麗亞·索和馴鹿在一起。（取材自中新網）

長期圈養馴鹿不是簡單的事，瑪麗亞·索對根河副市長表示，先讓小戶人家做試點，如果試驗成功了，她一定會下山。「我家現在的300多頭馴鹿，不能這麽盲目地下山，本來敖魯古雅的馴鹿就不多了，不能再經受沒有把握的折騰了。」

部分馴鹿山下後，關入鹿舍圈養，雖然有餵食豆餅等飼料，但馴鹿不適應食物及狹小環境，出現了死亡情形。部分人家只好把馴鹿放歸山林，也有獵民因此重新回到山上。

中新網報導，馴鹿是使鹿部落的寶貝，使鹿人狩獵離不開馴鹿。冬天雪深的時候，人們騎著馴鹿去打灰鼠，在他們眼裡，人會懶得幹活，但馴鹿不會偷懶。

因此，使鹿人過去從來不殺馴鹿，也不吃，看到在外頭病死了的馴鹿，就用架子把屍體擱到高處，防止腐爛或被別的野獸啃食，叫做「風葬」。

深愛著馴鹿的瑪麗亞·索說，「我的鹿就像我的孩子一樣，我非常愛牠們。我平生什麼肉都吃，就是不吃馴鹿肉，不忍心。我們打獵、搬家、馱東西，都可以騎馴鹿，就像城裡人開車一樣方便。」

老人一生堅守山林，90多歲高齡的時候還在山上飼養馴鹿。她曾在「中國國家地理」雜誌的自述中說道，從能牽馴鹿開始，她就跟著父母出去打獵，幫著餵鹿。「有了馴鹿，鄂溫克人才能過得踏實」。她也曾悲痛地說，一想到鄂溫克人沒有獵槍，沒有森林，沒有放馴鹿的地方，她就想哭，「做夢都在哭」。

「我們跟大自然非常親近，過著自己的生活，我們並不需要太多的錢，大自然裡什麽都有。」或許一切無法回到從前，但瑪麗亞·索沒有選擇背離祖祖輩輩生活的土地，她守護著山林，守護著心愛的馴鹿，她的一生成為了敖魯古雅的傳說。