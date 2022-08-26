穿越到古代…在景區劇本殺中 體驗武俠人生

遊客參加沉浸式劇本遊活動。（取材自文旅中國／沉浸式旅遊創新發展研究中心供圖）

看古蹟、買紀念品…走馬看花式的旅遊將一去不復返，景區結合劇本殺的新遊戲形態改變了旅遊體驗。拿起武器、帶著任務，穿梭巷弄、追尋線索，「大俠，新的江湖開始了」。

衙門、鏢局、當舖、酒坊等數十個場景錯落排開，少林、武當、峨眉等十大武林門派相見江湖，白天執劍行俠仗義走天涯、夜晚舉燈走街串巷捕「兇手」…這不是影視劇的拍攝現場，而是玩家們在景區實景中沉浸式地開啟自己的「另一個人生」。

大公報報導，在位於成都崇州市街子古鎮，劇本殺與景區的疊加，為遊客構築起一個「武俠世界」，在去年五一小長假開園後吸引了眾多遊客。 「重陽」劇本殺劇照。(取材自中國旅遊報／江西上饒望仙谷景區供圖）

換上漢服 走入江湖

隨著劇本殺業態模式快速升級，劇本殺和文旅產業跨界融合在成都發展得越來越火熱。2016年，劇本殺在中國興起，遊戲場景則從桌遊室、體驗店到實景場館，再到景區、劇場，為玩家提供更大空間和更深代入感。

四川省旅遊學校沉浸式旅遊創新發展研究中心執行主任、成都蜀州沉浸文化旅遊發展公司總經理謝禮將目光瞄準了沉浸式旅遊中的一個分支──劇本文旅，即以景區為基礎、以歷史文化為精神內核、以劇本殺為遊戲形式、以親身參與劇情推進為體驗，打造新型旅遊業態。

「很多景區缺少內容，而劇本殺的故事性和體驗性特別強，能讓普通遊客脫離現有的身分，沉浸式地去體驗。」在謝禮看來，「劇本殺＋景區」是第二代沉浸式旅遊產品，「把景區文化活化為故事，讓遊客成為故事主人公，從『看客』成為『主角』，每次參與都有新體驗。」同時，謝禮希望結合當地的地域特徵、歷史掌故、非遺傳承等，讓遊客從「被動了解」轉為「主動體驗」，體驗更多歷史文化。

在街子古鎮，大部分房屋仍保留明清時期的風格，這裡成了謝禮的實踐基地。作為全國首個最大規模的「劇本遊」沉浸式旅遊景區，在「味江．九州實景江湖武俠小鎮」，參加「青天鑒」、「天下第一」等劇本殺的玩家需要換上漢服，領取各自江湖門派的身分，才能開啟「江湖之旅」。 遊客參加沉浸式劇本遊活動。（取材自文旅中國／沉浸式旅遊創新發展研究中心供圖）

兩天一夜 恍如隔世

在遊戲裡，玩家要賺錢、找祕籍、防被騙，也要對暗號找本幫派的隊友，還要與小鎮裡數名NPC（非玩家角色）交流，拿到線索才能完成最終任務。如果不看手機，這樣的兩天一夜會是一段「恍如隔世」的經歷。

玩家凡哥說，「一入江湖歲月老，就像做了一場江湖夢，有爾虞我詐，也有悲歡離合。宏大的世界觀，多重的交互式，動人的演繹，兩天一夜根本不夠。」

一名從小看金庸、古龍小說長大的網友表示，在上百名「武林人士」高呼門派口號之時，感受到了「穿越而來」的俠義之聲，「竟已身臨書中、影視劇中的武俠場景。」

「整場下來相當刺激，可謂一波三折、反轉不斷，讓人欲罷不能。」玩家曾觀花在社交平台上詳細復盤遊戲。

摒棄傳統 側重遊玩

謝禮說，從去年5月1日開啟至去年12月，該小鎮共接待近6萬人，其中40%的遊客都來自四川省外，沉浸式旅遊新業態引導景區客單價由過去傳統觀光 模式的每人20元（人民幣，下同，約2.9美元）提升至近168元。

「這一沉浸式旅遊開發策劃模式已經輸出到重慶璧山、廣西南寧、廣東中山、甘肅武威等地。」謝禮透露，目前已有古風、民國、仙俠等三類約30個產品，依託目前在營景區，正在開發「沉浸式雲旅遊」產品，摒棄傳統「觀光雲旅遊」，重在「遊」和「玩」的元素，預計將於今年年底推出。 參與景區劇本殺時，要換上相對應的角色服裝。（取材自王府竹海度假旅遊區）

「天氣炎熱，先去當陽酒肆飲壺酒吧。」身著古裝的駱明明和朋友們頂著大太陽來到河南 省洛陽市洛邑古城景區，他們在夢唐閣沉浸式綜合文旅體驗館玩起了「風起洛陽」劇本殺。家住鄭州的駱明明，以前來洛陽都是看牡丹或者去龍門石窟，這次玩劇本殺則是新的體驗。「就好像自己穿越到古代，一旦拿到劇本，穿上道具服裝，就會不自覺地代入角色。」

夢唐閣負責人孫永哲表示，這幾年因為疫情，旅遊業蕭條，但是今年以來，該景區迎來一波遊客高峰，尤其是暑假期間，每天都處於爆滿狀態。

身歷其境 最高境界

如今在洛陽，可以「一條龍」體驗古都文化，尤其是唐朝文化。在洛邑古城景區可以回到「大唐神都」，參與狄仁傑破案，也可以參加「武皇夜宴」，觀看唐朝樂舞表演；既可以到「風起洛陽」劇中的當陽酒肆品酒，也可以去陶記羊湯喝湯，通過與景區各處NPC的互動，「身歷其境應該是旅遊的最高境界了吧。」駱明明感慨道。

劇本殺1.0時代，就是玩家在主持人帶領下圍繞劇本進行推理；2.0時代則是加入固定場所內的搜證等互動環節。如今的3.0時代，則是劇本殺與民宿文博、戲劇等結合，讓玩家身歷其境。

玩劇本殺，好像穿越到古代。（取材自王府竹海度假旅遊區）

景區訂單 增長10倍

新華日報報導，旅遊+劇本殺的新玩法讓景區增加新的營收 模式，攜程景區線下活動負責人應斯祺指出，去年開始，旅遊+劇本殺熱度驟起，特別是今年6月以來。攜程數據顯示，帶有「劇本殺」標籤的景區訂單量同比增長超10倍。

「我們接觸很多經營情況不佳的景區，他們在尋求出路時一直在觀望這種模式是否可行。」從事劇本殺劇本寫作工作五年的春樹透露，目前有13家景區找他進行劇本創作。

在他看來，傳統旅遊業的盈利模式是「門票+地租+商鋪」。劇本殺與旅遊業聯手，就變成「傳統旅遊業靠山水，現代旅遊業靠故事」，直接用文化創造價值。

另外，傳統旅遊業一直沒突破的一點，就是劇本殺所擁有的特點：社交屬性，兩者的「強強聯合」可以說是一個發展方向。在南京彩虹巴士沉浸式劇本推理社DM（主持人）直雨看來，景區+劇本殺存在一定局限性。

進景區玩劇本殺，可能會帶來一些文物破壞或者遊玩垃圾，所以現有的景區劇本殺大多是單獨搭建場景，布置費用和宣發成本就會反映在收費，「有些地區甚至需要兩、三千元玩一場」。直雨說。另外，景區劇本殺玩一遍就知道結局，很難二刷、三刷（重複玩），除非劇本設置不同場景、不同分支，但實景場景很難輕易改變且改造成本高。

春樹有不一樣的觀點。

春樹認為，目前大型街區、景區的劇本殺基本是零起步，創作方向也變成覆蓋全域的玩法，通過演員互動去製造沉浸感。與專門搭建場景相比，除了增加表演環節，不需要景區做過多改造，只需摒除一些商業氣息較濃的部分，改成靠氛圍和故事去增加內購，用文化去創造價值。

這兩種觀點的碰撞，反映的正是這一業態的年輕，還需要經歷市場檢驗不斷修正。

實景遊戲 屬性多元

針對複購率低、項目生命周期過短的突出短板，「牛首修心」項目創作方、南京華加文化創意公司總策劃張明軒表示，公司正開發一種類似電子遊戲中的「開放世界」的遊玩邏輯項目，不存在固定路徑和結局，希望讓更多消費者認識到原來景區可以這麼玩。 景區劇本殺裡會針對不同劇情安排關卡。（取材自王府竹海度假旅遊區）

目前，景區劇本殺項目多為實景遊戲，真正做到超越傳統劇本殺、符合景區遊玩邏輯的項目很少。張明軒認為，景區實景遊戲脫胎於沉浸式劇本殺和密室逃脫，以遊戲而非劇本殺機制和玩法為核心，兼具觀光遊覽、文化傳播、社交屬性等更多元的消費屬性。歸根結底，景區需要打造出更符合文旅景區遊玩邏輯的、更適應景區市場需求的產品。