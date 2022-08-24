中國年輕人 為何假裝上班

對許多仍具傳統觀念的父母來說，子女工作穩定才是王道。圖為一名女子在北京街頭騎自行車。（歐新社）

當有的年輕人也開始選擇假裝上班，「家人」通常是他們做出這個決定的主要因素。而年輕人上網愛用「爹味發言」，在找樂子中，也逐漸理解了父母。表面上看似各不相同的故事，實則都是家人對彼此的愛護。

電視劇「小歡喜」中有這樣一幕：方圓失業，為了不被孩子發現，每天假裝上班，在商場、超市等公共場所遊走，一待就是一天。這和中國現今不少年輕人失業後的境況十分相似。當電視劇照進入了現實，假裝上班不再只是中年人專屬，對這些年輕人來說，背後不只是無奈，還有對自我實現的渴求。

突然無業 怕家人擔心

中國青年報報導，這些「假裝上班」的年輕人考量的因素大都是「怕家人擔心」、「父母不支持」、「不想讓爸媽失望」等等。90後姑娘許璐也是這麼想的。在家人的眼中，她7點起床，上班、下班、睡覺；但9點起床，快到中午才吃完早飯，學習英語、準備面試、跟朋友閒聊，才是她真實的一天。

許璐的這種狀態已持續一周。一個星期前，她從一名軟件行業的大廠員工變成無業人員。她沒敢把這個消息告訴家人，原因很簡單：「怕父母擔心」。所幸，丈夫的工資可以維持二人開銷以及房貸、車貸，「只是存錢的速度變慢了」。

中國2022年高校畢業人數創新高，青年人就業壓力大。（中新社）

來自四川農村的朱輝剛畢業時來北京參加了一個酒店培訓三個月，實習半年至一年的項目，但一年後發現原本承諾的工資無法兌現，辭職離開。實習工資很低，讓他辭職後只能去網吧過夜，三餐也從葷菜變成「素食專業戶」，但他仍沒和父母說起自己的窘況，「他們離得遠，幫不上忙，何必讓他們擔心？」

教育部數據顯示，2022年高校畢業生有1076萬人，同比增長167萬，畢業人數創新高。國家統計局數據雖顯示二季度就業 形勢呈現改善趨勢，但年輕人就業壓力仍然較大。而個人特質也促成了「假裝上班」的主觀要素。

自由職業 按時上下班

在設計師孟依依看來，自己不算「假裝上班」，因為她從公司辭職後一直在兼職，她稱自己是「自由職業者」。但在他人尤其父母的眼中，自由職業就是沒工作。三個月前主動辭職的她，為了不被同住的父母發現，堅持每天按時出門「上班」和「下班」，圖書館、咖啡店，甚至公園都成了她的辦公地點。

孟依依從小就是別人眼中的乖乖女，和父母沒有祕密。她的第一份工作加班多，工資低，同事之間勾心鬥角，她不堪其擾，半年後裸辭。沒想到爸媽不理解她的選擇，責備她「吃不了苦」。孟依依這才明白，在父母的眼中，工作穩定才是王道，也因此這次決定不告訴父母辭職的消息，裝出在上班的樣子。

中國就業情勢嚴峻，牽動許多年輕人的未來。圖為一名男子在北京的火車上睡覺。（歐新社）

自我承擔 須調整心態

浙江工商大學杭州商學院工商與人力資源管理系教師來半分表示，如果子女從小到大的決策過程中，父母經常干涉，很難接受子女不同的觀點，這時年輕人會傾向於不將工作狀況告知父母，而是自己解決。而對於職業轉換，來半分認為，「一些觀點較為傳統，特別是經歷過下崗潮的父母，可能對工作的安穩和保障更為看重」。

來半分認為，工作變動是否應該告訴父母，與家庭氛圍，父母的性格脾氣、父母和子女在重大決策上的相處模式等多方面因素有關。此外，父母年紀、身體狀況等客觀情況也應考慮在內。「年輕人如果可以獨自承擔壓力，也可以不把壓力轉嫁到老人身上」。

那麼假裝上班期間，年輕人應怎樣度過呢？面對心理壓力，來半分表示，要行動起來，讓自己的行動落實在提升職業轉化的策略上，「行動才能保證良好的心態」。同時，要重視自己的社會支持系統，即個人在自己的社會關係網絡中所能獲得的、來自他人物質和精神上的幫助和支援，從而構建一套系統性的個人職業決策方案，尋找自我提升的路徑。（應受訪者要求，許璐、孟依依為化名）

爹味發言 「找樂子中逐漸理解爸媽」

因失業而「假裝上班」的年輕人選擇暫時不與父母分享心思，但在以用戶年輕化、潮流化為特色的「小紅書 」上，一群年輕人換上無濾鏡，無美顏，頗有原生態特色的中老年自拍，藉由扮演父母，彼此交流、閒談子女，這種「爹味發言」的「養生式」社交，讓小紅書一夜變成了「老紅書」，年輕人也在找樂子中逐漸理解了父母。

極目新聞報導，在小紅書上搜索「AAA」、「爹味發言」、「爹味」等標籤，已有近百萬的瀏覽熱度和近萬篇帖子，年輕人們扮演成想像中的成熟人士，說著自成一體的「爹味語言」，玩得不亦樂乎。

「AAA家族」究竟是怎麼聚在一起的，已不可考，據說是2022年8月9日，一位女性網友為鼓足勇氣跟網購商家維權，故意將自己的頭像和語氣改成中年男性，讓自己顯得更有「爹味」，結果維權異常順利，於是，「爹味發言」一炮而紅。

而在模仿「精細化」的進程中，年輕人們發現，不同於自己這一代人均三個「小號」的拘謹和保留，「爹味」的精髓在於，哪怕在互聯網上，也要活得赤誠坦蕩。而在自己的微信 名前面加上「AAA」，是為了能顯示在微信好友列表、平台搜索列表的前排，讓親朋好友多多幫襯。

不內卷躺平 實名衝浪

AAA家族的詞條可謂「三百六十行」都有。很多年輕人的首頁和推薦，一夜之間全是建材批發、水果直銷、珠寶鑑定等充滿「社會」氣息行業的好友。最常見的開場白是：「聽我家女兒/兒子說這個很好玩，老年人也來趕一把潮流……」，透過「角色扮演」，他們表達著對上一代的觀察和思考。

為什麼年輕人要模仿中老年人？幾個年齡平均都在95後的網友的回答都是：玩個梗唄，覺得好玩。也有很多年輕人趁機想「吐槽」一下爸媽對自己的不理解，模仿爹媽的語氣，抱怨自己的孩子「沉迷於看漫畫」、「喜歡奇裝異服」、「不找對象」等等，而其他網友也會模仿「老哥」、「老姐妹」的語氣開導和勸慰，勸其「多理解年輕人」、「兒孫自有兒孫福」。

報導指出，由此不難看出，通過模仿父母，「後浪們」品出了嘮叨和管教背後的關愛，感受著父母的擔憂和迷惘，也期盼著代際交流能更加平等順暢。年輕的心靈湧上了不拐彎抹角，不過度解讀，不陰陽怪氣的舒適感。

不內卷，不躺平，不猜疑，不遮掩，實名衝浪，真誠發言的「AAA一代」，讓年輕人窺見了「縱觀世界風雲，坐看雲卷雲舒」的淡然與從容。

「這其實就是年輕人自己給自己個樂子，他們面臨很多困難，但是又不想真的『躺平』，於是用這一方式調侃完生活中的無奈，再繼續自己的奮鬥。」武漢工程大學副教授，深諳社交媒體生態的網路營銷專家「秋葉大叔」說。