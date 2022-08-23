17部門聯合政策催生 能解生育焦慮？

中國自三胎政策進一步深化到完善生育支持體系，目的就是在「催生」，以增加人口國力。圖為孩子們正在上舞蹈課。（新華社）

中國總人口「十四五」期間將進入負增長階段，中央在三胎政策之後，進一步結合17部門營造「催生」的環境，獲不少人肯定。但推出的時機適值許多城市剛因疫情「封城」且整體經濟、就業 受創之際，也引來有多少人「願意」且有「勇氣」生育，以及對生育品質的質疑。

官方最新出台的指導意見，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，提高優生優育服務水平。圖為學童體驗數字沙盤模擬。（新華社）

近日，國家衛生健康委、國家發展改革委等17部門聯合印發的「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」（下稱「意見」）發布，推出20項具體措施落實生育支持政策。這項罕見由多部門推動的方案，為中國的生育政策定下指導方針，並藉由整合各地相關措施並解決可能的亂象，全面構建積極的生育支持體系。

「意見」提出的生育支持政策大致有五個方向。一是經濟激勵，包括制定、完善生育保險生育津貼支付政策等。二是時間支持，提出完善生育休假制度。三是優質服務，比如優生優育全程服務等。四是生育關愛，塑造生育友好的就業環境和社會環境。五是生育安全，倡導適齡婚育。其中還提到「一老一小」，亦即人口是綜合性問題，老年人也是需要關注的群體。

「指導意見」將發展普惠托育服務體系。（新華社）

產假延長 恐增就業歧視

紅星新聞報導，各地近年陸續延長生育假、陪產假、育兒假，甚至直接「發錢」補貼生娃。產假的延長也引發可能帶來職業女性的生育顧慮，增加女性的就業歧視，繼而影響女性的生育意願等擔憂。

目前，各地「生育獎勵假」期間工資支付政策各異。國內部分地區將生育獎勵假納入生育津貼支付範圍，但政策實施後，生育保險基金出現收不抵支現象，原有生育保險待遇難以保障。

中國人口與發展研究中心副研究員袁濤表示，個人不繳費，財政也沒有補助，有些地方還曾下調費率，已有生育保險倒吸醫保基金現象，估計法定產假延長到158天就會有缺口，大多數地方無力支撐。且地方條例不承諾「獎勵假」津貼保障，沒有生育保險自動關聯機制。

國家醫保局待遇保障司副司長劉娟在8月17日的發布會上則表示，對於地方設定的生育獎勵假，「意見」要求國家統一規範並制定完善生育保險生育津貼支付政策。她表示，各地待遇差距較大，容易造成攀比，要均衡。

對企業來說，產假帶來龐大的用人成本。實際上，在法定的「98天帶薪產假」中，參保者產假期間的工資由國家生育保險基金支付，生育醫療費用也由國家部分報銷。2019年，國家將生育保險和職工基本醫療保險 合併實施，進一步提高了生育保險的覆蓋面，但這依然不夠廣。

國家醫保局曾在2020年表示，2019年，全國享受各項生育保險待遇1136.4萬人次，其中生育人數430.3萬人，女職工享受生育津貼354.2萬人。這一年，全國出生人口為1465萬人。這意味著約有七成的生育女性未享受生育保險保障。

圖為一個孩子和他的母親在一家書店裡一起讀書。（新華社）

靈活就業人員 納生育保險

「意見」提出，有條件的地方可探索參加職工基本醫療保險的靈活就業人員同步參加生育保險。為領取失業保險金人員繳納職工基本醫療保險費（含生育保險費），所需資金從失業保險基金列支。

劉娟表示，將靈活就業人員納入生育保險覆蓋範圍，可以健全完善制度，保障靈活就業人員生育權益。靈活就業人員中女性大多處於生育年齡段，而且靈活就業人員就業不穩定，生育期間收入可能會受到一定程度影響。

除了生育獎勵假，其他生育相關假期的成本分擔機制也亟待解決。以男性陪產假為例，就被視作實現男女公平就業的重要一步。

中國近日推出全面構建積極的生育支持體系的方案，多方面提高生育意願。圖為學校提供的日托服務。（新華社）

生育假期成本 三方分攤

袁濤表示，目前生育津貼待遇享受的法定對象是女職工，而且15天陪產假與國家法定98天產假相比較短，在實務中不好操作。有些國家已經淡化男性陪產假概念，改為父母共享產假，並有財政補貼。他建議通過家庭聯保、家庭捆綁，男女共享生育津貼權益。

那麼，生育相關假期應該如何設計成本分擔機制？中國人民大學人口與發展研究中心研究員、人口學系主任楊凡認為，國際上通行的做法是在社會保障計畫中設立專門的保險項目，產假、陪產假和育兒假都包括其中，成本由僱員、雇主和政府共同分擔。

「在當前的人口形勢下，生育已經超越了家庭事務的範疇，它所帶來效用是外溢的，是需要整個社會關注和支持的問題。所以個人、企業和政府都承擔一定的成本是合理的。」楊凡說。

衛健委表示，阻礙生育的因素在於托育供給不足。圖為武漢市一名幼兒騎乘玩具車。（路透）

減少人工流產 學者：中回歸正常國家

中國定調20項具體措施落實生育支持政策。其中的「要求減少人工流產」受到外媒關注。美媒引述人口問題專家對此政策表示歡迎，卻擔心減少墮胎 的政策，會像新冠病毒疫情防疫政策一樣被地方政府濫用，導致推行效果不彰。 也有學者質疑這項指導意見漠視了農村利益。

國家衛生健康委等17部門近日聯合印發「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」（下稱「意見」），推出20項具體措施落實生育支持政策。美國之音報導，「意見」中要求減少人工流產，但根據國家衛健委去（2021）年發表的報告，2015至2019年期間，中國每年人工流產超過950萬例。

美國威斯康星大學中國人口問題專家易富賢表示，目前中國是全球生育率最低的國家之一，而墮胎率卻位居全球前列，這是因社會主義國家破壞宗教傳統信仰、中國的「一胎化政策」等原因所導致。

「這次（減少人工流產）意味著中國回歸正常國家了，對生命開始尊重了。中國走的第一步雖然很小，但是應該鼓勵」，易富賢說。

但易富賢同時也認為，中國17個部門聯合發布的「指導意見」起不了多大作用，因為靠文件來鼓勵生育是不可能的。「別人是限制墮胎。你這是不鼓勵墮胎。比起其他國家差距很大的。中國政府經濟下行。地方政府根本沒有錢。面對債務危機，它們連公務員的工資都發不出來了，哪裡有錢用在鼓勵生育」。

育齡婦女生育意願持續走低，中國總人口「十四五」期間將負成長。（新華社）

報導引述未具名的分析認為，中國多個部門之所以在此時公布「意見」，與「清零」抗疫政策打擊生育意願有關。公益機構「北京益仁平中心」旅居美國紐約的創辦人陸軍表示，以往中國計生部門一直極力掩蓋中國人口的真實數據和負增長的真實趨勢，現在當局顯然意識到，人口負增長已到了非常嚴重的地步，遠遠超出想像。

陸軍並認為，計畫生育時期，中國不少地方政府違反中央政府本意，強迫民眾墮胎。他相信，減少墮胎的政策日後也將被地方政府扭曲。「連正常墮胎都會遭遇重重阻力，給你設置各種門檻。下面各級政府濫用後，中央政府也很難去糾正，因為它如果去糾正濫用的現象和苗頭，在體制內會被認為挫傷地方政府的積極性，讓中央政府的政策難以落實」。

報導指出，除了減少墮胎，國家衛健委等多個部門還提出優化生育休假制度、完善生育保險、改善托兒服務、住房政策向多孩家庭傾斜等多項措施。陸軍批評，有關政策幾乎全都為城市居民量身打造， 忽略了農村地區婦女和家庭的需要；這顯示當局有意抑制農村地區的出生率，不願意向農村投入資源。

南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新則在環球時報撰文「積極落實生育政策，避免一放了之」指出，生育是國之大事，生育是更大的民生。有了更加寬鬆的生育政策固然很好，但更加重要的是有效落地與生育政策相配套的一系列經濟社會政策措施，這時尤其要避免「一放了之」。

「做了就一定會有收穫，但是，所有積極生育措施對生育率的刺激作用不可能一蹴而就，需要經歷時間的考驗，需要有足夠的耐心和信心。立竿見影的想法既不符合規律，也不符合現實」，原新寫道。