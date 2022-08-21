開放的中國 逢「日」必反？

圖為成都動漫展戶外拍攝cosplay。（取材自微博）

隨著官方宣示將不斷提高對外開放水平，中國的反日情緒卻一再波及各類cos動漫 展、品牌，甚至只要出現日本 元素就幾乎人人喊打。國家主席習近平口中「向世界開放」的中國，如今容不下一身和服？

變味的動漫展、夏日祭禁止還原日本祭典、穿和服是犯罪……中國近來發生一連串涉及反日情緒事件，照例引發網民們的怒火。值得玩味的是，微博 上，日本首相岸田文雄首次到靖國神社敬獻玉串料話題僅500多萬次瀏覽，而光廣州動漫展就有近4000萬的閱讀量，難道岸田的靖國神社行對中華民族的傷害，在網民的眼中，還不及一場動漫展？

而在相關反日事件中，今年也出現不少認為不應將日本活動無限上綱為民族主義事件的聲音。有網民指出，一些日本活動中所謂的日本文化，只是指代和服、木屐等裝扮的「輿論認知中的日本文化」，而二次元（二維的平面空間，通常指動漫、二維遊戲等）的元素應是超越民族、超越國界的。漫迷們在無奈之餘不該只能妥協，因為「二次元也是愛國的」。

廣州動漫展 成眾矢之的

近來在中國社交平台上引發熱議的「第七屆廣州初物語動漫展」就是集結這種正反看法的一個縮影。這場動漫展於2022年8月6、7日在廣州的保利世貿展覽館舉辦，本是一場規模稍大的普通漫展，卻因反日情成為眾矢之的。

微博上可見許多漫迷曬出各種cosplay裝扮。（取材自微博）

據網易刊出「隔夜說動漫」刊文指出，整個動漫展場地幾乎都在賣東西，沒有站台cos，簡直就是一個收費集市。會場周邊隨處可見成群結隊的安保人員，場館外圍被拉滿警戒線，和無所不在的「禁止拍照」字樣，這逼得動漫迷們只好跑到場外的公路和河道旁擺拍，批評這是「廣州最坑漫展」。

更讓漫迷們不滿的是現場公告板上的禁令：「禁止帶有日本文化的著裝、行為、表演等活動」。一場與二次元相關的漫展居然不能出現日本文化，讓許多漫迷氣炸了，形容這就像是「開了個肯德基，卻沒有炸雞」。

而與廣州動漫展同時間舉行的寧夏AFN動漫節，其組委會7月26日也在微博上發公告稱，禁止出現傷害中華民族情感的內容，「請勿穿著和服及其衍生服飾（例如和風羽織）」。有漫迷留言質疑，「以後大家出cos都常服或者私設好了」；也有網民認為「不cos就不能參加了嗎？」還有網民嘲諷稱，寧夏動漫展的全名是「AFN2022『一帶一路』（寧夏）動漫節」，「日本又不是一帶一路國家，沒毛病」。

供奉日戰犯 玄奘寺挨轟

此前，2022年7月下旬，有網民在網上舉報稱2月前往南京九華山玄奘寺遊玩，發現寺內有署名「吳啊萍」者供奉犯下南京大屠殺的日本戰犯田中軍吉、谷壽夫、松井石根和野田毅牌位，立刻引發社會公憤，官方隨即關閉玄奘寺並撤換住持傳真法師。南京市玄武區民族宗教事務局局長胡圓圓等官員也遭免職。

中國網民則是群起網搜同時要求官方徹查供奉牌位的「吳啊萍」。南京市委市政府幾天後發布調查結果指出，32歲女子吳啊萍是在了解到侵華日軍戰犯暴行後，長期被噩夢纏繞，藉由供奉日軍戰犯「解冤釋結」。這是吳啊萍的個人行為，她已被警方以涉嫌尋釁滋事罪刑拘。

儘管官方稱此事沒有政治動機，但仍造成南京正要舉行的夏日祭停辦，接著還波及了包括貴州貴陽、廣東韶關、雲南楚雄、雲南大理等20個城市60個夏日祭活動都被取消。

南京玄奘寺供奉參與南京大屠殺的日本戰犯，輿論譁然。（取材自觀察者網）

中新財經報導，有漫迷認為，他們支持動漫展，但在民族情感上也無法接受具備這樣日本元素的活動在南京大屠殺發生地舉辦。事件舉報人小V說，「我喜歡動漫，但我更知道自己是一個南京人。我始終記得那30萬同胞，以及幾十年前無數散落在南京各地的一幕幕悲慘畫面」。

和服女拍照 被警察帶走

除了動漫展、夏日祭，一名女子8月10日穿和服到蘇州著名的日式風情商業街擺拍，被巡邏的警察怒罵，除不准她穿和服拍照，甚至撕毀了她的和服，最後還把女子以涉嫌「尋釁滋事罪」強行帶走偵訊五小時後才釋放。

該女子事後發文委屈還原事發經過時表示，當時她換了小舟潮的浴衣cos服，想還原夏日重現漫畫中潮最後和慎平端著章魚小丸子的那一幕，被警方帶走後，手機裡所有照片都被刪除，和服也被沒收。她稱自己很失望，「原來我從來沒有穿衣自由、言論自由」。

女子的抱怨引來輿論正反兩面的意見，有人認為「抓得好」，「勿忘國恥，這肯定是小漢奸」；但包括中國媒體人胡錫進在內的意見則批評警方禁穿和服於法無據，但也表示現實中，中日關係緊張，「有人要穿和服時，我勸他們一定要防止引起周圍人不悅，尊重多數人的感受」。

這名女子後來又發文道歉說，她為在大街上穿日式服裝行走，傷害了民族情感感到抱歉；「我們無法改變他人的想法，也無力去改變什麼。人們也只願意相信他們所願意相信的。希望不要再繼續傳播這件事了，謝謝」。自由亞洲電台報導，8月17日，這位女Coser的微博已清空，讓外界質疑是「被消失」。

禁文化輸入 民族情感無限上綱

被反日情緒殃及的還有零售品牌「名創優品」，7月發布在其西班牙社交媒體官方帳號的一則帖文被網翻出將旗袍盲盒公仔稱做「日本藝伎」，這當然讓中國輿論無法接受，網民憤怒一波接一波，逼得名創優品為「辱華」道歉。而名創優品8月18日又因「以『日本設計師品牌』」自居再次道歉，這次還承諾要在2023年完成「去日化」，被網民形容是「史上最慘烈翻車」。

8月15日適值日本投降77周年，微博上有人發起「漫展上能不能穿和服？」的討論，有網民認為，要完全禁止日本文化不可能，和服不應是底限，該禁的應是代表日本軍國主義的日軍制服；有網民稱不應無限上綱打壓動漫展，況且動漫源自義大利，難道中國要「文化鎖國」，禁止西方文化輸入？但同樣也有大批聲音認為「國仇家恨不能忘」，抗日的愛國精神不容妥協。

動漫產值 10年暴增10倍

日本動漫在中國的產值也和反日情緒的高低成正比嗎？據網易「隔夜說動漫」文章指出，動漫展進入中國是1999年首次在香港舉行的漫畫節，21世紀後席捲全中國，2013年全中國舉辦300多場動漫展，2014年800多場，2015年增加到1400場，2019年達4200多場，不到十年暴增超十倍。

以產值來說，2013年的國內泛二次元人數尚不足1億，但僅隔5年，2018年該群體已經達到3.46億，其中95後占據了49.8%。2019年，中國動漫產業總產值突破人民幣1700億（約249.64億美元）。

更何況，文化部「十三五時期文化發展改革規畫」及「十二五時期國家動漫產業發展規畫」中都曾提及「合理發展動漫會展交易活動」等，這其中並未明確「排日」，若硬要解釋成是「中國動漫會展交易」，似乎也無法彰顯國家主席習近平早在2014年就曾宣示的：「中華民族是一個兼容並蓄、海納百川的民族，在漫長歷史進程中，不斷學習他人的好東西，把他人的好東西化成我們自己的東西，這才形成我們的民族特色」。

不可否認的，日本元素在中國仍有逐漸擴大的支持群，且日本文化已對中國年輕人產生一定程度的影響。如果「二次元」元素已很難被禁絕，不妨參考北京大學中文系副教授邵燕君在「破壁書：網絡文化關鍵詞」一書中曾提及的「主流文化靠吸納亞文化來維持活力」，給予亞文化群體適當的包容。