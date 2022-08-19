解放軍鎖台島軍演 陸海空精銳武器盡出

解放軍日前釋出參與軍演的遠程火箭砲畫面，射程可達500公里。（取材自央視軍事）

眾院議長裴洛西 訪台引發中國憤怒，在結束多日海空域鎖台軍演後，解放軍 更進一步宣稱對台長期演練。一改過去對「國之重器」的低調，此次解放軍精銳盡出，展示的武器也更加先進。

▼美中互指破壞 台海現狀重新定義中

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

近期東部戰區在台島周邊海空域組織的聯合軍事行動中，陸軍地面打擊、空軍制空壓制、偵察，海軍驅逐艦反導反潛立體作戰。大公報報導，由殲20率先突防，一批新裝備成規模成體系在軍演中大顯神威。

打擊篇／東風導彈 毫無死角

陸基火力方面，火箭軍東風-15B導彈與陸軍PHL-191遠箱火發射370毫米火箭彈，形成對台東西夾擊之勢。海軍岸防兵用鷹擊12B模擬打擊海上目標。東風15B具有機動發射、快速反應的特性，射程約800公里。 大陸軍事專家稱，4日解放軍對台軍演首次在實戰背景下使用東風17型超高音速飛彈。（新華網）

而作為陸軍威力最大的地面火力，191型「遠箱火」精度高、威力大，此次軍演實彈發射370毫米火箭彈，射程可達200公里，如果換裝更大口徑的增程火箭彈，射程更是高達500公里。PHL-191具備反艦能力，不僅可打擊陸上目標，也可以攻擊海上艦船。

偵察篇／戰場信息 實時傳輸

本次軍演中， 「多源情報信息支撐」成為多次出現的關鍵詞。

在陸軍、海軍、空軍、火箭軍的一系列作戰行動中，空警500、空警200預警機，運9通信對抗機、運8反潛巡邏機、運8電子偵察機、BZK-005 「長鷹」遠程偵察無人機、TB-001 「雙尾蠍」察打一體無人機，對空中、海上、水下戰場環境開展立體化的實時感知，這為艦艇、戰機精確執行抵近懾壓和火力打擊，提供了重要的情報支撐。

TB-001無人機，對空中、海上、水下戰場環境開展立體化的實時感知。(歐新社)

TB-001是全球第一款三發重型長航時無人機，BZK-005屬於高空遠程長航時無人偵察機，二者出沒於台海上空，為艦機探路，必要時還可承擔戰場信息實時傳輸與通信組網任務。

運8反潛巡邏機與驅護艦艇組成聯合反潛作戰編組。(取材自百度百科)

制空篇／主力機型 晝夜出擊

本次軍演之中，空軍出動了幾乎所有主力機型，組成空中編隊，在台島周圍執行跨晝夜聯合偵察、空中打擊、轟炸突擊、支援掩護一體行動，構建海上空中作戰力量體系。

殲20 「威龍」隱身戰機在軍演伊始，就登場亮相，利用隱身、高速、信息化優勢，突防敵方防空系統，先發制人，奪取制空權。殲16、殲11等其他戰機攜載強火力接續進攻。

在隨後的演習中，殲11掛載霹靂10近距空空導彈和霹靂15中距空空導彈，繞島巡航，演練空中打擊。 殲20擁有強大的空戰能力。(取材自人民畫報)

由「鯤鵬」運20改裝的運油20空中加油機，首次亮相實戰行動。在預定空域時完成加油後，殲16迅速返回行動區域，繼續執行聯合封控任務。運油20具備同時為3架戰機加油的能力。並且，其也可以承擔與運20同樣的運輸投送任務。

轟6k組成編隊，首次貫通南北，同時雙向穿越台海。(取材自環球奇談)

轟6K 「戰神」轟炸機掛載鷹擊12K空艦導彈、KD-63空地導彈，組成編隊，首次貫通南北，同時雙向穿越台海，並開展模擬打擊。兩型導彈可對陸、海目標形成有效毀傷。

殲16最大載彈量高達12噸，被譽為「炸彈卡車」，可攜帶多型導彈、炸彈。在實戰中，殲20打響第一炮後，殲16可進行外科手術 式打擊。

有運油20的賦能，戰機可大幅延長滯空時間與作戰半徑，幾乎可不間斷進行巡邏警戒，為空中鎖島提供強大支持。 運油20首次實戰，在空中為殲16加油。(視頻截圖)

戰巡篇／艦機協同 阻遏外軍

海軍水面艦艇部隊此次主要出動052D型導彈驅逐艦南京艦、052C型導彈驅逐艦長春艦、054A型導彈護衛艦馬鞍山艦等，演練海上突擊、對陸打擊、防空反導、聯合反潛等立體化作戰。而兩艘055型萬噸級驅逐艦也出現在台灣東部外海，遙相呼應。

052D型導彈驅逐艦南京艦傳近距離出現在台灣花蓮外海。(取材自百度百科)

各型驅護艦艇與運8反潛巡邏機、艦載直9C反潛直升機，組成聯合反潛作戰編組，協同展開對潛搜索、穩定跟蹤、模擬攻擊、綜合防抗等演練，阻遏外軍潛艇介入干涉對台行動。