山西刀削麵 如何產業破圈？

山西刀削麵講究刀工，「刀不離麵，麵不離刀」。圖為已傳至第五代的山西「趙老七削麵館」，刀削麵師傅正在削麵。（中新社）

一次與台灣「山西刀削麵」的隔空邂逅，讓不少人開始思索，如何藉由企業、政府和民間三方發力，讓「麵食之王」產業破圈，跑出大品牌，讓世界各地都能吃到山西人的故鄉情。

近日，不少中國大陸網友打開百度 地圖後發現，山西刀削麵開遍了台灣地區。眾多網友搜索「山西刀削麵火了」尋找這口兒家鄉美食，把百度地圖都一度搜崩了。其實在大陸美食圈，山西刀削麵依舊占據著重要的席位，但近年面臨著「弱小散」、政府扶持不足等發展難題，這也是整個中餐產業發展瓶頸的縮影。

麵食王 家鄉的化身

三晉大地素有「麵食之鄉」的美稱，可查麵食有280餘種，其中作為山西麵食「代言人」的刀削麵堪稱天下一絕。不管是山西土著，還是漂泊遊子，一碗最普通的刀削麵下肚，便能把地道的山西味發揮得淋漓盡致，這一刻，刀削麵就是家的化身。

關於刀削麵的來歷，有一段極富傳奇色彩的民間傳說。相傳800多年前，元朝大將木華黎率領數萬騎兵攻占太原後，為防止當地人反抗，便下了一道「限刀令」，將每家每戶包括菜刀在內的所有金屬刀具全部沒收，並且規定十戶一里，十里一把菜刀，各家輪流使用，用完即交由保長保管。

刀削麵是山西的代表性麵食。（取材自錦繡太原城）

一天，有一戶人家的老太太和好了麵，讓老伴兒去保長家借刀。由於刀已經被人借走，老漢只能空手而回。當他邁出保長家門口的時候被門檻絆了一下。過去山西人家的房子都有門檻，為了耐磨，門檻都拿鐵皮包裹著。老漢撿起一看是塊薄鐵皮，沒多想便帶回家。

老太太見老伴兒只拿回來個破鐵皮，只好將其磨光洗淨當刀用。可是鐵片子太軟，又沒刃，沒法切。於是老漢頓生一計，讓老太太在麵團上一條條「砍」出麵葉，再下鍋一煮，撈上來澆上滷子。一碗爽滑筋道，別有一番美味的刀削麵便這樣誕生了。

刀削麵得名於製作手藝。削麵時，師傅站在鍋邊一手托著麵團，一手拿刀，對著滾沸的湯鍋嚓、嚓、嚓，飛速地削出麵葉，一片片接連飛入鍋中。煮熟的刀削麵，入口爽滑筋道，涼拌、熱炒或配上鮮香的濃湯、種類豐富的滷汁，再滴上一些山西老陳醋，別有一番滋味。

吃麵的同時如果能觀賞刀削麵師傅的削麵表演，則更是一種美的享受。在很多山西麵館中都有削麵表演，有的能將條條削麵準確地掛在一根繩子上，有的能遠距離將麵削到較小的區域內，更有甚者，能將麵片削入茶壺嘴裡，令人歎為觀止。

傳至今天，刀削麵早已走出國門，走向世界。上世紀90年代，刀削麵就傳入日本。目前僅在東京，以刀削麵為主的中高端餐館就有百家以上。2015年12月份，第一家山西刀削麵館在美國洛杉磯落地生根，正式開業運營。

產業化 沒龍頭帶動

單就工藝和歷史，山西刀削麵並不輸國內任何一種麵食，但談到產業發展，卻不及自己的鄰居──蘭州牛肉麵。

過去幾年，麵食賽道不斷升級。公開資料顯示，2021年麵食米粉融資 事件超12起，其中牛肉麵最「香」。從2021年5月到12月，僅陳香貴、馬記永、張拉拉3個牛肉麵品牌融資合計就超過5次，每輪融資金額均在1億元（人民幣，下同，約1479萬美元）以上。反觀山西刀削麵查不到一起公開融資紀錄。

論行業規模，山西刀削麵也遠不及蘭州牛肉麵。根據頭豹研究院資料，2017到2021年中國刀削麵行業市場規模由23.6億元增長至59.4億元，年複合增長率達26.00%。然而據蘭州商務局資料，目前全中國有「蘭州牛肉拉麵館」4萬多家，年營業額達為600億元。

連鎖產業專家文志宏表示，山西刀削麵不被資本青睞，是沒龍頭企業帶動，「產業化的前提是企業化，進而才有可能市場化」。

資料顯示，山西刀削麵的連鎖品牌數量與蘭州拉麵差距較大。窄門餐飲資料顯示，山西刀削麵連鎖品牌數量僅有21個，而蘭州拉麵僅在蘭州市就有242個連鎖品牌。

頭豹研究院調研資料也驗證了這一點，刀削麵行業的品牌連鎖化率僅為1.77％，遠低於中國餐飲平均連鎖化率15％，且行業內並未出現真正的頭部品牌和企業。

山西省烹飪餐飲飯店行業協會會長馮守瑞更是這樣總結道：山西刀削麵面臨「弱小散」的發展難題。

即便是曾以山西麵食起家的上市餐飲集團「九毛九」，經過多年的發展，如今已不再以麵食為主打，相反通過「去山西麵」的方式，走向了多品牌經營的集團化道路。在整個九毛九集團裏，「九毛九」品牌發展遠不及太二酸菜魚。

門店數量方面，2021年太二共有350家門店，九毛九品牌共擁有餐廳83家；營收 方面，2021年太二實現營收32.9億元，占比達78.8％，其餘品牌包括九毛九、慫重慶火鍋廠在內，營收占比不足25％。

其次則是政府對於刀削麵產業的扶持不足。雖然山西出台過相關政策，如2017年頒布了「關於加快發展住宿餐飲業的實施意見」，但政策不成體系，起不到扶持作用。

太原師範學院曾在「山西餐飲產業競爭力提升路徑研究」一文中這樣提到：山西餐飲產業的發展需要政府的重視，需要政府出台支援餐飲產業發展的政策制度。四川、湖南等省都將餐飲產業作為區域千億產值產業來抓，出台了許多政策制度，山西省政府也應訂定鼓勵餐飲產業發展的政策。

標準化 滷子是難點

山西刀削麵產業發展不佳的背後，則是標準化程度不高，這也是整個中餐產業的發展瓶頸。馮守瑞表示，標準化是中餐走到高質量發展階段的重要選項。產品發展到一定階段，便需要從科學層面引導，使之實現標準化，刀削麵也是如此。

2016年8月，「山西刀削麵製作規範」地方標準實施，其中對於設備、工具、原料、感觀與製作工藝進行了明確規定，比如「削的時候右手握刀，從右麵往左麵削，刀不離麵，麵不離刀……」等等，不過刀削麵標準化的困難猶在。

中國大陸網友在看百度地圖時發現台灣有不少的「山西刀削麵」，有網友發起「想去台灣省吃山西刀削麵」話題，微博上有數億閱讀量。（取材自微博）

首先是麵條。全國五一勞動獎章獲得者、山西會館餐飲文化有限公司麵藝總監王張龍介紹，刀削麵與其他麵食相比，非常考驗廚師的刀工，講究「刀不離麵，麵不離刀」。

一個優秀削麵師傅，每分鐘能削出200多個麵葉，且每個麵葉的長、寬和厚度幾乎是分毫不差。每一個麵葉都是一件小小的藝術品，中厚邊薄，棱角分明，形狀如同柳葉。

解決麵條的標準化，一般有兩種方法，大量培養人才，或者通過機器實現。山西曾有企業推廣過削麵機器，起初消費者出於嘗鮮會進行購買，但由於味道不佳，導致復購率不高；而培養人才則耗時耗力，對於薄利且流動性巨大的餐飲企業來說並不划算，因此制約了人才的複製。

滷子則是刀削麵標準化的另一個難點所在。中國其他地方的麵食大多有著固定的搭配，如提到蘭州牛肉麵就是那口醇厚的湯頭，提到陜西油潑麵則是一抹油辣子。而山西刀削麵則不然，滷子選擇很多，比如大同人更鍾愛豬肉臊子刀削麵，而太原人青睞小炒肉刀削麵。

在馮守瑞看來，滷子多既是優勢也是劣勢。對於消費者來說，選擇多，適配性更強；但對於企業來說，就大大提升了標準化的難度。「產業需求分散，就難以形成合力，無法倒逼上游供應鏈根據企業需求定製化生產。目前大部分門店的滷子，還是靠廚師自己炒製，這就大大限制了規模和效率」。

「刀削麵花樣較多，應該根據品牌定位，釐清主力產品，然後再做產品組合，這樣有利於進一步複制和標準化。」文志宏表示。