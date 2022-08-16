4年增逾60頭 雲南野象迎來「嬰兒潮」

一頭新生小象在象媽媽的庇護下戲水。（新華社／西雙版納野象谷景區供圖）

中國亞洲象家族近年喜迎新成員，保育成果顯現的同時，也給亞洲象保護管理、促進人象和諧帶來新的考驗。中國的目標是，在維護好野象及其棲息地的前提下，促進人與象和諧共生。

亞洲象是世界自然保護聯盟評估為「瀕危」的物種。監測發現，活動在中國雲南西雙版納和普洱境內的野生亞洲象群，近年幾乎每個象群每年都有象寶寶出生。截至2021年底，雲南野生亞洲象數量約360頭，比2018年調查時的293頭增長超過60頭。數據證實，中國野象迎來了「嬰兒潮」。

象群在雲南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣山林間覓食。（新華社）

新華社報導，亞洲象是亞洲現存體型最大的陸生動物、熱帶森林生態系統的旗艦物種，在中國被列為國家一級重點保護野生動物，主要分布在雲南西雙版納、普洱和臨滄3個州市。中國亞洲象近年受到國內外關注，有部分來自於2021年，離開西雙版納棲息地，歷時17個月「北漂」長征500公里後又回到雲南的14頭「明星象」。

新生小象與象群戲水。（新華社／西雙版納野象谷景區供圖）

一年時間 象群三添丁

「象群北上途中出生的兩頭象寶寶都胖了一圈，今年象群又生了一頭小象……」大象專家郭賢明談及這群明星象的近況時説，短短一年多時間，這群象三次添丁，令他感到意外又驚喜。

象群進入生育高峰並非個例。去年底到今年初，西雙版納野象谷員工監測發現，活動在野象谷的4個象群有6頭新生小象；在普洱市江城縣活動的幾個象群，近年來野象數量持續增加，今年新添了4頭小象……一線監測員反饋，活動在西雙版納和普洱境內的野生亞洲象群，近年來幾乎每個象群每年都有象寶寶出生。

同步監測顯示，截至2021年底，雲南野生亞洲象數量為360頭左右，比2018年調查時的293頭增長超過60頭。數據證實，中國野象迎來了「嬰兒潮」。

亞洲象為何稀少？雲南西雙版納國家級自然保護區科學研究所所長郭賢明介紹，亞洲象是陸生哺乳動物中孕期最長的動物。大象孕期一般為20到22個月，通常每胎只産一仔，幼象出生後由母乳餵養到三四歲，直到母象再次懷孕，因此其自然增長率並不高。

「保護力度不斷加強、人為干擾降低，是中國亞洲象近年來出生率增高的重要原因。」雲南大學生態與環境學院教授陳明勇説，雲南通過加強亞洲象棲息地保護和恢復，強化監測預警、安全防範和應急處置體係建設，有效減少了「人象衝突」。

在雲南棲息的野生亞洲象。（取材自人民日報）

破壞莊稼 保險 會理賠

比如在野象活動區域，儘管野象可能破壞莊稼，村民仍對野象懷著善意和包容。43歲的王川家在江城縣康平鎮曼克老村，他說，目前村子周圍有包括嬰兒象在內的2群12頭野象活動，「村民看到野象來了，就遠遠地待著，不去打擾它們」，如果野象破壞了糧食和農田，政府買的保險會理賠。

報導指出，育齡野象數量增長也是野象迎來「嬰兒潮」的原因之一。隨著亞洲象數量總體向上增長，進入性成熟期的雌性和雄性野象個體較多，種群結構健康，利於繁殖。長期監測還發現，一些野象懷孕18個月左右就會分娩，孕期呈現縮短的趨勢。

基礎設施 避象活動區

此外，中國在中老鐵路等新建基礎設施中，充分考慮亞洲象遷移廊道，線路方案避開了野象主要活動區域，一些公路也以涵、橋梁等方式為亞洲象提供遷移通道，也避免其種群交流不暢。

而亞洲象食源不斷豐富，取食周期和孕期縮短也促成了生育率提高。陳明勇説，亞洲象「食譜 」從20世紀80年代的100多種食物擴充到如今的240多種，它們尤其偏愛玉米、水稻、甘蔗等營養豐富的「精糧」，這些作物種植面積大、分布集中，取食方便，亞洲象取食所花費的時間大幅縮短，有更多的時間用於玩耍、交流和繁殖。

陳明勇、郭賢明等受訪專家認為，在全球亞洲象總量趨於減少的形勢下，中國野生亞洲象迎來「嬰兒潮」，這是區域生態環境向好和亞洲象保護不斷提升的直接體現，是中國生態文明建設和生物多樣性保護的標誌性成果。

雲南西雙版納在2022年「世界大象日」這天，為救助象「羊妞」舉行七周歲生日會上，「象爸爸」陳繼銘給「羊妞」餵香蕉。（新華社）

野象逾360頭 中將建國家公園

2021年，雲南亞洲象北上南歸，吸引世界目光。如今，中國野象又迎來新生潮，族群數量增加，顯示亞洲象對目前在中國「安家落戶」的棲息地「滿意度」似在逐漸提高。下一步，中國將加速創建世界最大的「亞洲象國家公園」，努力成為全球亞洲象種群保護引領者。

2022年8月12日為世界大象日，中國亞洲象保護藍圖再引來關注。「科學規畫和建設亞洲象棲息地，為亞洲象營造足夠面積、高質量的家園，是未來一段時期工作的重點。」雲南網引述雲南大學生態與環境學院教授陳明勇表示。

中科院西雙版納熱帶植物園 研究員權銳昌介紹，亞洲象國家公園創建區涉及西雙版納、普洱和臨滄3個州（市）11個縣（市、區）。由中科院西雙版納熱帶植物園牽頭的「亞洲象國家公園綜合科學考察報告」已完成，為亞洲象國家公園的規畫和建設提供了必要的科技支撐。

「目前在亞洲象國家公園創建區域的自然保護地，多以搶救性保護為基本理念，在向管理方面轉變的步伐相對較慢。受相關限制，我們暫無法在現有保護地內開展亞洲象棲息地改造、食源地建設等項目。」西雙版納亞洲象保護管理中心副主任、高級工程師王斌說。

創建亞洲象國家公園，將對各類各級自然保護地和周邊生態價值高的區域進行整合，同時，有效解決碎片、交叉管理的問題，建立統一規範高效的管理體制，對重要自然生態系統的原真性、完整性實行最嚴格的保護，顯著提升生態環境治理體系和治理能力現代化水平。

「追象」監測隊員正操縱無人機起飛。（取材自雲南網）

保護雨林 解人象衝突

在「亞洲象國家公園創建工作方案」的統領下，雲南省確定「保護熱帶雨林、亞洲象種群及其棲息地、緩解人象衝突矛盾」3個主要目標。

除組織國家林草局西南調查規畫院、中科院西雙版納熱帶植物園等多家技術單位參與，並對公園預定地範圍內涉及的村鎮、礦業權、小水電、人工商品林、永久基本農田、景區景點等制定了矛盾衝突處置方案，加快推進時效。

在傣家人心裡，亞洲象是至高的吉祥物。每到年初，普洱市景谷傣族彝族自治縣的人家還會舉行賧白象活動，邀請親朋好友跳起象腳鼓舞，歡慶、祈福。

「亞洲象國家公園區域匯集了『山水雲林茶村』獨特的人與自然複合景觀，世居各民族對大象的敬畏和崇拜滲透到社會生活的各個領域，各民族傳承了燦爛悠久的人象和諧文化。」權銳昌表示，亞洲象國家公園將成為中國民族團結進步、人與自然和諧共生的典範。

數據證實，中國野象種群近3年來迎來了「嬰兒潮」。圖為新生小象與母象在一起。（新華社／西雙版納野象谷景區供圖）

「雲南省高度重視亞洲象國家公園的創建工作，力爭創建具有雲南特色、物種和雨林保護特色的國家公園。」國家林草局亞洲象研究中心主任陳飛介紹，通過建設亞洲象國家公園，能夠進一步恢復（修復）亞洲象棲息地，有效保護中國亞洲象野外種群，強化亞洲象種群結構與遺傳特性、人象衝突機制等保護管理研究，科學、規範、有效地開展「人、象」管控，實現人象和諧。

為了減少亞洲象對農作物和經濟作物的危害，並給亞洲象補充食物資源，雲南還探索出「大象食堂」的方法。

從20世紀90年代起，西雙版納先後在尚勇子保護區的南墩、冷山河區域，勐養子保護區的關坪、蓮花塘區域、涼水箐區域和樹林寨區域等地進行了食物源基地建設。普洱市採用每畝補助200元的方式，鼓勵農戶分時段、分季節種植亞洲象喜食的芭蕉、玉米、棕葉蘆等植物。

「大象已經成了村民們生活的一部分。」從事野生亞洲象監測員工作近4年，普洱市思茅區六順鎮南邦河村勐主寨村民楊忠平相信，只要有科學、合理的管理方法，人和象一定能在同一塊土地上和諧共存。