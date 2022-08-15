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整形專家喪命手術台 醫美「夢幻麻」究竟問題出在哪?

中國新聞組／整理
整形專家在自己門診整形身亡，引發輿論對醫美診所資料的關注。此為示意圖。（取材自正觀新聞）
整形專家在自己門診整形身亡，引發輿論對醫美診所資料的關注。此為示意圖。（取材自正觀新聞）

「西安一整形專家在自己門診整形身亡」引發熱議，儘管當事人家屬目前未訴諸法律討公道，但醫美行業種種亂象有如「定時炸彈」，輕則讓客戶毀容，重則令客戶喪命，確實已到需「開刀」的時候。

據媒體報導，37歲的整形專家小麗在服務的西安麗星嘉蕊醫療美容診所門診做「自體脂肪面頰填充術」時身亡，初步認定為麻醉意外。據悉，小麗沒簽手術知情同意和麻醉知情同意書，家屬已和診所私了，這起醫美行業「在自己人身上練手致死」事件的法律責任與真相至今仍未明。

麗星醫美前台。（取材自極目新聞）
麗星醫美前台。（取材自極目新聞）

取自體脂肪豐臉頰

據正觀新聞引述小麗的好友「婷婷」（化名）表示，小麗原本是一位整形專家，事發時在西安市曲江新區萬眾國際的西安麗星嘉蕊醫療美容診所（以下簡稱「麗星醫美」）任整形醫師兼講師，在該所多個宣傳頁上，她還有「整形外科主治醫師」、「佳蕊商學院技術院長」等多個頭銜。

「小麗此前說有人在她們門診做了抽脂填充術，效果很好看，她也想做自體脂肪面頰填充術」，婷婷回憶。 「自體脂肪面頰填充術」就是從自己體內抽取脂肪後，填補在窪陷的面頰裡。 2022年7月16日晚上9點多，小麗她走進了手術室，沒想到竟成了永別。

婷婷提供了一些書面材料，小麗的門診病歷上，寫著「手術名稱『自體脂肪豐面頰（填充術）』，入室時間21:15，手術開始時間21:40」。婷婷質疑：「病歷是事後才補的」。經查看，這份病歷上所有患者簽字的部分均是空白，包括手術知情同意和麻醉知情同意書。

意外發生後，一位知情者曾給婷婷講述小麗人生最後的一段時間：當晚10點剛過，有工作人員緊張地出來找聽診器與搶救藥，小麗的一位親友詢問情況，醫師說「你別管」又匆匆進了手術室。這位親友不顧阻攔進了手術室，看到裡面醫師護士已經慌了，手術服散落一地，小麗躺在手術床上全身尤其是面部發青，她的氣管插管中有血，瞳孔已經散大，沒了呼吸和心跳。

小麗的死亡醫學證明（推斷）書。（取材自正觀新聞）
小麗的死亡醫學證明（推斷）書。（取材自正觀新聞）

手術給藥後 呼吸漸停

經醫師打120送往西安市人民醫院搶救4小時25分，小麗仍於7月17日03:10宣布生物學死亡。病歷顯示：「患者在入院前20分鐘在外院擬行吸脂手術，術前給予『丙泊酚50mg 、舒芬太尼5ug』（麻醉藥）後出現呼吸漸停，醫師即刻給予氣管插管、球囊輔助呼吸，過程中儲氧袋出現紅色血液，患者出現嗆咳、心跳停止……」。死亡醫學證明（推斷）書顯示，死亡原因為麻醉意外。

天眼查App顯示，涉事機構西安麗星嘉蕊醫療美容有限公司雁塔醫療美容診所成立於2021年5月，法定代表人賈雷明，為西安麗星嘉蕊醫療美容有限公司分支機構。西安麗星嘉蕊醫療美容有限公司成立於2021年3月，註冊資本100萬人民幣，法定代表人同為賈雷明，經營範圍含健康諮詢服務（不含診療服務），醫療美容服務，活美容服務等。

8月7日，小麗的一位家屬表示，「我們已經私了過了，不希望再介入」。8月8日，麗星醫美門上貼著暫停營業的通知，稱麗星醫美從2022年7月17日開始內部升級裝修，故暫停營業，具體營業時間將另行通知，落款時間為7月17日。

診所所在商場一位工作人員告訴極目新聞，事發後連續幾天，女子的家屬一直到該整形醫院來討說法。民警、工商局和衛生局的工作人員也先後到事發整形醫院調查處理。另一位工作人員則表示，事發後一段時間，這家整形醫院就將一些醫療設備搬走了。目前尚無法得知診所的回應。

小麗在麗星醫美多個宣傳頁上，還有「整形外科主治醫師」、「佳蕊商學院技術院長」等多...
小麗在麗星醫美多個宣傳頁上，還有「整形外科主治醫師」、「佳蕊商學院技術院長」等多個頭銜。（取材自北京商報）

夢幻麻 呼吸抑制率高

此事經媒體報導後，輿論及網民質疑麗星醫美的麻醉資質情況。北京商報引述西安市雁塔區衛生健康局李姓工作人員表示，麗星醫美無麻醉科診療科目，有局部麻醉的資質，但沒有全身麻醉資質；而關於此醫療事故的具體處理結果，他並不清楚。

對於患者生前的麻醉情況，中國科學院大學附屬腫瘤醫院麻醉科醫師劉信毅向健康時報表示，「按照患者的麻醉誘導用藥方案來看是非插管靜脈全麻，也就是那些醫美機構常跟客戶講解的麻醉方式『夢幻麻』。很多醫美手術麻醉常選用『夢幻麻』（專業上稱非插管靜脈全麻），一般吸脂手術很多醫美機構也會採用『夢幻麻』，呼吸抑制發生率相對較高」。

據婷婷介紹，小麗從2004年就開始從醫，先後曾在商洛市某鎮衛生院、某縣中醫醫院與山當地人民醫院當醫師，2017年在西京醫院學習一年整形後開始從事醫美，2021年7月，小麗來到了這家麗星醫美擔任整形醫師兼講師。沒想到這位37歲的醫師，就這樣永遠睡在了手術台上。而在死者家屬選擇私下和解後，這起意外事件的追責是否也會不了了之？

消費者做脂肪填充手術時，要選擇具備全麻手術的正規醫美機構，別忽視麻醉風險。此為示...
消費者做脂肪填充手術時，要選擇具備全麻手術的正規醫美機構，別忽視麻醉風險。此為示意圖。（取材自新京報）

惹麻煩也不怕 醫美院所亂象何時休

西安整形專家小麗死在自己醫院門診手術的醫療意外，再一次讓醫美行業的麻醉亂象，攤開在公共視野。事實上，近年早有多起無麻醉資質的整形機構肆意開展全麻手術事件，但依然沒能引起足夠重視，原因出在法律嚴重滯後，管理鬆散導致低質競爭等，給消費者帶來極大的安全隱患。

據「美顏新觀察」澎湃號報導，麻醉事故頻發的根本原因，在於醫美行業沒有被規範到的暗黑角落。無資質醫美機構普遍無麻醉科，需要時則臨時外請兼職麻醉醫師。為控制人力和物力成本，一名麻醉醫師往往同時監管多台手術，靜脈全麻成了大部分非公立醫美機構首選的麻醉方式，卻低估了這種「無氣道保護裝置全麻」的風險。

而據相關資料，中國麻醉總體死亡率為1/10萬，醫美麻醉死亡率遠高於1/10萬；2019年的統計，具醫美資質的機構約為1.3萬家，無資質醫美機構數量估算則高達超過8萬家。以此推算，醫美行業麻醉資質問題不可謂不大。

一名麻醉師 身兼多案

極目新聞報導，早在2019年，就已有媒體揭露無麻醉資質的整形機構開展全麻手術事件，2020年10月更曾連續曝出3起醫美麻醉亂象。這表示還是有很多醫美機構明明沒有資質，也缺乏專業素養，卻肆無忌憚地勸說消費者做全麻。

為什麼明知不合規，明知風險大，醫美機構依然要鋌而走險？報導指出，這是因為利潤太高，罰得太輕。一台整形手術不是幾十萬就是上百萬甚至千萬，可說是暴利行業；而無資質開展全身麻醉，在相關法律中被認定為診療活動超出登記範圍，頂格罰款也只有3000元人民幣，了不起就是吊銷「醫療機構執業許可證」。

而對醫美稍有了解的人都知道，一家機構倒下去，換個馬甲又重來，人還是那些人，換個招牌繼續賺錢。在暴利驅使之下，這樣錢不多，事不大的處罰，顯然缺乏威懾力。

醫美亂象屢禁不止，根本原因還是法律嚴重滯後於行業發展，處罰太輕，管理鬆散，導致低質競爭，亂象叢生。要從根源上遏制這一亂象，必須盡快對相關法律法規進行完善，加大處罰力度，加強執法力度，讓部分熱衷於「擦邊」的整形醫美機構不敢越雷池半步，醫美行業的發展擺脫「野蠻」現狀。

涉事診所暫停營業通知。（取材自極目新聞）
涉事診所暫停營業通知。（取材自極目新聞）

麻醉師缺口 高達30萬

另一方面，「美顏新觀察」報導引述中國醫師協會麻醉醫師分會2018年統計數據，中國麻醉醫師缺口為30萬人，按照年手術量10%遞增，麻醉醫師年增長應為8000人，但實際僅為4000人，分配至醫美行業者更寥寥無幾。有的非公立醫美機構甚至由外科醫師兼職麻醉醫師，這就導致麻醉隱患叢生。

而消費者也應從一個個怵目驚心的案例中吸取教訓，正確看待自己，走出容貌焦慮，不要衝動盲目選擇整容，即便一定要做，也要充分了解醫療機構的資質與專業性，謹慎選擇，理性消費，珍愛生命才能擁有真正的美好。

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