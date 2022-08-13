貴州鄉村籃球賽「村BA」 打出NBA大氣勢 火爆全網

在台盤村看球賽的觀眾密密麻麻地圍著籃球場。（取材自貴州日報）

密密麻麻的人群圍著球場，人們的視線緊盯場上的籃球飄移；他們敲著水瓶、鋼盆，隨著對抗氣氛吼叫。這裡不是NBA 、也不是CBA，這裡是貴州鄉村的籃球賽，他們是「村BA」。小比賽打出大氣勢，籃球熱情感染了所有人。

「喔、喔、喔」這種響徹雲霄的吼聲，在貴州黔東南苗族地區鬥牛場常常能聽到，但在籃球場上出現，卻很少見。而這陣陣吼聲，卻出現在今年7月中旬「六月六」吃新節台江縣台盤村的鄉村球賽。

貴陽日報融媒體報導，7月30日至8月2日，貴州省「美麗鄉村」籃球聯賽黔東南州半決賽由凱里市三鎮轉移到台江縣台盤村籃球場開賽。16個縣市、100支籃球隊伍會聚台江縣台盤鄉台盤村，球賽從白天打到黑夜，被觀眾圍成「馬蜂窩」的籃球場充斥著歡呼、尖叫、喝采聲，還有將氣氛熱度推向巔峰的「喔喔」聲。

不同於在一、二城市舉辦的CBA職業籃球賽，網友戲稱，在中國，最接近美國NBA職籃的不是CBA，而是鄉村裡吼聲震天的「村BA」。

台盤村運動風氣盛，村裡的籃球場時時都有球員在練習。（取材自動靜新聞）

★台盤苗族 籃球文化濃厚

台盤鄉，貴州黔東南苗族侗族自治州台江縣至凱里市的西出口。轄區98平方公里，下轄7個行政村，45個自然寨，1萬7000餘人。台盤民族風俗濃厚，每年的苗年節、鼓藏節、吃新節、走親節等民間節日，成為十里八鄉聚會和開展體育文化的重要節氣。

讓台盤籃球場火起來的，是台盤村在7月中旬「六月六」舉行的鄉村籃球賽。

「吃新節」是台江苗族集祭祀和娛樂為一體的重要的傳統節日，過節期間，被邀請的客人盛裝，肩挑糯米飯、雞、鴨、魚等禮品，趕著鬥牛到主人村寨過節，參與賽馬、跳蘆笙、對歌…等活動。

而台盤鄉的吃新節，歷年來最熱鬧的就是打籃球和鬥牛。

台盤村93歲的李光發老人回憶，「六月六」吃新節歷史悠久，至今大概有100多年的歷史，而打籃球也有60多年的歷史。從1968年開始，每年的吃新節村裡都舉行籃球賽。沒有籃球之前，台盤村的群眾用自製棉花球，投向用竹子編製成的籃球圈，自娛自樂。

台盤村副支書李正標介紹，1950年，村裡修建了籃球場，現在走紅的這個籃球場是在2016年建成的。

球場外圍的民眾架起高高低低的梯子，就算是站著也要看比賽。(取材自澎湃新聞)

★一場直播 觀眾逾3000萬

今年，台盤村吃新節籃球賽參賽數量達到176支球隊，隊伍多、時間短，每一場都從天亮打到天黑，球隊間對抗激烈、人氣高漲。台盤周邊村寨的苗族群眾熱中看球，加上是農閒時間，所以每天晚上籃球場上觀眾爆棚，人們激情澎湃，各種喝采聲此起彼落。

今年26歲的王再貴是台江縣的一名輔警，也是這次籃球比賽的解說員，比賽過程中，他風趣幽默的解說帶動觀眾席氛圍高潮迭起。他說，台盤村擁有獨特的氣氛組，在雙方隊員交鋒激烈的時候，用「喔」聲鼓勁，像鬥牛裡面的起鬨。

幾天比賽後，「美麗鄉村」籃球聯賽黔東南賽區總決賽落下帷幕，冠軍黎平縣代表隊贏得一頭1300斤(約650公斤)的牛。二等獎是榕江塔石香羊一對，三等獎是從江小香豬兩頭，都是當地的特色農產品。

沒有頂尖的球員、沒有電子屏幕、沒有專業的宣傳團隊，一場鄉村籃球賽，同步直播累計觀看人數卻超過3000萬。現場觀眾陣陣歡呼吶喊、用鐵盆充當鑼鼓狂敲，鏖戰至凌晨依然人山人海。哪怕隔著屏幕，圍觀者也能感受到現場熱烈的氛圍。

外交部發言人趙立堅 也發文點讚，「What a great atmosphere！」

★隊伍太多 打出天亮文化

村支書張壽雙指出，今年的賽事共有176支隊伍報名參賽，而在疫情 前，參賽隊伍比今年多了近一倍。「2018年的時候最多，有300多支隊伍」。由於參賽的隊伍太多，比賽往往要打到天亮，也成為當地的「天亮文化」。

台盤村籃球協會會長岑江農憶起2017年夜間比賽突然停電，沒想到三小時後修復開燈，球場看台上依然全是人。

賽事期間，參賽隊伍多，觀眾更多。來得早的，可以順利在看台上找到位置。來晚了的，也都各顯神通，最後一排站著的人們把村裡梯子都買光了，球場對面樓頂上也站滿人。張壽雙打趣地說，比賽的時候人太多，球迷們水都不敢多喝，就怕出去上廁所就擠不進來了。

球場附近一家副食店的老闆說，這段時間，他們家的小店業績驚人，「六月六」九天比賽，光是水都賣了三、四百件，「差不多上萬元(人民幣，約1487美元)，存貨都快賣光了」。

冠軍黎平縣的獎勵是一隻大黃牛，旁邊加油的啦啦隊把鋼盆都敲變形。（視頻截圖）

●敲鋁盆應援 冠軍牽牛回家

說起「村BA」的走紅，就要提到拍攝視頻的攝影師姚順韋。

動靜新聞報導，姚順韋是貴州惠水人，常年在貴州各地拍攝，他本人愛看籃球賽，也比較關注黔東南州的動態。

姚順韋認為，台盤村籃球賽視頻的走紅，可能是因為鄉村運動火爆程度和熱情超出大眾的預期，「最重要的是當地球迷帶動了這個地方，一個村裡面的比賽，能夠到達這種程度，大家可能覺得不可思議，有種反差。」另外，新媒體的傳播力量也是推進球賽曝光率的關鍵。

在他看來，這樣的賽事回歸了體育本真，「發展鄉村體育，我覺得村民自發組織的動力更有效，應該盡量少去干預」。

被「村BA」吸引的，還有各地趕來的遊客。從貴陽趕來台盤村看球的遊客吳建華說，疫情之下很少能在現場看到類似的籃球賽，「這邊的球員打球比較野，我就喜歡看這種球賽」。

「村BA」火了以後，球場太小、村容衛生等問題也逐漸浮現。

「一些觀眾特地趕過來，但是擠不進球場就回去了。我們也想擴建球場，但是資金比較緊張。」賽事組織者薛凱生這樣說。

台盤村所處的黔東南州被譽為「百節之鄉」，每逢節慶活動，村民都會自發籌錢。今年的籃球賽，光是村裡的私人老闆熊正海一人就助了1萬多元。

各種農特產品都有機會成為球賽獎勵。（取材自微信）

★鄉土風格 接地氣有人氣

然而擴建球場不是一個小數目，「網紅球場」的現有容納量不足，加上防護設置有待健全，這些是組織者發愁又有些難以解決的問題。

同樣在發愁的還有駐村第一書記張德。一直以來，張德沒把比賽當作一個能盈利的項目，直到一次直播的出現。張德說，有位主播來直播比賽，他直播間有近20萬人觀看，一個人收六元，「一場下來他掙不少」。

這次成功的商業經驗啟發了張德，於是他萌生了註冊「村BA」商標的想法。這樣每年舉辦活動，都可以用這個商標，走品牌化的路子，授權出租廣告攤位，聯名做一些刺繡、銀飾產品。「有了一定的盈利，這樣村民們就不用自己出錢了」。

但讓他意想不到的是，也有人瞄準了這個商機，「村BA」商標似乎被另外公司「搶註」了，張德有些失落，後悔沒再早點去。

人民日報評論指出，體育比賽「破圈」並不罕見，但是像「村BA」這種草根賽事贏得廣泛關注的卻並不多。

「村BA」的走紅，證明籃球也可以接地氣。賽場沒有棚頂，觀眾敲打礦泉水瓶、鋁盆、大鑔應援，連獎品都是黃牛、小香羊、小香豬。每一個環節，都讓「村BA」散發出極具鄉土風格的氣息。

參賽選手大多是22歲至40歲的村民，他們有人務農、做小本買賣，有人在外務工回村參賽。雖然絕大多數不會扣籃，也很少能做出技驚四座的動作，但不影響參賽的熱情。

有評論指出，年齡、職業和能力不是「村BA」評判一個人能否當球員的標準，發乎內心地想打球才是。當賽事組織不根據外在條件限制人、參賽球員心懷熱愛而戰，這是真正的體育精神，是純粹和本真的體育內涵。