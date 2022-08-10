恒大足球場沒了 許家印夢醒了？

許家印(左)曾和馬雲並肩看球。(取材自百度)

某種程度上，恒大足球 的出現，推動了中國足球職業化改革的進程。但資金危機使恒大不僅保不住足球場，整個恒大帝國也似正瓦解中。一鯨落、萬物生；恒大這條鯨魚真的已奄奄一息，還是正等待躍起重生？

中國恒大集團 爆發系統性資金危機，被波及的不只是多地的爛尾樓盤，還包括恒大足球。中國恒大原計畫在廣州投資 120億元（人民幣，下同，約17.74億美元）打造一個可容納10萬人觀賽的國際頂級專業足球場，並於2022年底前竣工投入使用。隨著恒大日前退還足球場土地使用權，曾被冠上「金元足球」稱號的恒大足球，未來發展正處於十字路口。

ZAKER報導，恒大足球場原預計2022年底前竣工並投入使用，但受限2021年下半年起恒大流動性危機而未能完工。2022年8月4日晚，中國恒大發布公告，集團與受讓方已於8月3日簽訂解除協議，解除原合同並由集團退還廣州恒大足球場地塊土地使用權，而受讓方將支付合計55.20億元出讓金退庫款。

2013年11月9日，恒大足球成立僅3年8個月就奪得亞冠聯賽冠軍。（取材自ZAKER）

這座足球場計畫始於2020年4月。中國恒大以68.13億元底價拿下廣州番禺區謝村體育設施地塊和配套產業地塊，總面積近50萬平方米。2020年7月，恒大足球俱樂部公開廣州恒大足球場設計效果圖，設計靈感來源於「並蒂蓮」，寓意「高潔、堅韌、團結」的中華傳統文化品格，以及「蓮花盛開，連奪桂冠」的美好願景。該足球場也因此被球迷稱作「蓮花球場」。

爆危機 還土地使用權

然而，2021年下半年，恒大爆發流動性危機，旗下多個項目停工，恒大樓盤銷售也陷困境。最終，恒大於2022年8月3日與受讓方簽訂解除協議，退還蓮花球場所在地塊土地使用權。進行轉讓的原因為集團流動性問題對該地塊開發和建設的進度造成負面影響。

根據公告，該地塊55.20億元的出讓金退庫款，經轉讓方與受讓方磋商後按原合同約定機制計算。以原合同下該地塊出讓金為68.13億元，扣除已預售的4371套商品房單元對應的土地使用權出讓金20.23億元，及不予退還的原合同下的地塊定金13.63億元。同時，由於受讓方願意繼續利用足球場地塊內的已建工程，因此補償恒大投入到該項目上的相關工程成本20.92億元。

公告顯示，55.20億元的出讓金退庫款將支付至地方政府指定的專項監管帳戶，帳戶內款項將用於解決與這一地塊直接相關的債務問題。該交易完成後，恒大無需再為足球場項目支付其他費用或補償。另據財新報導，廣州城投將承擔這一足球場項目的後續建設。

恒大的足球生意最早始於12年前。2010年3月，恒大斥資1億元買斷廣州足球俱樂部。2010年10月，恒大足球衝超成功，中國恒大集團創辦人許家印放出「5年之內要獲得亞冠聯賽冠軍」豪言，被許多人認為是癡人說夢。

12年來，許家印通過重金聘請外援等方式，兩次摘得亞冠聯賽冠軍，收穫中超「八冠王」、超級杯「四冠王」，以及足球杯等各項賽事17個冠軍。許家印用「鈔能力」讓他的豪言在一段時間後變為現實，廣州恒大俱樂部也成為中國職業足球聯賽「重金堆成績」模式的代表。

2014年6月，阿里巴巴在許家印邀請下挹注12億元，獲得廣州恒大俱樂部50%的股權，球隊完成增資擴股後，更名為「廣州恒大淘寶足球俱樂部」。

報導指出，恒大足球可謂帶動了整個足球產業的發展，但實際上並沒有給恒大賺到多少錢。公開數據顯示，2013年起連三年，恒大足球合計虧損額超過20億元；2015至2019年，球隊累計虧損額超過65億元。對此，恒大曾稱，虧損主要是一線球員和外籍教練組成本較高所致，也與門票收入少有關。

困境下 未來撲朔迷離

但許家印仍繼續堅持他的足球夢，宣布2018年開始，球隊外援數量將只減不增，最終在2020年實現球隊全部由國內球員組成的「全華班」。只是計畫趕不上變化，恒大危機波及了恒大足球；2021年9月，廣州足球俱樂部（由廣州恒大淘寶足球俱樂部更名）宣布與義大利籍主教練卡納瓦羅解約。

同期，有媒體報導稱，恒大足球學校提出裁員和補償方案，為回收資金，恒大足校甚至開始變賣訓練設備等有形資產。還有市場消息稱，中國恒大在為廣州隊尋找買方，但無人接盤。

今年2月，廣州隊在當月降低了球員薪資。據其「足球俱樂部球員定編及薪資標準」，一線隊隊員起薪6萬元，封頂最高年薪為稅前60萬元，較此前動輒上千萬元的薪資大打折扣。

同月，許家印在恒大集團召開的足球管理會議上表態，將繼續經營足球事業，廣州隊此後的定位是「搖籃和平台」。

鳳凰網旗下「風暴眼」報導，目前廣州恒大足球場項目仍處於停工狀態，除了部分閒置在工地的機器，幾乎很難見到人。原計畫在球場旁修建的公寓也無建設跡象。

困境之下，足球場沒了，恒大足球的未來是柳暗花明或夢醒時分，還有續集可期待。

恒大原計畫興建的「蓮花足球場」。（取材自ZAKER）

恒大帝國 就這樣逐個瓦解

2022年8月4日晚，中國恒大集團公告退還廣州蓮花足球場，部分退款用於盤活項目。這份退還公告背後，恒大變現的消息明顯加快，引人關注。據了解，自2021年暴雷後，恒大地產的項目除了停工，大都遭遇轉讓或收回，清退似正加速恒大帝國的瓦解，但目前僅占恒大總資產約4%左右，恒大也因此變現約600億元（人民幣，下同，約88.72億美元）。

鳳凰網旗下「風暴眼」報導，據財報，恒大集團2020年和2021年上半年的總土地儲備項目分別為817個和778個，一年內少了40個土儲項目，土儲縮水的速度，遠高於銷售變現的速度，側面印證期間恒大轉讓或退出了不少項目。

已有百個項目清退

據不完全統計，2021年以來，恒大公開可查的退出項目約62宗，其中涵蓋主動退出和被動收回的項目，且「清退」在持續加速，粗略統計未經公告的項目或已有百個。其中最知名的就是「海花島」。

值得一提的是，上述被回收和清退的地塊，土地出讓金幾乎都先被轉入了政府專門帳戶進行管理，首要解決項目和企業相關的工資、款項和債稅問題，剩下的可能才會考慮回流給恒大公司。

恒大帝國曾經有「七大產業」和一個金融羽翼。七大產業即恒大地產、恒大新能源汽車、恒大物業、恆騰網絡、房車寶、恒大文旅（童世界水世界）、恒大冰泉；金融包括恒大人壽保險、盛京銀行、恒大金服。

恒大地產曾穩坐房地產銷售榜第一把交椅，2020年銷售金額達7232億元，而2022年上半年僅122.6億元，地產神化不再。恒大物業2021年市值近400億港元，陷入流動性困難後一直「待價而沽」。恒騰網絡11%股權2019年被賣給兩個買方，回收現金約11.8億港元。恒大冰泉的股權分兩次出售，前後總代價47億元。恒大金融板塊的盛京銀行也分別套現10億元和99.93億元，恒大並退出第一大股東行列。

金融板塊的恒大人壽尚無明確轉讓信息。恒大財富（恒大金服）仍處於投資者的維權拉鋸戰中。另外在去（2021）年8月，恒大轉讓了所持深圳高新投集團的7.08%股權，叫價10.4億元；恒騰網絡、房車寶、嘉凱臣等非核心業務也被陸續出售。有統計稱，恒大通過出售及引入戰投等方式從「非核心板塊」業務變現約600億元。統計可見，上述已出售的資產（不含地產項目），僅占恒大總資產（2020年數據）的4%左右。這意味著恒大還有不少資產，有待盤活。