如果1970年決定「救魚」…長江白鱘能逃過滅絕命運？

1993年，湖北宜昌市江邊的白鱘。（取材自中國新聞周刊／危起偉供圖）

百萬網紅吃播國際瀕危野生動物大白鯊引來輿論撻伐，以及對珍稀生物保育的重視。不少網民想起日前被國際自然保育聯盟（IUCN）正式宣告滅絕的「中國淡水魚之王」長江白鱘。長江白鱘以其滅絕提醒人類，對於珍稀水生動物，人類該做的還有很多。

白鱘並不是近期才滅絕，據中國水產科學研究院長江水產研究所研究員危起偉團隊估算，其功能性滅絕大致為1993年，即自然種群無法繁殖，滅絕時間則位於2005年至2010年之間。這意味著白鱘在十幾年前就已從地球上消失。

白鱘作為一種起源於約2億年前的魚類，曾和恐龍 在地球共存，被古人大量記載，還在中國廣泛分布。1975年以前，長江全江段白鱘年捕撈量在25噸左右，但到了1980年代，長江沿江就很難再看見白鱘。1989年，白鱘被列為國家一級重點保護野生動物。

人類和白鱘的最後一次會面，是在2003年的宜賓市。當時專家們救傷了一隻被漁民誤捕的白鱘後放流，並裝上聲納追蹤，但白鱘的信號在兩天後就消失了。在危起偉團隊通過模型推算出白鱘已經滅絕之後，大家才意識到，2003年的那次會面其實是永別。

人類活動 加劇白鱘滅絕

2020年以來，許多科學家開始追尋白鱘滅絕的原因。中國科學院水生生物研究所研究員何舜平說，白鱘是古老的物種，生活到現在，各方面的適應能力已經比較差了，而人類活動可能是壓垮白鱘的最後一根稻草。

2003年1月，危起偉等研究人員在四川宜賓市搶救被誤捕的大白鱘。（取材自中國新聞周刊／危起偉供圖）

同時也是世界自然保護聯盟鱘魚專家組唯一中國成員的危起偉說，人類過度捕撈、船隻帶來的機械誤傷和雜訊、水質污染等因素都導致白鱘種群數量減少，另一個重要的原因是水壩的修建，水壩阻隔了白鱘產卵場和食物攝取場之間的通道，加劇白鱘減少。

1970年代，考量中華鱘個體大，數量多，具保護的可操作性，且是經濟物種，最終被定為「救魚」物件，包括白鱘在內的其他魚類則被認為不需專門救護。如今回看，當時的決定對白鱘的打擊是顯而易見的。

中華鱘野外繁殖 中斷5年

除了白鱘，長江裡不少珍稀水生動物的生存狀況都不容樂觀。

2017至2019年，農業農村部啟動「長江漁業資源與環境調查專案」報告顯示，長江有分布紀錄的448種魚類中，有130餘種未被採集到，其中包括鰣、鯮、白魚類、裂腹魚類、高原鰍類、鮡類、雲南鰍類、銀魚類等。

即便是當年「救魚專案」唯一救護對象的中華鱘，也難逃瀕危的命運，其自然繁殖已經中斷5年。中國水利水電科學研究院副總工程師黃真理研究顯示，如果不採取針對性措施，中華鱘會在未來十年內野外滅絕。

2022年6月18日，人們在北京自然博物館參觀白鱘標本。（取材自中國新聞周刊）

人工增殖放流是保護中華鱘的重要措施之一，但從1983年到2018年，中華鱘人工增殖放流持續了36年，中華鱘自然種群資源卻一直在衰退。危起偉認為，一個關鍵原因在放流數量嚴重不足，而人工養殖也遇到企業得不到足夠支持而退出的問題。

針對中華鱘自然種群急劇衰退的現狀，2015年，農業農村部組織編制了「中華鱘拯救行動計畫（2015-2030）」，這是農業農村部推出的第一個單物種保護行動計畫。但危起偉說，其中的主體行動如規模化繁育基地建設、產卵場修復、遺傳多樣性等基本無法落實，人工增殖放流仍然沒有專項經費支持。

在危起偉看來，現在是保護長江珍稀水生動物的關鍵時期，「要趕快行動起來」。