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全球不到3500隻瀕危大白鯊 誰端牠上餐桌？

中國新聞組／整理
燒烤大白鯊引發爭議的網紅「提子」，被質疑違法取得大白鯊。(取材自紅星新聞）
燒烤大白鯊引發爭議的網紅「提子」，被質疑違法取得大白鯊。(取材自紅星新聞）

無論是瀕危的大白鯊，還是已被宣告滅絕的長江白鱘，當珍稀水生動物加速減少，有人與物種滅絕的速度賽跑，能救一隻是一隻；也有人無視法令，反而建構非法鏈條圖利，能賣一隻是一隻。

近日，百萬粉絲博主「提子」烹煮「巨型人工養殖大沙魚」被舉報事件，官方初步調查後確認她吃的或是國際瀕危野生動物噬人鯊（也稱大白鯊），並曝光背後疑似跨省的珍稀生物非法販售鏈條。而多個電商平台至今仍在販賣「野味」的現象也引發擔憂。

「提子」曾吃播娃娃魚、鱷魚、烏龜、駝鳥等動物，讓許多網民看得怵目驚心。（視頻截圖...
「提子」曾吃播娃娃魚、鱷魚、烏龜、駝鳥等動物，讓許多網民看得怵目驚心。（視頻截圖）

網紅博主 燒烤珍稀動物

中國新聞周刊報導，網紅「提子」這段吃播視頻中，她從當地一家海鮮超市領來包裹「開箱」了一條沙魚後，與親戚以水煮和燒烤方式分食。遭網民舉報她食用的沙魚或為國際瀕危野生動物噬人鯊，是國家二級保護動物。但「提子」稱是通過正規渠道購買的「尖齒鯊」。

數日後，涉事沙魚被官方確認為大白鯊。南充市農業農村局人員表示，該大白鯊來自福建沿海地區，正評定其價值，這涉及最終的案件結果。「提子」在某短視頻平台上擁有百萬粉絲的帳號則已被封禁，視頻下架。

舉報「提子」的Q先生表示，根據主播的ip地址， 她是在四川南充食用大白鯊。「四川深居內陸，很明顯這個非法鏈條的源頭是從沿海某省一直延伸到四川內陸。這是一起跨省作案」。且「大白鯊可沒那麼容易搞到，尤其現在還是禁漁期」，顯示水生野生動物保護形勢嚴峻。

百萬粉絲博主「提子」躺在她口中的「巨型人工養殖大鯊魚」旁邊。（視頻截圖）
百萬粉絲博主「提子」躺在她口中的「巨型人工養殖大鯊魚」旁邊。（視頻截圖）

全球大白鯊 不到3500隻

大白鯊究竟有多瀕危？上海自然博物館副研究員何鑫表示，大白鯊是海洋生態系統的頂級捕食者，但長期以來人們對鯊魚的捕殺，海洋生態系統的污染，還包括漁業資源的枯竭也導致了大白鯊陷入稀缺的狀態。

科學網報導，2010年，有科學家研究發現，全球海洋中僅存不到3500隻大白鯊，「這使得它比老虎還稀有」。今（2022）年7月，新華社引述外媒報導稱全球大白鯊被標記數量約為300頭。

在何鑫看來，「提子」食用大白鯊的事件客觀上也反映了人們對海洋保護動物認知的不足。中漁協原生水生物及水域生態專業委員會副主任周卓誠也認為，公眾不了解，是因為日常見不到，「所以普法教育這一塊也還是需要加強的」。

「提子」食用國家保護動物案情仍待調查。河南豫龍律師事務所律師付建表示，大白鯊屬於刑法規定的珍貴野生動物，博主為博取流量，拍攝水煮和燒烤大白鯊的視頻已涉嫌違法。但需視大白鯊的價值，從而認定該博主是否適用「情節嚴重」或「情節特別嚴重」等量刑。

他表示，大白鯊的成體和幼體在價值認定上存在差別。非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品，價值2萬元以上不滿20萬元的，應依刑法，以危害珍貴、瀕危野生動物罪處5年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金。

據「水生野生動物基準價值標準目錄」，噬人鯊的基準價格為2萬元（人民幣，下同）一尾，其作為國家二級保護動物的保護級別係數為5，成年噬人鯊估值10萬元左右。

目前電商平台上的不少商家賣活體動物或「野味」成風，娃娃魚、烏龜、鱷魚、甚至還有眼...
目前電商平台上的不少商家賣活體動物或「野味」成風，娃娃魚、烏龜、鱷魚、甚至還有眼鏡蛇。（取材自中新網）

「提子」曾烹煮娃娃魚。（視頻截圖）
「提子」曾烹煮娃娃魚。（視頻截圖）

電商平台 販賣活體野味

「提子」除了鯊魚，還拍攝過食用30斤金色娃娃魚的視頻，鱷魚、鱷龜、鴕鳥腿等也曾出現在她的視頻中。中新社調查發現，野外種群的娃娃魚、烏龜也都是國家二級保護動物，而這類活體動物「野味」在電商平台上都買得到，有商家還宣稱出售二級保護動物眼鏡蛇和「豹貓」。

有分析指出，這些電商平台的所售的活體是人工養殖還是野生的，真假難辨。不排除有人打著「人工養殖」的名義在盜獵後非法售賣。

北京朗空律師事務所律師冷冬表示，在中國，野生動物犯罪是買賣同罪。以網購國家二級保護動物為例，情節特別嚴重的處10年以上有期徒刑並處罰金或者沒收財產。但目前單純參與食用野生動物行為並不構成犯罪，也不涉及行政處罰，「這種行為是不能提倡的，應堅決革除濫食野生動物的陋俗」。

百萬粉絲博主「提子」烹煮鯊魚的視頻被網民舉報。（視頻截圖）
百萬粉絲博主「提子」烹煮鯊魚的視頻被網民舉報。（視頻截圖）

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