中國人口將負增長不可逆轉？ 錯過生育政策調整窗口期？

中國曾在1973年對人口增長踩了剎車，近年改為鼓勵婦女生二胎、三胎。此為示意圖。（中新社）

中國官方日前首次宣布中國總人口將負增長，但近年從中央到地方先後出台多項鼓勵生育措施，仍難打動育齡婦女；欲推行系列或強制政策，恐又受限拮据的財政，以及全球關注的中國人權。中國已錯過生育政策調整窗口期？人口數下滑趨勢將不可逆轉？

「十四五期間總人口將負增長。」日前，中國官方首次公開承認中國人口負增長階段的到來。對照2021年中國人口淨增僅48萬的數字雖然微小，但學者警告，這仍意味著幾乎等同於「零人口增長」，若繼續下去，將接近出生人口與死亡人口相交叉的邊緣，中國經濟增速放緩也將比預期更快到來。

今年8月1日出版的「求是」雜誌刊發國家衛生健康委黨組文章「譜寫新時代人口工作新篇章」指出，調查顯示，2021年育齡婦女生育意願繼續走低。經濟負擔重、子女無人照料和女性對職業發展的擔憂等因素已成為制約生育的主要障礙。「十四五」期間總人口將進入負增長階段。

八點健聞報導，事實上，從人口普查 相關數據來看，過去幾年內，中國的出生人口、生育率和出生率就呈斷崖式的下降，而2021年淨增人口48萬還不到2018年530萬的十分之一。出生率和生育率兩個指標創下新低，昭示著中國的人口問題越來越不容樂觀。

中國的出生人口、生育率和出生率呈現斷崖式下降。圖為福建福州排隊走出校園的小學生。(中通社)

★增長剎車 30年前踩下

中國人口學會副會長、南開大學經濟學院人口與發展研究所教授原新認為，中國負增長的種子「在30年前就已經埋下」。

1973年，中國計畫生育 領導小組辦公室成立，讓人口增長「一腳剎車」。1980年9月，計畫生育政策啟動，一對夫妻生育超過一個孩子被定義為超生，並受到經濟和行政處罰，這一政策延續30多年直到2016年被廢止。

「早在1991年，中國的生育率水平就已經降至更替水平，步入持續穩定的低生育率時代，人口的內在增長率由正轉負，」原新打了個比方，「人口增長的剎車在1991年踩下去了，但列車依然慣性前行了30年，目前所有人口增長慣性即將消耗殆盡，人口將進入穩定的負增長階段」。

據國家統計局數據，在進入負增長前，中國每年的淨增人口的下降趨勢在21世紀之初開始顯現，在2000年跌入1000萬人區間，之後5年到2005年逐步跌入700萬區間，再過5年後到2010年跌至640萬人。

此後，因計畫生育政策的逐步放開，中國的出生率曾出現兩次回升，但自2017年至2021年，中國淨增人口出現五連降，從2018年的530萬人一路狂跌至2021年的48萬人。

如何提升女性生育意願，中國官方似仍未能拿出有效辦法。圖為幾名孕婦走出福建省婦幼保健院。（中新社）

★31省份中 16個負增長

到今天，陷入人口負增長的地區，已經超過一半。根據2021年的國家統計局的數據，在中國31個省份中，已經有16個省份的常住人口出現負增長。

2020年，中國人口淨增204萬人，2021年，只有48萬。對於中國龐大的14.2億人口來說，這個數字基本可以忽略不計。這也意味著，中國的人口總數量已非常接近峰值，幾乎等同於「零人口增長」。出生人口越來越少，繼續走下去，就是越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。

原新說：「即便按照2020年的生育率1.3發展，2050總人口還會還在12億到13億以上，在負增長早期階段，我們依然處於一個人口規模巨大的慣性之中。」

但值得警惕的是，人口負增長釋放出一個緊迫的信號，人口數量下滑的趨勢將不可逆轉。「如果長期保持這個不可持續發展的話，離人口長期均衡發展的目標越來越遠。」北京 大學人口研究所教授穆光宗說。

★勞動力減 經濟增長慢

上海保銀資本首席經濟學家張智威在接受BBC採訪時指出，這意味著中國經濟增速放緩可能也比預期更快到來。走向人口負增長意味著在未來數十年裡，中國的勞動力供給將持續萎縮，還將凸顯社會保障尤其是養老金能否維繫等問題。

加拿大維多利亞大學政策研究中心彭秀建博士在「對話」撰文指出，中國的勞動年齡人口在2014年達到峰值，預計到2100年將減少到峰值的三分之一以下。預計在這段時間內，中國的老年人口（65歲及以上）將繼續攀升，在2080年左右超過中國的勞動年齡人口。

「中國勞動年齡人口年平均下降1.73%，這意味著除非生產率迅速提高，否則經濟增長將大幅放緩。」彭秀建說，中國需要把更多的生產資源用於提供衛生、醫療和養老服務，以滿足日益增長的老年人口的需求。

專家預測，中國人口零增長會比預期提前將近五年到來。（中新社）

●3大障礙 女性生育意願低

中國人口數近年呈現斷崖式下降引發擔憂，官方近年不斷通過各種方式「催生」。但女性的生育意願還能拉回來嗎？學者說，現在的生育主力90末一代，育齡高峰期女性基數大幅減少，而生育意願也更低，如果沒有強有力的激勵機制，想真正提升這一代人的生育意願相當困難。

八點健聞引述2021年國家衛健委調查顯示，女性的生育意願繼續走低：育齡女性的平均打算生育子女數為1.64個，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個。作為生育主體的90後和00後的女性生育意願尤其低：分別為1.54和1.48個。

全球化智庫（CCG）特邀高級研究員、人口學者黃文政認為，1990年年代出生人口曾經歷過一次斷崖似的下跌，就是90末的人數遠低於90初。現在的生育主力逐漸從90初一代轉換為90末一代，育齡高峰期女性基數大幅減少，而生育意願也更低，「這對出生率是雙重的打擊」。

上述調查認為，經濟負擔重、子女無人照料和女性對職業發展的擔憂等因素已經成為制約生育的主要障礙。

★每生一孩 收入減7%

一方面，在年輕人眼中，生育意味著巨大的直接成本和間接成本，包括金錢、時間、精力，且可能回報渺茫。另一方面，許多女性「不生、少生」的原因是擔心影響職業發展、遭遇「母職懲罰」、晉升機會減少、地位被邊緣化等情況。有研究者計算出，中國女性每生育一個子女，工資收入就減少7%。

黃文政認為，生育率的低迷的根本是缺乏經濟上的動力。想要真正提升這一代人的生育意願，需要實實在在的強有力的激勵機制。

北京大學人口研究所教授穆光宗也指出，相比起強調家庭內部的合理分工，鼓勵生育更重要的是將家庭生育負擔外部化，應當由國家和政府分擔生、養、教的成本。通過補貼讓企業減少因員工生育帶來的損失，如此女性員工才有可能得到更平等的對待。

報導指出，一個較為完善、能支撐起生育友好型社會的政策框架主要包括：經濟支持政策（津貼或減稅）、時間政策（產假或育兒假、彈性工作時間等）、托育服務供給和職場權益保障（保留工作崗位、提供培訓等）。此外，「生育友好」還應當對男女兩性都友好，不把生養責任推給一方獨自承擔。

而在目前的中國，女性依舊承擔著沉重的養育責任，且難以獲得充分的、有效的制度保障：大部分地區產假仍只有三到四個月，男性法定陪產假只有15天，「孩子誰來帶」依舊是個大問題。加上中國的學前托育、教育資源仍然供給不足，2019年全國0到3歲兒童入托率僅為4.3%，現有資源遠遠無法充分滿足家庭的需求。

人口學家何亞福建議在中央層面出台育兒補貼制度，以惠及更多流動人口。「育齡家庭付出很多，但得益的是國家，所以鼓勵生育只有中央層面來做最合適」。

但縱觀全球多個經濟體，在金錢、政策、環境、文化等多方面作出巨大努力的幾十年後，有部分國家的生育率開始有微小的進步，部分國家或地區的女性生育意願甚至仍一路向下。而在當下，中國能做的就是加大力度呼喚和制定更具超前性的生育政策。