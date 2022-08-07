中國豪華專列 萬元票價值嗎？

呼倫貝爾號由哈爾濱出發。（取材自星景旅遊列車）

在自駕遊普及後，搭火車去旅遊成為年長者平價遊首選。隨著高端旅遊需求提升，中國的豪華旅遊專列有了質的飛躍。但破萬的票價是否值得？體驗細節的打磨仍待運營商精進。

今年6月，孟恬(化名)和母親坐上了新疆 的新東方快車，以每人30999元（人民幣，下同，約4594.57美元）的價格購買了「升級藍鑽」，將不到10平方米的四人車廂折疊兩張臥鋪後，升級為雙人車廂。

行程一共17天，從北疆到南疆，中國最大的內陸淡水吞吐湖博斯騰湖、那拉提的薰衣草花海、奇幽的天山神祕大峽谷、富有西域風情的餐廳和塔吉克族能歌善舞的男女，都讓孟恬覺得此行無憾。

10月行程 已40多人預訂

火車遊在境外是常見的旅遊方式，美國的加州 微風號、日本的四季島號等都是知名的豪華列車。在中國，也有熊貓列車等價格千元的旅遊專列，但高端火車遊較為缺乏。

由烏魯木齊鐵路局打造的新東方快車從1999年投入運營，此前面向境外遊客，華運文旅在2021年7月推出了新東方快車首趟線路，面向國內市場。華運文旅負責人錢日文說，新東方快車目前已經銷售到了10月，10月的行程還沒出台，但總共64席位的「金鑽」車廂已預訂40多位了。

新東方快車串起新疆各景點。（取材自微博）

7月3日，另一趟高端旅遊列車呼倫貝爾號從哈爾濱首發，五天四晚的行程涵蓋了草原、森林、火山多種景觀，滿載僅44人，價格在每人20999~26999元。上船吧創始人劉建斌在6月底乘坐了呼倫貝爾號，他認為高端火車遊是一種創新，但行程細節仍需打磨。

中國旅遊業近來反彈，高端旅遊也迅速回升。產業經濟諮詢機構景鑒智庫創始人周鳴岐指出，旅遊業過去幾年較為慘澹，大部分產品供大於求，但在高端旅遊市場是相反的，高品質的高端度假產品非常有限，豪華火車遊是對市場需求的補充。

新東方快車的酒吧。（取材自天山網）

從旅程本身的體驗感來說，這種旅行方式帶來的體驗感是全新的。

在呼倫貝爾號五天四晚「火山森林草原之旅」體驗中，劉建斌入住價格最高、面積有12.1平方米的至尊紫金房，平均下來每天約每人5400元。紫金房裡有兩張單人床、乾濕分離的衛生間。

標榜餐點精緻 管家服務

整個旅途中，他印象最深刻的是車上吃的一頓落日晚宴。在牙克石上車去完工站的列車上，窗外草原偶爾還能看到牛羊，傍晚的陽光從車廂透了進來，晚餐是中西結合、擺盤精緻的牛油果藜麥沙拉、銀鱈魚和禿黃油拌飯。

為期17天的行程裡，孟恬在車上只住了四、五晚，其餘時間都被安排在當地星級酒店或民宿入住。新東方快車的南北疆路線有藍鑽、升級藍鑽、金鑽三種價格，分別是22999元、30999元和42999元。孟恬和母親選了「升級藍鑽」，平均下來每人每天約1823元。

呼倫貝爾號價格最貴的至尊紫金房，有兩張單人床，面積達12平方米，室內有獨立衛浴。(取材自中國新聞周刊）

與普通列車不同的是，新東方快車有管家服務，每到達一個景點還另有一名地陪。過生日時，管家為她送來了蛋糕和駱駝公仔。

沐浴不便 有時需要排隊

與愉快的旅途相比，火車遊仍然有其不方便之處。由於只有金鑽有獨立洗手間、淋浴間，藍鑽和升級藍鑽每個車廂共用一個洗手間、淋浴間，洗澡有時需要排隊。

火車的娛樂車廂可以喝酒、唱KTV，內部裝修頗為簡單，一台小螢幕電視，配備有話筒、音箱，只有沙發、兩張矮圓茶几，沒有酒吧裡炫目的燈光。唱歌要收費30元，提供的免費酒也只有罐裝烏蘇。

錢日文在的華運文旅集團從事旅遊專列十多年。在過去，旅遊專列受歡迎的原因在於性價比高。由於火車能省去部分酒店住宿，受到中老年人歡迎。

不過，他逐漸捕捉到旅遊市場需求發生的變化。客人逐漸傾向於時間長、內容豐富的深度遊，也從追求性價比到注重體驗感。

景鑒智庫創始人周鳴岐認為，由於中國西部地區地廣人稀，點對點之間距離遠，尤其是在一些旅遊景點所處的縣城，高端住宿產品較為缺乏，豪華列車能填補高端旅遊市場的空白。

「在新疆，火車速度比汽車 有優勢」，火車時速為120~160公里/小時，而汽車會被限速在40~60公里/小時。加上高端專列乘客進站、候車都走綠色通道，能節省很多時間。

錢日文指出，旅遊專列目前能到達離景區最近的火車站，這是汽車沒有的優勢。例如，一般遊客去可哥托海景區要從喀納斯駕駛汽車行駛五、六小時，但專列能直接開到離景區最近的火車站，下火車後只需40分鐘車程便能直達景區，遊客再由VIP通道進入。

新型產品 服務仍有短板

高端旅遊產品，重在體驗，需要在細節上不斷打磨，這是與平價旅遊產品最大的不同，也是當下中國高端旅遊市場的短板。

儘管火車遊在行程上有優勢，錢日文也承認，作為新型產品，運營方仍在摸索如何做好高端專列。他回憶，首趟發車時，很多行李都是客人自己拿；從第二趟開始，在客人登車之前，所有行李都由後勤人員直接送進包廂。

劉建斌一行人在哈爾濱香坊站登車時，運營方安排了小提琴伴奏，還介紹了百年東清鐵路的歷史。劉建斌建議，行程中應該多一些本地化的元素。在餐飲和活動上，不一定都要是西式的，也可以提供蒙古族的飲食、點心，增加當地獨特的文化活動。

高端火車受捧 商業模式仍被質疑

儘管高端火車遊深受追捧，但其商業模式仍然受到質疑，原因之一便在於其高昂的成本。

新東方快車2019年舊車體到期廢棄後，送到青島改造，花了4800萬元改造車體，後期軟裝花了200多萬元，整體超過5000萬元。

2022年，華運文旅計畫運行新東方快車13趟。即便以最便宜的藍鑽每人22999元計算，列車滿載204人，一年的收入也有6099萬元。也就是說，在刨去日常運營費用後，只需滿載運行一年，新東方快車就能收回車體改造成本。

相較之下，呼倫貝爾號由於投入成本高、線路天數短、僅有44席位，盈利之路顯得更為漫長。

呼倫貝爾號於今年7月3日正式首發，是由復星文旅旗下星景旅遊列車、哈爾濱鐵路局、呼倫貝爾市政府聯合打造的高端旅遊專列。星景旅遊曾稱，其改造成本為接近1億元。假若每月運行三趟，每年運行36趟，一年收入也只有4277萬元。

新東方快車的包廂。（取材自中國鐵路）

不過，由於西北、東北地區旅遊淡旺季都特別明顯，也不排除兩趟列車在旅遊淡季停運的可能，再加上運營、後續翻新等費用，要實現盈利，兩趟列車仍面臨壓力。

錢日文表示，就算能實現滿載，每年有6000多萬元營收，其中運營商付給鐵路局的票款成本仍不足以支撐車體改造成本。加上人員成本、酒店餐飲成本、各旅行社分銷成本，運營商的利潤僅在10％左右。

烏鐵工作人員認為，高端火車遊要達到收益需要持續地經營。錢日文稱，收回成本確實存在壓力，但打造一個標誌性的品牌列車，本身的效應也會高於其短期內能獲得的收益。

即使高端火車遊短期內不盈利，對於運營方來說，也可以用該產品來撬動其他線路，與其他地方談合作。周鳴岐認為，一個樣本成功後，將有助於擴大經營網路，如果未來能將西部一些城市打通，整體經營規模化將更為有利。