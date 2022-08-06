大起大落 「流浪大師」沈巍：這3年像一次人生穿越

重新回來開播的沈巍，身形已經略顯圓潤。（取材自極目新聞）

提起「流浪大師」沈巍，他在街頭引經據典的身影至今仍讓網友記憶深刻，經歷網暴的他沉寂多時後，重新以「正能量」出發，再度面對鏡頭。但是這回，引起討論的不是他的理念與書籍，而是他被網友「借走」的100萬元人民幣(約14.7萬美元)積蓄。

剪短了頭髮，剃掉了鬍子，臉上乾淨，沒留下一點鬍渣。他的臉龐微微圓潤，話語間夾雜著上海俚語。走在街上，你或許很難認出，這就是從前街頭上的「流浪大師」沈巍。

流浪街頭的沈巍，靠撿廢品維生。(取材自紅星新聞)

★捲入網路戰爭 近乎殉網

九派新聞報導，以一口標準的普通話在街頭講著「左傳」、「尚書」的沈巍，2019年因為視頻的傳播迅速走紅。他棲身上海楊高南路地鐵站 附近，人們好奇他的一切，無數的手機 跟著他拍攝，抽絲剝繭的分析「大師」思緒與金句。

他短暫地擁有過朋友、親人、名利後，被捲入一場網路戰爭，以近乎「殉網」的方式，做了了結。

回首過去這段日子，「這三年像是一次人生穿越」，沈巍淡淡的語氣像在談論另一個人的人生。

「我過去不喜歡和人打交道。」他自顧自地講起過去那些迷惘的經歷。

1967年出生的他，有一個弟弟、兩個妹妹，直到工作時都是和外婆生活。因為聽從父親的要求學審計，成為他最大的遺憾。

1986年大學畢業後，沈巍進入上海徐匯區審計局工作。進單位的第一天，他發現垃圾桶裡扔了很多紙。沈巍認為有用的東西不該這樣被浪費，所以就撿起來。

沈巍小時候讀了一本寫魯迅生活的書，裡面提到魯迅會將收到的信封拆開，反面對折，用膠水糊住，有字的一面朝裡，又成了一個新的信封。

在街頭流浪的沈巍，他總是能面對鏡頭侃侃而談。(取材自極目新聞)

★辦公室撿廢紙 被辦病退

他也這麼做。他從辦公室裡的擲紙簍裡撿出的廢紙，用乾淨的背面寫字。在他看來，寫過字的東西是要敬畏的。他把舊信封也像魯迅一樣糊住，存放好，等到下次再用。

他認為，垃圾桶和百貨商店並沒有本質的區別。去百貨商店買東西，放到家裡不用，很正常吧，「那為什麼我從垃圾桶裡看見這個東西有用，收集起來，就成了我腦子有問題」。

後來，有人投訴他在單位撿垃圾，同事們也認為他腦子有問題。1993年，單位領導替他辦了病退。20多年來，每月他都有2000元的工資。

沈巍常常處於審視之中，他回家的時候，家人檢查他的袋子裡有沒有裝垃圾。沒多久，沈巍被家人送去精神病院，住了三個月。

醫院裡的生活，比想像中平靜有序。但在沈巍治療期間，無人照看閣樓上的書籍。一次雨天屋頂漏水，將書打溼了。沈巍出院後，發現許多書都成了「一塊餅」、「翻都翻不開」。

後來，沈巍賭氣搬出家裡，租了一個群租房。在老式棚戶房的六層裡，沈巍把書一本本插空放好，木板地面上堆滿了書。這裡光線昏暗，每次回家，他就沉浸在書籍的世界。

一直到現在，仍有許多人，叫沈巍去做精神病鑑定。沈巍說，從2009年開始，他已經被診斷不是精神病了。「當然這有個理不清的事，你到底是毛病好了，還是本來就沒病」。

一名醫師跟他說，回去把臉洗乾淨、頭髮剪掉，不要和主流過不去。

★直播吸粉過萬 挨轟停播

沈巍2019年暴紅之後，人們驚喜於他的氣質，衣衫襤褸、蓬頭垢面的外表與手上乾淨如新的書本形象產生反差，一聲聲「流浪大師」追捧他的古典金句。

在街頭流浪時，沈巍身邊總是圍了很多拍客。他不喜歡別人當他是乞討者，「我情願去垃圾桶裡扒，我也不會向人家要10元」。

他也不喜歡路人對著他猛拍視頻、對他頻做要求，但又覺得自己沒有拒絕的身分架子，「我怎麼拒絕，我又不是明星」、「我在你們眼裡就是個小丑，你們愛怎麼樣就怎麼樣」。

2019年，剃掉鬍子、剪了頭髮的沈巍，正式入駐短視頻平台直播，第一天直播就吸粉過萬，打賞的人不計其數。最多的一天就賺了十幾萬元。

有人勸沈巍要利用網路賺錢，還有人邀請他去英國遊學、甚至是出書。「要是真崇拜，就崇拜學問本身，崇拜我幹嘛」，沈巍的謹慎，幫他避開了一些麻煩。後來他才知道，有一些「天降好運」是別人存心不良設的套。

2020年，沈巍在直播間遇上網暴。一名粉絲因為不滿沈巍在直播間反駁他，「粉轉黑」回頭打擊沈巍。他在網上多次舉報沈巍，剪輯投訴電話、錄音和錄屏傳播斷章取義的內容，讓沈巍總能因此接到要求配合調查的電話。

曾經在湖南長沙，沈巍接了網友約見面的電話。本以為是粉絲，結果來的人與他當街口角，果不其然，相關畫面被拍下來成了炒作素材。

沈巍不認識這些人，他也找不到被惡意針對的原因。他只能低調再低調，「如臨深淵，如履薄冰」。

直到2020年5月，沈巍承受不住了，他清空平台上所有直播視頻，發布了停播聲明。

沈巍(右)與助理大寶。（取材自封面新聞）

●剪短髮剃長鬍 新形象再出發

兩年後，沈巍重新開播。

他剪短頭髮、剃掉鬍子，略帶圓潤的臉龐已經和當年「流浪大師」的形象難以聯想。在自己的平台簡介上，他寫道：「正能量平台」。

封面新聞報導，大寶是沈巍的助理，原本在浙江義烏做生意。他當初為了蹭流量跑到上海看沈巍，後來覺得這個人真是不容易，於是他留下來，幫沈巍對接媒體等事宜。

沈巍停播後，他離開了一段時間，又回來照顧沈巍。大寶說：「我是真的仰慕老師的才華。」

此前，大寶對沈巍的印象是：不善與人交往，為人比較淡漠。如今，他覺得沈巍變了許多：待人熱情，與人能嘮上半天，擁有充沛的精力和好奇心。

在短視頻平台上，沈巍的男粉絲占比70%，年輕大多在30歲至45歲之間。他把粉絲稱為「沈網親」。網親們會主動為他裝空調和冰箱，關照他的生活。

沈巍通過直播盈利的收入有100多萬元，父親去世後留給他的遺產有10多萬元。但沈巍把這些錢，給了向他借錢的網親，數額多為1萬元、2萬元，但至今沒有人還清一筆借款。加上之前在蘇州住酒店的大額開銷，沈巍沒能剩下什麼錢。

大寶向極目新聞出示了這些網友向沈巍借錢的私訊，有人說沒錢吃飯、有人說投資 失利，在受訪的當下，一天就有七人傳訊進來借錢。

對此，大寶也有些無力。「我們告訴他，很多都是騙人的，但他不聽、聽不進去，他的認知裡，把所有人都當好人，他對外人是完全不設防的。」大寶舉例，沈巍與人通電話都是開擴音，不管旁邊有沒有人，內容是不是需要保密。

大寶認為，沈巍的社會經驗太淺了，沒有經歷過人世間的複雜，所以很多事情確實需要他自己去碰壁、去經歷。

報導指出，身懷100萬元被借光，連付房租都成為困難的沈巍並未將此事主動告訴大寶。當大寶要轉錢給沈巍交房租時，沈巍拒絕了。對物質要求不高的沈巍說：「我又不需要生活。」但大寶知道他是不好意思張口。

在大寶看來，沈巍是個十足的理想主義者，他認為沈巍有自己的抱負，有自己的想法。「這種人在當今社會還是比較缺少的」。社會上總是充滿各種套路、爾虞我詐，但在沈巍身上體現的就是人的本性本質，非常真誠、率真、坦誠。

沈巍打算過段時間就返回上海，他考慮過把母親接來和自己一起住。他的弟弟妹妹都成了家，只有他是單身。他想建一個好些的房子，與母親住在一起。「不是為了迎合外面，只是覺得再硬碰硬，也許未來會是個遺憾」。