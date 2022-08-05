網紅局長走出辦公室 勾引遊客到此一遊

2021年，劉洪在道孚縣玉科草原拍攝視頻，與當地群眾合影。（取材自新京報）

雪地中策馬狂奔的紅袍美女、高原上目光如炬的英挺俠客…，為了推廣地方文旅，官員們走出辦公室成為網紅，絞盡腦汁的在網上博眼球、攢粉絲。在好山好水的氣氛烘托下，只要能牽動遊客一個「好想去」的念頭，「網紅局長」再累都值得。

四川省甘孜州康定市木格措七色海的密林深處，一對拍婚紗照的新人看到高頭大馬的劉洪走來問道，「劉局長，能不能和你合個影啊?」劉洪咧開嘴笑「可以可以」。

繼丁真之後，50歲的甘孜州政協副主席、文旅局長劉洪是成為甘孜文旅宣傳的一張名片。在新疆 伊犁哈薩克 自治州文旅副局長(原昭蘇縣副縣長)賀嬌龍紅衣騎馬出圈後，全國多地的文旅局長，也在這幾年裡陸續冒頭，背後根源都是為了提升當地旅遊形象，帶動地方旅遊經濟。 劉洪日前在木格措接受採訪，行程表上還有12家媒體等待與他見面。（取材自新京報）

帥氣劉洪 藏版周潤發

新京報報導，劉洪是藏族人。在熟悉他的人眼裡，評價就一個字：「帥」。他出生在雅江縣杰珠村，16歲時，他從家鄉出發，去巴塘縣師專讀書。

參加工作的第十個年頭，劉洪開始在旅遊部門工作，第一站是雅江縣文旅局。他第一個全程跟完的項目是康巴漢子村項目。2002年，康巴漢子村的旅遊項目開始運營，劉洪一趟趟地給遊客牽馬。六年間，他覺得自己為將近3萬人次牽過馬。

局長親自為遊客牽馬，劉洪也開始被媒體注意到，當時就有人說他長得像費翔、像周潤發，或是直接叫他藏族版「周潤發」。

2020年，甘孜州理塘縣「甜野男孩」丁真橫空出世。在廣東一場表演活動中，護著丁真的劉洪因為帥氣成了被粉絲關注的對象。

當時，時任甘孜州州長提出要各地方文旅局都打造自己的網紅，劉洪在網上火了之後，州委告訴他，「這個網紅，你必須要當，你有信譽度，還可以節約宣傳經費」。

走公益路 為文旅服務

現在，劉洪仍記得3月22日那晚。一夜輾轉反側中，他一直在想，一名官員，能不能、要不要去做網紅？自己應該當什麽樣網紅？他最後決定做一個「公益網紅」，出發點不是為自己，而是為了甘孜文化旅遊服務。在向紀委報備後，劉洪正式走上網紅之路。

2021年4月11日，「甘孜文旅局長劉洪」的視頻號開通，他發出了第一個視頻—「甘孜州100個打卡點之瀘定橋」。

劉洪為李子柒牽馬。（取材自紅星新聞）

「100個打卡點」系列並沒引起太大反響，直到2022年春節前，一條「時空變裝」視頻，一下子點讚量接近200萬。此後，劉洪的視頻屢出爆款，穿羊皮襖的康巴漢子、在丹巴梨花樹下的三生三世、陪同96歲老英雄重返瀘定橋…。藏裝和古裝切換之間，劉洪逐漸找到節奏，粉絲一路攀升至150萬人。

劉洪最近一次爆款，是甘孜伍須海的「俠客夢」視頻。穿著西裝馬甲的劉洪彎腰拾起一個斗笠，旋即變成長髮飄飄的古裝俠客。到現在，「俠客夢」視頻已有1.1億人次看過。而劉洪陪伴李子柒、為其牽馬的話題，在微博上閱讀超過3億。

拍短視頻 月流量1億

報導指出，運營短視頻的頭一個月，劉洪兩三天拍一個視頻，後來發現「太忙了，抽不出時間」。於是他讓局裡宣傳推廣科工作人員去各個地方踩點，他集中一天時間拍視頻，「拍一天，攢一個月的視頻」，每個月就能帶來至少1億的流量。 劉洪運用短視頻為家鄉旅遊宣傳。（取材自央視）

甘孜州文旅局總規劃師王秋蓉覺得，劉洪當形象代言人最大優勢是官員身分帶來的可信度和安全感，她用有序打造網紅經濟來定義甘孜州對劉洪等人的安排，劉洪、丁真等人，目前都成立了工作室，會從不同的角度推介甘孜文旅資源。

2020年，甘孜州接待遊客3100萬人，旅遊收入341億；2021年接待遊客3500萬人，旅遊收入392億。今年，甘孜州的目標是接待遊客3600萬人，收入396億。

劉洪的走紅，到底給甘孜州帶來了多少收入，這問題沒人能回答。他拍攝瀘定化林坪視頻後，話題流量達到1.8億，但因當地基礎建設尚未完善，去的人沒隨之暴增。但話題度卻為該區正在打造的文旅項目做預熱。

遭批炒作 他問心無愧

新京報了解到，有很多人並不喜歡劉洪當網紅的行為，康定老旅遊人車萬發(化名)覺得，劉洪的武俠打扮矯情、古裝不倫不類，更有人質疑官員穿著古裝拍視頻不務正業。 劉洪變裝長髮飄飄的古裝俠客。（取材自央視）

劉洪知道有人批評他炒作，他自認問心無愧。一名接近劉洪的人士直言，在體制內「紅了」易遭人忌，不管他自己怎麽想，總會有人覺得他是給自己撈名聲。

劉洪走紅後，許多網民到他的討論區投訴和求助。劉洪會視內容發給州裡相應的科室處理。他最近操心的是甲居藏寨的廁所問題，因為甘孜州的廁所很多是旱廁，天氣一熱，衛生狀況極不理想，每年旅遊旺季都成為被投訴主力軍。

顏值經濟掛帥 他們帥炸了

繼伊犁哈薩克自治州文旅副局長(原伊犁哈薩克自治州昭蘇縣副縣長)賀嬌龍紅衣騎馬出圈後，「網紅文旅局長」逐漸成為流行。 2020年12月31日，時任昭蘇縣副縣長賀嬌龍在昭蘇縣天馬旅遊文化園策馬雪原，為家鄉宣傳。（新華社資料照片）

如果說劉洪是偶然走紅，那麽很多地區的官員「網紅」，出道本身就是一種以顏值經濟為核心的策劃。中國旅遊改革發展諮詢委員會副秘書長厲新建說。「顏值是加分項。各地力推網紅局長本身就是增加目的地露出機會，提升目的地社會認知度的方式之一。」

新京報報導，2021年3月1日，海南自貿港招商引才網發布「選聘旅遊推廣局局長公告」，次年1月，新局長葉家麟以短視頻在各大網路平台亮相，被盛讚「帥炸」。 三亞市旅遊推廣局局長葉家麟。（取材自鳳凰網）

新疆的「網紅局長」在這個夏天開始組團亮相，日前在昆明舉行的2022中國國際旅遊交易會新疆展館內，四位網紅文旅局長直播推介家鄉。和田地區文旅局長吐送古麗·買托胡提、伊犁哈薩克自治州文旅局副局長賀嬌龍、鞏留縣文旅副局長英卡爾·巴合提開爾地以及拜城縣文旅副局長蘇比努爾·外力，在一個小時的直播裡收獲3.4萬點讚。

文旅局 背負營銷壓力

「網紅局長」成為浪潮的背後，是各地文旅局背負的營銷壓力。厲新建說，疫情影響下旅遊目的地亟須市場「補血」，也是促使各地加大營銷努力的客觀因素。

在社交營銷的流量至上主義算法下，很多時候暗含了「不走尋常路」的邏輯。

無論是賀嬌龍的策馬奔雪，還是劉洪變裝俠客，雖然犧牲了身為領導幹部的正式形象，卻滿足了普通人對美景的古樸想像，在網上順利出圈。

南方評論提醒，網紅局長初衷是好的，但要避免摻入私利。當其在網上走紅後，免不了會有企業、機構各種形式邀請，平台上也會有網友點讚打賞，如何正確處理這些利益十分重要。

雖然他們在網路上是「網紅」，但回到現實還是領導幹部，要接受考核部門的評價。當事人是否為當地帶來改變，需要客觀公平的評判，不能因為另類高調就戴著有色眼鏡審視。 賀嬌龍在戶外直播推介伊犁旅遊。（取材自中國網信雜誌）

擁初心 保持人間清醒

賀嬌龍曾說，「我已經生活在這個顯微鏡底下，走到哪裡別人都會拿放大鏡來看我」；劉洪也稱「互聯網很強大，會把你扒得像個透明人。既然選擇了這條路，就要乾乾凈凈地為自己的家鄉和人生做一些事」。

評論也期待每一位「網紅局長、副局長」都能有這樣的初心，保持「人間清醒」。