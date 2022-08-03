京城掌燈人 呵護253基華燈

華燈班工作時間為每天上午10點到下午4點，在夏天，這是一天中最炎熱的時候。（取材自新京報）

不論是悉心呵護華燈一甲子的老「掌燈人」，還是傾聽居民的心聲，推動市容改造的年輕團隊，因為他們的默默努力，傳承了老北京 的萬種風情，也展現著新北京的十足魅力。

「傍晚時分，華燈點亮，那一瞬間，自豪感油然而生。我們負責華燈，就要把華燈保障做到最好。」62年來，國網北京電力城市照明管理中心華燈班傳承工匠精神，用精湛的技藝細心呵護著北京市253基華燈、6000多盞光源，他們是辛苦又帶給市民溫暖的「掌燈人」。

進華燈班 攀爬是必考項

華燈班黨支部書記宋曉龍已經是一個「老華燈人」。新京報報導，當華燈車在氣溫突破35℃的似火驕陽下，緩緩向上升起，車上的小伙子們穿著橘黃色工作服、頭戴安全帽，準備給華燈「體檢」時，宋曉龍總會叮囑一句「注意安全」。

一名華燈班隊員在清洗燈球。（取材自新京報）

華燈車的工作平台面積不大，14個人同時站上去，幾乎連挪換地方的位置都沒有，因此更需要隊友的默契配合。當華燈車升到指定位置，隊員們分成兩組，一組要小心地將燈球從燈座上取下，另一組負責清洗。只聽隊員喊一聲「接球」，燈球就穩穩地傳到了另一個隊員手中。

東、西長安街的每一基華燈分三層，清洗燈球時，第二層的燈球需由隊員繫安全繩爬到燈座上才能取下。而燈座的縫隙狹窄，能下腳的區域有限，一位隊員笑著說：「我們都習慣了，而且熟練的攀爬是我們進入華燈班的考核項目」。

師徒教學 傳承工匠精神

在宋曉龍心裡，華燈班老師傅的手藝是最寶貴的財富。「科技沒那麼發達時，為華燈『護航』全靠經驗。」宋曉龍說，以前晚上巡檢華燈，老師傅在燈下走上一圈，憑眼睛的光感就能發現是不是有燈球出了問題。「特別神，令人不得不佩服」。

老師傅的「傳說」還有一些至今仍為華燈班隊員們所用。比如，燈球上的鐵絲纏繞方式特別講究。「一般纏繞三到四周，然後將剩下的鐵絲窩起來，不用打結，折疊後纏在螺絲上。」宋曉龍說，最大的好處是不僅能固定住燈球，隊員拉動鐵絲一端就能輕鬆解開鐵絲取燈球。

而且，燈球為玻璃材質，螺絲為金屬材質，兩者的熱膨脹係數不同，擰螺絲固定燈球時若力道不適宜，可能造成螺絲頂碎燈球或燈球不穩。這個難題在老師傅們摸索下獲得解決，「就是用手去感覺，讓螺絲和燈球間留出不到一毫米空間，既能固定又能保證燈球不裂」，宋曉龍說。

在華燈班，老師傅帶小徒弟，不僅是讓徒弟們能夠勝任華燈班的工作，更重要的是讓華燈班的工匠精神得以傳承。上崗前，老師傅一定會手把手地把這些經驗全部教給徒弟。

每年夏天，是華燈全面「體檢」的日子。烈日下，華燈班隊員的臉被曬得「黑白分明」，他們對此卻習以為常。至於為何華燈「體檢」要在炎熱的夏日進行，宋曉龍說，這是為趕在十一中共建政日之前，讓華燈呈現出最好的狀態、最漂亮的外觀。

華燈車上，華燈班隊員為華燈「體檢」。（取材自新京報）

工作內容包括清潔華燈的外觀，對華燈的光源線路進行檢查，包括各個節點的螺絲以及燈塔內的電纜、保險絲等。白班組隊員主要巡查華燈周圍，比如樹枝有沒有長得過於茂盛從而遮擋住燈球等可能引起不安全運行的情況；夜班人員主要檢查華燈的亮燈率並在第一時間檢修。

系統升級 千里眼更聰明

「以前維修華燈主要靠眼睛，老師傅們因此練就了精湛的觀察力。現在擁有單燈監測系統，它可以監測到每一基華燈上每個燈泡的健康情況，一旦發現異常會立刻報警，提示工作人員對華燈進行維修。」宋曉龍說。

這套可說是華燈人的「千里眼」系統今年升級，進一步提高華燈設備的安全可靠性；專門為華燈設計的新型燈檯智能門鎖今年也將全面應用，為華燈班日常檢修提供可追溯的數據支撐。

留住鄉愁 北京71老舊小區完成改造

老舊小區改造是解決居民「急難愁盼」的民生改善綜合體。今年以來，在克服一波波突發新冠疫情 對施工的影響等因素下，截至7月初，北京市123個老舊小區實現改造開工，71個老舊小區已完成改造。「面子美、裡子暖」的新環境，讓老居民笑得眼睛瞇成一條縫說，「就跟20年前剛住進來的時候一樣開心」。

北京日報報導，據北京市住建委最新統計，截至7月初，全市實現新確認改造的老舊小區共366個、約1068萬平方米；新開工改造的老舊小區共123個、約568萬平方米；新完工的老舊小區71個、約312萬平方米。

融合周邊 老樓蝶變

「以前冬天在屋裡得穿羽絨服，外邊反而暖和些。」豐台區益豐園小區1號樓的住戶陳阿姨說，4年前，小區不僅外觀雜亂，樓內設施也陳舊老化，保溫不好、上下水不暢，甚至水龍頭裡流出的都是帶鏽跡的黃水。

2019年，益豐園小區啟動改造，樓體增加保溫層、粉刷外牆、整理飛線、上下水改造等，今年改造全部完成，實現90%的護欄拆除率和89%的上下水改造率。如今，小龍河邊，一排整齊又亮眼的樓房，與周邊景觀和諧融為一體；小區裡處處可見蜿蜒的林蔭步道 。20年的老樓因此「蝶變」。

然而，改造過程並非一帆風順。老小區裡，探出窗口30至50厘米的各式護欄很常見，花花綠綠的護欄就像給樓體打了一塊塊「補丁」。豐台區保障性住房發展有限公司益豐園小區改造項目負責人高小爽說，第一輪上門徵求意見時，光拆除護欄一項，居民們的想法就各不相同。

菊兒小區由兩院院士吳良鏞操刀設計。（取材自北京日報）

「有的人擔心進小偷不肯拆，有的人擔心小孩跌落，也有的人直言拆了就睡不著覺。」高小爽說，為打消居民的疑慮，他們變更了施工方案，改為防刀割的硬質紗窗，加裝可上鎖防盜桿，並為每棟樓的一層住戶安裝可自動報警的電阻軟絲防護欄。

帶著新方案，項目團隊再次上門，部分居民開始鬆口。隨後，在小區舉辦了多場宣講會、答疑會之後，總算凝聚了住戶們的共識。「改造前期充分問需於民，傾聽居民的心聲，是推動改造成功的關鍵。」高小爽說。

兩層至三層青瓦白牆的小樓圍合在一起，前前後後三、四個院落相通，二環裡、胡同邊有一座赫赫有名的菊兒小區，是由兩院院士吳良鏞操刀設計，地處鬧市但鬧中取靜，是北京舊城中少見的新四合院，還曾獲得「聯合國世界人居獎」。

「那時候南鑼鼓巷還沒有火起來，咱菊兒小區的名氣大。」1990年作為第一批居民搬進菊兒小區的王大媽，眼見著年頭漸長後，生活開始出現諸多不便：一是上下水管嚴重堵塞，時常往外冒水；二是路面不平，年齡大的人晚上不敢出門；三是一颳大風，樓頂的瓦片就往下掉。

類四合院 精細改造

報導指出，在居民的盼望下，菊兒小區於2020年被列入北京市第一批老舊小區綜合整治項目。然而，作為歷史保護建築的菊兒小區怎麼改，成了擺在設計方、施工方和社區面前的一道新考題。

「既要保持菊兒小區『類四合院』的特色及建築風貌，又要解決居民現實生活問題，並非易事。」負責改造項目的設計師王賓波說，項目團隊將每一棟樓立體化解剖，以不破壞建築原有風貌為原則進行改造。

「採菊東籬下，悠然見南山。」如今的菊兒小區依舊靜謐，以恢復原有風貌為改造目的之一的精細化改造，為生活在此的老居民留下了一抹珍貴的鄉愁。