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拚體力、耐力或溫柔嘴甜… 在男性系統裡掙扎的女騎手

中國新聞組／整理
2020年11月11日，瀋陽，一名外賣女騎手。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）
2020年11月11日，瀋陽，一名外賣女騎手。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）

在中國，自古以來，男性就被視為家庭的核心，女性必須服從，社會地位相對不平等。在女性意識抬頭，並努力擺脫傳統束縛的現在，所謂的「男性視角」也不妨多一份同理心。

在目前由男性主導的外賣行業裡，女性騎手面臨只有零星幾個同類的孤獨，體會過在體力、速度等多方面被男騎手碾壓的挫敗，也有過面對外界審視時的自卑。但為了生計，入到中年的她們，仍試圖在這個不穩定的職業裡尋找自己的位置，與生活搏鬥，讓自己和家人都能從「一團糟」的生活裡掙扎出來。

中國社科院新聞與傳播研究所助理研究員孫萍和團隊曾訪談過30位女性外賣員，其中有8人出於照顧孩子的需求選擇從事眾包送單。澎湃新聞報導，據孫萍的觀察，近兩年女性外賣員數量明顯增多，原因是新冠肺炎疫情讓不少外貿出口、旅遊、教培等行業女性從業者面臨被裁員、降薪，她們迫切需要一份入行門檻低、有薪資優勢且薪資發放及時的工作，外賣行業成了她們的臨時「落腳點」。

2018年11月28日，西安，一名外賣騎手騎著電動車穿梭在曲江的大街小巷。（取材...
2018年11月28日，西安，一名外賣騎手騎著電動車穿梭在曲江的大街小巷。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）

金融本科生 北漂成騎手

但女性從事外賣行業遇上不少困擾。42歲、今年在北京做外賣騎手第三年的阿鳳姐是80年代金融專業畢業的本科生，曾考入家鄉體制內崗位，為還債選擇北漂，但受限「年齡要求38歲以下」等條件，她最終只找到跑外賣的工作。

基於安全考量，她不敢接晚上的訂單；生理期也是阿鳳姐的煩惱之一。避免送單路上突然來臨的生理期，現在她只敢穿深色褲子工作，「因為有時候在路上沒有廁所來不及處理，弄髒了褲子挺尷尬的」。

今年32歲在天津做外賣騎手的柳青則是碰到配送貨物的重量問題。一些重量在20公斤以上的超市訂單，配送費用能達到10到15元，比如配送成箱的桶裝水、1.5升的食用油、大米、西瓜等。但接過幾次這樣的訂單後，柳青渾身痠痛，肩膀、後背貼上膏藥，好久緩不過來。

王婷帶著4歲女兒送外賣的故事感動無數人。（取材自新安晚報）
王婷帶著4歲女兒送外賣的故事感動無數人。（取材自新安晚報）

2020年，帶著4歲女兒送外賣的王婷，孩子就在媽媽的衣服下。（取材自新安晚報）
2020年，帶著4歲女兒送外賣的王婷，孩子就在媽媽的衣服下。（取材自新安晚報）

帶女兒送餐 寧可慢一點

相比起體力上的弱勢，如何「平衡」好照顧女兒和騎手工作，更讓柳青感到一種「分身乏術」的無力感。有時孩子放假，柳青帶著她送餐，就算心裡著急，也寧可慢一點，因此一次只搶一到兩單，這意味著一天的收入不到100塊錢。她也希望女兒的生活穩定，但父母和公婆都在老家，丈夫晚上10點下班，不帶著女兒出門送外賣，她不放心。

孫萍形容，外賣系統的算法體系是按照男性的身體和氣概打造的，「女性加入這個行業就會有明顯的不適」。女騎手們為適應男性化的工作環境，通常採用兩種生存策略：第一種是開啟「hard」模式，強調自己具備在這個特別需要吃苦耐勞的行業生存下來的能力；第二種是展現「嘴甜、慢慢說、包容心大」等女性氣質對接和融合，將「示弱勞動」轉化為「優勢勞動」。

2019年3月5日，重慶一名51歲的外賣女騎手在送單。（取材自澎湃新聞／視覺中國...
2019年3月5日，重慶一名51歲的外賣女騎手在送單。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）

將示弱勞動 轉優勢勞動

「去性別化」像是女騎手在外賣行業的一層保護色，在上海寶山區做外賣騎手的張玲採取的是第一種模式，她經常自嘲「男騎手都不把我當女的」。2021年年底入行外賣騎手以前，她每天上班都要化妝，但成為外賣騎手以後，她所在的外賣平台要求騎手每天穿統一的工服，佩戴頭盔，「想講究也講究不起來」。

張玲所在的站點有70多名騎手，她在站點的排名常常位居前三。每次騎手排名更新，都有男騎手在群裡議論：「你們這些大老爺們，還不如一個女的」。在張玲看來：「我的車子能馱動40斤的東西，我就盡量自己送40斤的東西。只要能吃苦，（這份工作裡）女的不比男的差」。

中午高峰過後，張玲難得有一段休息時間。她喜歡朝著太陽光的方向躺在電動車上玩一會兒手機，從外賣箱裡掏出自己準備的餅乾和糖果塞進嘴裡，感受生活裡的一點甜。「再過兩年還上了家裡的外債就回家，留在孩子身邊。」她說。

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