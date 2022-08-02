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超過130斤女性禁入酒吧 江蘇酒吧開了「歧視」玩笑

中國新聞組／整理
江蘇無錫一酒吧門口標語牌上寫「禁止超過130斤的女生進入」規定。（取材自九派新聞）
江蘇無錫一酒吧門口標語牌上寫「禁止超過130斤的女生進入」規定。（取材自九派新聞）

體重過重的女性沒有進酒吧消費的權利？近日，江蘇無錫一酒吧門口標語牌寫著「禁止超過130斤(65公斤)的女生進入」惹怒大批網民，批酒吧「歧視女性」、「用顏值將客人分等級」。涉事酒吧一度回應「感到介意的女生也不是我們客戶」，最後仍在輿論壓力下撤掉了標語牌，但有關女性特別是身材豐滿女性的權益討論仍是餘波盪漾。

極目新聞報導，江蘇無錫這間酒吧門口標語牌上除規定「禁止超過130斤的女生」進入，其他還包括「禁止禿頭」、「禁止大金鍊子人士」入內。酒店標語被曝光後，不少人認為該酒吧的營業對象是以顏值為標準進行區分的，還有人認為酒吧的宣傳噱頭看似幽默，實則傲慢且有侮辱部分顧客群體的嫌疑。

該酒吧工作人員回覆表示，這個門口立牌標語是「開玩笑的」，只是一種宣傳噱頭，酒吧並未真正阻止過顧客進入。該工作人員還說，只要形象好一點，穿著得體的都讓進店，「對此感到不舒服的女孩子也不是我們的客戶人群，她們也不會來我們店」。並稱這些「規矩」都是店內的傳統，好多人因此知道他們的酒吧。

不少女性網民看完這一幕後紛紛表示，女胖子破防了，「本來想到你這個酒吧來消費的，看到這個規定還是換一家吧」，「我有錢還沒地方消費嗎？相反，你這個酒吧又少賺錢了」，「有歧視為什麼不敢大大方方承認呢」，「什麼叫形象好一點穿著得體一點就可以進？一個酒吧老闆真還把自己當什麼了」，「形象好，穿著得體？誰的標準？」，「歧視就是歧視，找什麼藉口」。

酒吧不僅禁止未成年者進入，無錫一間酒吧甚至還要求130斤以上女生不能入內消費，引...
酒吧不僅禁止未成年者進入，無錫一間酒吧甚至還要求130斤以上女生不能入內消費，引發歧視女性爭議。此為酒吧示意圖，與新聞內文無關。（取材自極目新聞）

網路上也有疑似男性網民稱，不解為什麼有這麼多女性為此破防，長沙不就有酒館不讓男性進入嗎？而且酒吧告示還寫禿頭男性也不能進，並非單獨針對女性，認為這些有意見的女性太敏感。不過這些留言馬上被大批網民群起攻之，批「江蘇這家酒吧明晃晃的物化女性，吸引男性來消費」，「都已一條一款的寫明了難道還不是歧視嗎」，「女的130斤以下，男的也要18cm以上才能進」，「寫這麼清楚都不算是法律上的歧視，那什麼算是歧視呢？」。

不過也有眼尖的網民表示，酒吧門口立牌用中英文寫明7條要求，其中「禁止超過130斤的女生」的英文翻譯為「GIRLS OVER 130KG ARE PROHIBITED」，英文要求不超過130公斤，中文要求不超過130斤，不是英文程度太爛，就「這怕不是為了吸睛，故意營銷出來的吧」。

無錫市婦聯工作人員表示，該酒吧宣傳標語明確表明了「禁止超過130斤女生」，這種標語會傷害女性情感，她們將追蹤調查了解此事。

現代快報報導，該酒吧標語牌上除了禁止相關人群的內容外，還有「禁止打架鬥毆」、「喝酒不開車，開車不喝酒」、「禁止黃賭毒」等標語。在引發爭議後沒多久，2022年7月29日，該酒吧工作人員表示標語牌已經撤下，原因尚未說明。

肥胖訂標準 成社會偏見

極目新聞評論指出，以130斤劃分女性肥胖與否，實際上也包含著一種社會偏見。現在，一些女性以瘦為美，很大程度上是一些商家焦慮營銷的結果。據專家所言，人的高矮胖瘦，雖然後天的身材管理很重要，但也有一定的基因作用在裡面。而且對女性而言，130斤也是很正常的體重。

酒吧方說是開玩笑的，是為了宣傳。但是，宣傳一定要冒犯一些女性的人格尊嚴嗎？工作人員的另一句話就令人詫異了，說超過130斤還是可以進入的，那些感到不舒適的女孩也不是他們的客戶人群。這就是說，我也不怕得罪你。但這樣做，合法嗎？禮貌嗎？

女性顏值成了無錫一間酒吧過濾客人的標準，引來網民批評。（取材自快科技）
女性顏值成了無錫一間酒吧過濾客人的標準，引來網民批評。（取材自快科技）

酒吧方對顧客當然有一定的挑選權利，但條件若與人的相貌體形有關，就涉嫌歧視了。當地有關部門應該馬上介入調查，責令相關酒吧糾正違規之舉，而不是任這樣帶著歧視的招牌在街頭招搖。

歧視 肥胖

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