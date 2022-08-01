「二舅」走紅背後 牽扯出醫療糾紛、養老難題

二舅（左）獨力照顧88歲的母親（右）。 （視頻截圖）

在中國社群 平台走紅的「二舅」，視頻中的故事內容真偽，引發議論。不論事實為何，視頻背後透露的中國農村面貌，是時代的無奈，還是政府的不作為？

★醫療案件 去年上萬件

近日，二舅的故事打動了很多人，視頻中「二舅總有辦法」旁白呈現他的豁達。但二舅沒辦法的是，視頻中稱他十幾歲時因發燒被隔壁村醫打四針後成殘疾，還有視頻創作者稱曾經怎麼都辦不下來的殘疾證，以及中國鄉村養老護理人才缺口達100萬的困境。

一段「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」的視頻日前刷屏網絡，二舅早年因打針致殘也引起熱議。創作者並透露，二舅近日從北京 回去不久，殘疾證就辦下來了。

近日，紅星新聞報導又指出，在當初「二舅」打針的衛生院退休院長看來，「二舅」應是患了脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症），並非打針直接導致殘疾，當年打錯的醫師已去世，真相仍未明。

「二舅」是否因打針成殘，此事能否定性為醫療事故仍無從得知；但北京商報報導，此事已引起了很多醫療事故受害者的共鳴，「生二胎的時候醫療事故，整個左邊身子都不能動了」、「我們村有一個叔叔因為醫療事故，啞了一輩子」….那麼，輕則致殘、重則致命的醫療事故誰來埋單？

自由亞洲電台引述鄭州前教師賈靈敏說，視頻中二舅的苦難是社會保障制度不健全所造成，而造成二舅苦難的根源，才是值得中國民眾深思的問題。

賈靈敏說：「作為政府部門，你們在二舅殘疾的方面做了一些什麼？現在媒體宣傳誰有苦難，都要自己解決，跟我政府沒有關係，都要向二舅學習。這表面上看是勵志，其實是政府的不作為。二舅殘疾的時候，政府如果伸出援手，二舅能吃這麼多苦嗎？」

時事評論人士蔡慎坤表示，很多人這一輩子都有二舅的影子。「你想一想二舅的苦難是誰造成的？他從來沒有為自己尋找公平正義，你被打針致殘，像這樣的事情在中國肯定不是一、兩個，但是現在這個外甥把他當成了一個很歡樂的視頻拍攝出來」。

在醫療事故救助部分，北京商報報導，有數據顯示，雖然比2020年案件數量減少了近1萬件，但2021年醫療損害責任糾紛案件仍高達1萬746件。依「醫療事故處理條例」，如果二舅的殘疾確因醫療機構及其工作人員的過錯導致，就可能構成醫療事故，由醫療機構承擔賠償責任。此外，醫療責任險也能派上用場。

二舅拄著拐杖去做木工。（視頻截圖）

★辦殘疾證 民批不方便

而在申辦殘疾證部分，二舅當年被稱打針成殘是否經過認定及申請相關救濟等程序，視頻中並未交代；但創作者提到「不知道什麼手續上的原因，二舅的殘疾證怎麼都辦不下來」，讓許多網民關注相關部門為什麼不能多體恤殘疾人士，並給予方便？

對此，封面新聞報導引述二舅所在地的市級殘疾人聯合會一名工作人員表示，二舅是肢體三級殘疾，在2009年前後辦了殘疾證，目前已經換了第二代殘疾證。「殘疾證有效期是十年，2019年以後（我們）又給他換過一次殘疾證」。

對於視頻中「殘疾證怎麼都辦不下來」這一說法，該工作人員解釋稱，視頻中提到二舅第一次辦理殘疾證應該在二、三十年前，當時還沒有殘聯。該市殘聯關注到視頻後，也想聯繫二舅了解情況。但二舅已暫時搬離之前住的地方，未能聯繫上。

紅星新聞的報導則指出，該村村支書表示，二舅在90年代左右已辦理殘疾證，享有幫扶政策。鄰居們還介紹，二舅家中還有四個兄弟姐妹，88歲的母親由5個兒女共同贍養。

由此看來，二舅取得殘疾證的時間眾說紛紜，由於獲核發殘疾證的時間關係到二舅的權益是否獲得保障，以及在申請過程中是否遭到刁難，創作者應說明釋疑，相關部門也應調查清楚並公布結果。

除了二舅不能躺平的信念，除了感動，還有個細節不能忽視，就是改變二舅人生軌蹟的那四針。（取材自北京商報）

★失能老人 缺護理人才

二舅成殘卻獨力負責照顧80多歲母親的堅毅，也讓輿論開始重新審視鄉村空巢老人及他們背後長期缺失的護理服務。據統計，中國失能、半失能老年人大致為4063萬人，但鑑定合格的養老護理員只有4萬4102人，國家標準是至少需要200萬名護理員，鄉村地區更少。

「我們在京郊走訪調查發現，對於空巢老人來說，更重要的是護理服務需求。」新京報引述中國農業大學教授朱啟臻表示，農村老人精神情感需求得不到滿足的問題越來越突出，「讓鄉村老人得到護理服務，已經是全社會迫在眉睫要解決的問題」。

報導指出，薪資不高、發展空間窄，是護理服務人才流失的主要因素。據上海市養老服務行業協會開展的專項調查顯示，2020年度養老護理員稅後工資收入監測值平均數為4985元/月。

「養老護理人才缺口的問題，和一些觀念有關係，但更重要的影響因素是薪酬激勵機制。」朱啟臻說。武漢大學社會學院教授龍斧認為，應該在社會保障制度層面探討，從農民的長遠利益出發來調配農村資源，去支撐一個更公平的農村養老體系。

年輕時的二舅。（視頻截圖）

●中國農民苦難縮影 觸發最深層憐惜

記者陳言喬／報導

近日，中國各大網站與個人的微信 朋友圈都被一則「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」的視頻給刷屏了。各大官媒紛紛分析受到關注的原因。農民日報在頭版報導稱，這則視頻看到了中國農民身上最典型的特質：肯吃苦、能包容、善謀生，觸發人們最深層的憐惜。

連日來已有多個媒體評論這則短片，農民日報日前在頭版刊發「讀懂了二舅，就讀懂了中國農民」文章，文章分析稱，「二舅」這個人物形象激發了人們對於遠去故土以及家鄉人事的記憶。

文章說，二舅就是中國農民的一個縮影。二舅善良達觀，所以能釋懷造成他不幸命運的誤診，收養寧寧（女童），互助鄉鄰；他堅韌自強，靠著自學成才，不僅會木工，其他各種修理活也能玩得轉。這是人物積極的一面。

但同時，他也很沉默、堅忍，承受了生活給予的種種不公平，甚至在相當長的時間裡連殘疾症都無法辦理下來，只能在逼仄的空間中自我消化。

這兩面都是中國農民的影像，是他們身上最典型的特質。肯吃苦、能包容、善謀生，正因為如此，千百年來，他們才能在一次次苦難的磨礪中始終屹立不倒，挺起了國家和民族的脊梁，澆鑄了中國工業化、城鎮化快速崛起的龐大底座。

文章說，他們身上的這種品質、這種精神，往往都與困苦、艱辛相伴隨，是在逆境中被逼出來的選擇，是不得不與命運妥協的無奈，或者說生存智慧。要看到農民所作出的犧牲和奉獻，更需要採取切實有效的措施讓他們能活得更從容、更踏實、更有尊嚴。

常說，農民是最好說話的，你給他一分，他就會還你十分。這既是農民淳樸的天性，也是他們的家國格局。但是全社會不能對此心安理得，不能因為農民堅韌、善良、老實，就無意識地忽視他們的權益；不能因過去如此，就在思維慣性中出不來，而對農民的利益有所懈怠。這不公平，也不可持續。

文章指出，二舅的經歷，既是城鄉二元制的結果，也是時代打下的烙印。那個年代，因為農村醫療條件的極度匱乏，誤診、誤治的事情並不鮮見，但這些「赤腳醫生」已經是他們能夠得到的最好醫療保障。

文章說，今時今日，國家的整體實力已經有了很大提升，有能力反哺農業、支持農村。但城鄉差距仍大，農民還很辛苦，農村還很落後。一些留守老人問題、殘疾人士保障難題等，都亟待解決。這也更加凸顯了全面推進鄉村振興戰略的重要性、緊迫性，「讓我們的鄉土社會不再有二舅這樣的苦和難」。