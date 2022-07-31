中國實施「雙減」1周年 學生壓力減了嗎？

「雙減」政策對學生的學習壓力究竟是加分多還是減分多引發關注。此為示意圖。（中新社）

「雙減」一周年，兩份天南地北不同調的成績單，呈現中國在推進教育制度改革上的努力。但亮眼的數字背後，也透露著可能引發更深層教育問題的隱憂。

中國「雙減」政策實施一周年，官方日前公布成績單稱，全國校外培訓機構壓減超九成，校內課後服務基本實現全覆蓋，取得明顯實效。不過一份學者研究指出，私人教輔機構數量已達70多萬家，遠高於約21萬的公共義務教育學校。有媒體稱，課外補習業並未消失，反而催生龐大的「補習黑市」，可能惡化教育不公平現象。

官方下令 驗收成績

2021年7月24日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，明確「學生過重作業負擔和校外培訓負擔、家庭教育支出和家長相應精力負擔1年內有效減輕、3年內成效顯著，人民群眾教育滿意度明顯提升」。

據官媒新華社2022年7月27日公布的「雙減」成績單，校園外，全國學科類校外培訓機構壓減超九成，培訓收費較之前平均下降四成以上；校園內，課後服務基本實現全覆蓋，在規定時間內完成書面作業的學生占比超過90%。顯示「雙減」周年，校內校外同步取得明顯實效。

報導指出，學科類培訓機構繁榮的表象下，教培行業教師資質不達標、超綱教學、合同欺詐、預付費亂象等問題層出不窮。經過教育部 會同相關部門一年來包括不再審批新機構等強化學科類培訓監管，實現學科類培訓機構大幅壓減，同時打擊隱形變異違規培訓，並引進28萬名專業人員參與課後服務。

據教育部統計，一年來，在規定時間內完成書面作業的學生占比由「雙減」前的46%提高到90%以上。課後服務基本實現全覆蓋，有91.7%的教師參與提供課後服務，基本滿足了學生不同學習需要，自願參加課後服務的學生比率超過90%，有力促進了學生學習回歸校園。

不過根據界面新聞引述中國人民大學三位學者劉逸楠、王若壁、陳占明通過跟蹤2020年6月至2021年11月共19個月搜索引擎相關數據的研究，北京 、上海、杭州三個教育重地教培機構減少幅度在1200至1500家之間。「雙減」在遏制教培擴張方面效果顯著。

但研究指出，「雙減」政策後，學習型平板的線上銷量增加34.2%、一對一家教相關搜索增加了15.3%，這意味著，「雙減」後家長們並沒有「躺平」，而是越來越轉向家庭教育。有能力的家庭開始從課外教培轉向一對一家教或其他高成本輔助工具，也意味著「雙減」政策或導致教育成本出現某種程度的攀升，無法甚至可能惡化教育不公平現象。

學生抑鬱 大幅減少

報告並指出，「雙減」達成降低學業負擔的另一個目標，青少年的抑鬱症狀減少了78.6%，降幅驚人；但這並非沒有代價。父母的焦慮症狀在「雙減」後明顯上升約12.8%，因為隨著越來越多父母轉向家庭教育，家庭和工作之間的平衡越來越難實現，其中又以人口相對減少的城市家長表現尤為顯著。

在教育資源比較充沛的大城市，一對一家教更容易獲取，人們在家庭教育上的投入更大，家長面臨的家庭和事業平衡的問題更大，也更可能出現焦慮症狀。而這些孩子，因為仍然要接受一對一家教，所以學業壓力依然很大，心理問題可能也依然存在。

長春一小學將奧運元素融入期末測試，不僅測試學習成果，還能感受到運動快樂。（中新社）

值得一提的是，作者指出上述結論總體上沒有受到新冠病毒疫情 因素的干擾。不過疫情確實影響到了人們的心理狀態，他們發現，當一城市中新冠疫情病例較多時，「雙減」政策帶來的正面影響也會被弱化。

補習黑市 應運而生

作者並總結指出，父母的焦慮和教育公平問題值得進一步的研究和關注。「雙減」政策，或許只是教育改革路上的第一步。

自由亞洲電台引述上海英文媒體「第六聲」（Sixth Tone）報導，「雙減」政策推出後，課外補習業並未消失，反而走入地下，催生龐大的「補習黑市」，使經濟富裕、人脈豐富的中上階層家庭更容易獲得補習資源，其他家庭則比較困難。

知名中國教育專家熊丙奇表示，「雙減」除了使教育資源反向重分配給中上階層家庭之外，熊丙奇認為，「雙減」意味學生更倚賴「校內」教育，但因為城鄉差距伴隨而來的教育資源分配不均，也成了潛在問題之一。

減負擔只是表象 補習費更高

學生和家長怎麼看「雙減」周年？中國媒體和外國媒體依然是「各自表述」。中媒稱課業負擔減少後，孩子們能充分尋找自己的興趣愛好，家長們鬆了一口氣；外媒則引述家長說，小公司經營的補習班擺脫了監管網絡，質量難辨別且補習費用更高，所謂的「減輕負擔」只是表象。

體育音樂 也要補習

新華社報導，這個暑假，江蘇省阜寧縣明達初級中學七年級3班的肖夢瑤同學參加了該縣教育局組織的「悅讀書房」、「思政大講堂」等活動。她沒有奔波於各類補習機構，也沒有沉浸在「題海」，而是在多元實踐中，經歷更多彩的暑假生活。

在湖北荊州公安縣鬥湖堤小學，80%的學生都是留守兒童，放學後孩子們往往無人管理、無人關注、無人輔導。為加強課後託管服務，學校建立了13個興趣社團，組織專業人員開展藝體教育，讓孩子們充分尋找自己的興趣愛好。全校2172名學生已全部納入課後託管服務。

西安市後宰門小學的學生參加縫扣子比賽，培養「雙減」後的勞動技能。（新華社）

「馬上二年級的孩子，不再圍著培訓班團團轉啦！」光明日報引述北京海淀家長陳同然說，「雙減」政策實施後，他約孩子打羽毛球，總能得到孩子的積極響應，如果臨時起意，連體育館的場地都訂不到。這顯示孩子得以從繁重的校外負擔中解脫，空出來的時間，「名正言順」地讓位給文體活動。

在安徽合肥小學生家長陳秋萍眼裡，「孩子的變化很直觀」，也就是放學回家後能有時間玩了。最近，孩子對電腦編程感興趣，總和爸爸「一起搗鼓」。

「原來作業多的時候，要寫到晚上9點多。現在在學校裡就能完成作業，老師還能當天講解」，陳秋萍說。

自由亞洲電台則引述在湖南長沙的教育工作者吳廷輝表示，他是一名初中學生的父親，「我們學校小學生一般是下午3點多放學，放學後70%到80%的人就進補習班，中學生是5點以後下課，中學生、高校生，90%以上都進特長補習班，有體育類、音樂類、繪畫的，五花八門」，他說，這讓孩子們不是那麼輕鬆。

上海英文媒體「第六聲」（Sixth Tone）報導指出，擔心學生之間競爭激烈，家長仍熱中於給孩子報課外補習班，並且行事保持低調。一名居住在北京市海淀區的家長除了須支付孩子一對三的外籍家教費用，還須安排7歲孩子在暑假上英文、中文、數學、繪畫、芭蕾、電腦和游泳等課程。

窮人孩子 望門興嘆

他表示，小公司經營的補習班擺脫了監管網絡，為學生提供課外補習的機會；只要努力尋找，還是能找到這些資源。但「雙減」讓補習費用更高，英文課補習在雙減之前是2萬元（人民幣，下同，約2965美元）一年，如今則是兩倍。也有家長反映，現在課程從實體變為網上上課，效果不是很好。

吳廷輝則表示，「一個孩子不只一個補習班，一個補習班大概半小時或50分鐘，每月收費一千多到三千不等，有的孩子一個月的補習費也要上萬塊。富人家的孩子，能夠在年少的時候接受各種各樣的教育、接觸各種各樣的孩子，窮人的孩子永遠是窮人」。