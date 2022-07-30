寺廟變身企業 念起生意經 服務明碼標示

南京玄奘寺。（取材自百度百科）

南京玄奘寺日前被揭露供奉侵華日軍戰犯牌位引發公憤，網友譴責廟方為什麼連這種錢也賺。隨之寺廟一系列「生意經」遭曝光，明碼標示的服務令公眾意外。原來不知不覺中，寺廟已經變身企業，和尚早就投身紅塵。

32歲女子吳啊萍因為長期被噩夢纏繞，在2017年12月18日到南京玄奘寺謊稱為朋友供奉牌位，供奉五名侵華日軍戰犯及美國傳教士魏特琳，自費3000元人民幣（約444美元）為6人供奉5年牌位。

★左右逢源 和尚十足商人

吳啊萍被南京市警方涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留調查，玄奘寺前住持傳真因知情不報還對內下「封口令」被撤職。隨後傳真的背景也被起底，除了是玄奘寺的負責人外，他以前開公司、還拍電影 。

時代財經報導，傳真原名李義將，1987年在南京棲霞寺出家。企查查顯示，傳真關聯了七家公司，控股了三家。其中一家公司叫做南京三藏文化，出品過兩部電影，由傳真擔任編劇和製片人，講述抗日故事。其中「棲霞寺1937」因為帳目不明，導致傳真與他人打了六年的官司。

不過比起這些，南方周末寫過一篇「方丈的官員朋友們」的文章，傳真在文中說道：「我的朋友圈有6萬人，還有400多個聊天群。」好友中不乏官員。

雖然身為玄奘寺的住持，但傳真深入官場，左右逢源的行為已經十足是個商人。

中國佛教協會統計數據顯示，截止2020年底，中國現存寺廟3萬2600座，其中有20%以上的寺廟已經商業化，主要集中在北京、上海、浙江、河南 、四川等地。

玄奘寺前住持傳真向公眾致歉。（視頻截圖）

★供奉牌位 年費千元起跳

如今，寺廟通常以門票、供奉、捐款、周邊產品售賣等方式來獲取收入。

以上海靜安寺為例，目前除每張50元的香花券（門票）外，還提供牌位供奉、法會、功德、香茗等多項服務。

其中，以「捐功德」標價最高。在靜安寺製作的「福慧百寺」小程序上，捐獻塑像、建寺功德最高一份可達9000元，捐獻數量上不封頂。此外，靜安寺還售賣開光法物，如一座釋迦摩尼佛銅鎏金座像需1.98萬元，一塊山寶銀幣需1.68萬元。

不過，有此類需求的香客並不普遍。對於絕大部分善男信女而言，他們接觸最多的仍是門票、香火以及牌位供奉。由於門票、香火等收入來源，都曾因亂加價、天價香等負面新聞被嚴加監管，做法事、法會、供奉牌位等業務成為寺廟主要收入來源。

不同寺廟牌位供奉價格不同。據悉，在上海靜安寺供奉延生祿位、往生牌位的價格為每年2000元；七七牌位每天需50元；水陸法會內壇蓮位則需要每次5000元。而在法門寺，據透露，供奉牌位每年約1000元左右。如若需要在初一和十五隨堂參加法會，價格將上漲到每年2000元。

從上述情況來看，供奉牌位並未有網傳每年3萬元到5萬元那麼高。但多個寺廟名法師均向表示，目前寺內基本只需要交費即可供奉牌位，香客只須提供姓名信息即可，沒有任何審核程序。

「現在牌位不少都有電子操作，香客可通過電子申請，甚至不需要供奉人到現場，更不會審查寫的是誰。」一名仍在寺內學習的居士表示。

吳啊萍供奉日軍戰犯。（視頻截圖）

★掛牌開店 運營五花八門

時代財經指出，除香油供奉、遊客門票的常規商業運營外，一些知名寺廟在開拓收入渠道方面也走得更寬，其中以少林寺最為典型。

除了少林寺，四大佛教名山——峨眉山、九華山、普陀山、五台山也都有深度的商業布局。早在1997年，峨眉山就以旅遊公司的名義在深交所掛牌上市。

1982年，電影「少林寺」的暴紅加速了少林寺的商業化進程，從註冊公司、商業演出、建立海外分寺，到開淘寶店、IP授權、開光拍賣電話號碼等五花八門的商業行為都有涉足。如今少林寺旗下已經營實業、出版、旅遊、電商等多個領域的公司。

今年4月6日，少林寺參股企業河南鐵嵩數字科技有限公司，以底價4.52億元競得鄭東新區一宗商業、商務用地。因此，外界曾一度傳言少林寺即將進軍地產界，引起諸多非議。

對此，鐵嵩科技股東之一的河南鐵投工作人員回應稱，少林寺進軍房地產不屬實，它是兩個企業合資的投資 行為，不是少林寺直接投資，是兩個公司的正常商業行為，僅此而已。

少林寺還和品牌聯名，推出了專業功夫鞋、問禪羅漢鞋等國潮產品；與第三方公司合作開發少林音樂；甚至為十個聯通手機號碼開光，由聯通公司拍賣獲利32萬多元。

★品牌資產 申請數百商標

為了充分利用品牌資產，少林寺至今申請的商標達到700多個，包括方便食品、燈具、餐飲住宿、飼料、珠寶等等。

不過，寺廟景區過度商業化的行為，恐為日後埋下了隱患。以存放佛指舍利知名的陝西法門寺，商業化的過程就不如少林寺順利。

法門寺近日被曝出其運營主體陝西法門寺文化發展公司，因景區前期建設和提升改造工程推進積累了高額債務，如今疫情衝擊下，目前已有多筆融資租賃款項長時間逾期。

雖然違約主體實為景區運營方，非同佛教場地法門寺。但2014年-2016年，法門寺景區負債總額分別為33.33億元、36.65億元和37.35億元。

法門寺景區在2014年也被爆出外包給曲江文投進行商業化運作，通過門票、功德牌位、佛像供養、大法會為主的宗教區，和以土地增值開發、戶外廣告經營權和旅遊商品貼牌生產為主的非宗教區兩種方式攬金。其後兩造因為捐贈歸屬問題產生矛盾，法門寺景區的主導權回歸當地政府。

少林寺方丈釋永信。（中新社資料照片）

●見錢眼開? 普度眾生也需要錢

本該出世的和尚熱中於投身紅塵，這和普通人的認知產生了很大衝突，招來爭議乃至罵聲，在所難免。但寺廟商業化，和尚賺錢，也不全是見錢眼開。

自媒體「金錯刀」報導，少林寺方丈、中國佛教協會副會長釋永信曾表示，和尚也要吃飯，這是他力推少林寺商業化的初衷。他還曾說過：「（和尚）不能一學佛就什麽都不管，餓了張口就要有飯，冷了伸手就要有衣，那不是作惡嗎？」

目前，「以寺養寺」是中國的一條基本宗教政策，寺廟裡的各種開銷基本都要自己解決。不會賺錢的和尚，連生存都是問題，更別提弘揚佛法。

除了基本開銷，他們賺來的錢還要用於修繕和看護寺裡的古廟、骨董，少則幾十萬元，多則幾千萬元。更關鍵的是，大和尚們想扶危濟困，普度眾生，更需要錢。

根據研究數據顯示，佛教是五大宗教中在公益慈善方面貢獻最多的宗教，遠高於平均水平。

汶川大地震時，羅漢寺拋開清規戒律，接納產婦在寺院生產、坐月子、吃葷腥。素全法師承諾「無條件地接受災民，無條件地提供所有的物資，無條件地供給一日三餐和熱水」。三個月後，一共108名嬰兒在羅漢寺內平安降生。

報導指出，被外界所詬病銅臭的少林寺，從2003年開始就和河南省慈善總會合作，在全省率先開展千名孤兒救助活動，共救助1000多名孤兒。釋永信還親手創建的少林慈幼院，撫養100多位孤兒，一直撫養他們到成人。

其他的知名寺廟也都設立基金會，用於建橋修路、扶貧濟困、環保項目等各種公益事業。

上海玉佛寺就曾出資1000萬元，啟動上海市慈善基金會玉佛禪寺覺群大學生創業基金項目，以銀行委貸形式，向審核通過的大學生提供貼息貸款。

金沙江創投董事總經理朱嘯虎也曾提到，當年「餓了麼」就是拿的玉佛寺的10萬元天使投資。其後餓了麼壯大後，又向基金會回饋50萬元，繼續支持該創業項目。