揭祕水博士產業鏈 花12萬就能到東南亞拿學位

中國今年有近千萬高校畢業生投入職場，對其中許多人來說，拿到博士學位是他們突破失業困境的有利因素之一。此為示意圖。（路透）

博士學位也分等級？中國「內卷」的讀博環境，無形中催生了高校、教師和留學中介因利益關係而結合的關係網。有人花12萬元（人民幣，下同，約1.8萬美元）就能赴東南亞 國家留學拿學位，但「東南亞博士」一定都是學歷灌水的「水博士」？重點在是否培養出實力。

湖南邵陽學院近日發布的一則「花費1800萬引進23名菲律賓高校博士」公示，引發「批量速成博士」爭議。據了解，海外「水博士」早已形成一條「批量博士產業鏈」，背後是越來越多中國高校「功利化」辦學的深層問題。

湖南邵陽學院公示顯示，這23名博士2019年8月到2021年在菲律賓亞當森大學完成哲學博士學歷，其中22人各獲84.4萬元的引進待遇。紅星新聞報導，菲律賓的高等教育在國際上並不出眾，亞當森大學也非名校，23名教師「組團」去菲拿學歷，費用高達1800萬元，其中22人還都是該校工作人員，立刻引來輿論對這群博士們「含金量」的質疑。 湖南邵陽學院「花費1800萬引進23名菲律賓高校博士」公示引發爭議。（取材自紅星新聞）

該校多名二級學院院長曾表示，這是因為難以引進國內的博士人才所致。不過，湖南省教育廳發布調查結果通報指出，邵陽學院黨委在博士人才引述過程中論證不充分、決策不科學、工作不嚴謹，責成邵陽學院糾正不當做法，並對彭希林同志給予免職處理。

想拿博士 啥學校都行？

深燃報導，一直以來，部分東南亞博士屬於留學鄙視鏈最底端，被外界稱做「水博士」。但對某些提升學歷仍是尋求升遷及突破最有效手段的人來說，只要有博士學位就好，什麼學校不重要。

報導說，還有一種是想升級，博士學位是直接的評價指標，轉戰相較中國國內讀博更輕鬆的「水博」，也不失為一種方式，這就類似於邵陽學院的做法。

紅星新聞引述一位留學中介機構的工作人員稱，目前已不推薦國內留學生再去菲律賓的亞當森大學讀博，因為中國留學生 太多了，存在不給認證可能的風險也增高。同樣，菲律賓聖保羅大學也因中國留學生太多，現在不推薦去讀。

菲律賓門檻 低於中國

這位留學中介人員表示，菲律賓的高校博士教育門檻確實低於中國國內，國內博士畢業需要全日制去讀，發表國際核心期刊論文一般都要求SCI或者SSCI，還有一區、二區的要求，含金量高但是難度太大。而菲律賓獲得博士學位或許發表EI級別的期刊論文就能達到要求。 菲律賓亞當森大學。（取材自知乎）

他表示，確實有許多國內高校在職教師去菲律賓、馬來西亞提升學歷，他們多是高職大專、本科院校老師，占她接觸到的留學群體70%到80%。

綜合價格在12萬左右，時間基本兩到三年，疫情期間甚至不用出國，上網課，許多生活開支、交通開支都可省掉。

大馬學費 3年20萬就夠

一位對口馬來西亞的留學中介指出，馬來西亞學校的博士學制一般是二到六年，大部分三、四年可以畢業。而馬來西亞博士的學費較低，總體算下來，3年20萬元就夠了。馬來西亞博士畢業需要發一篇SCI或者兩篇Scopus，總體難度比國內簡單不少。畢業後回國到二本學校任教基本沒問題。

對於此類現象，21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，教師的博士學歷比例，是學校要從學院更名為大學、申請碩士點，以及評價學校辦學的重要指標。從邵陽學院「十二五」末期的教師隊伍學位結構來看，顯然是奔著更名大學這個目標去的。更名大學後，不但可以拓寬學校辦學空間，還可以獲得更多的辦學資源，吸引更多學生報考。 媒體揭露12萬元人民幣就能讀菲律賓博士，還有高校出錢送老師混學位。此為示意圖。（取材自時代周報）

熊丙奇說，提高教師中的博士學位比例，除了為更名成大學、申請碩士點、建設一流學科等創造條件，如在職教師獲得的是國外大學博士學位，也可提高有海外留學經歷教師的比例，進而提高大學的國際排名，可謂「一舉多得」。但繼續推進高等教育管理與評價改革，聚焦提升辦學質量更加重要。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉則指出，邵陽學院的做法背離高校設計宗旨，特別是公立學校參與其中，動用財政經費，沒有真正去做政府、社會賦予高校應該做的事情，應該加以規範。

東南亞讀博 被當野雞博士

有人說，沒個博士學位在學術圈就沒有「硬通貨」。但博士越多，就代表師資越佳，學校辦學成績也越好？一些被當成「野雞博士」的人對深燃財經聊了聊他們的經歷和感受。其中有人選擇去東南亞讀博士，就是因為不想過得太卷；有人則對自己被冠上「水博」稱號感到委屈。

26歲馬來西亞某大學博士在讀生Gina表示，他本科是中國一所985大學，在英國讀完碩士，回國在省會城市工作半年後確診抑鬱症，當時已無法正常工作，於是去年決定繼續深造，讀個博士。主要是根據QS排名來篩選，申請到了馬來西亞排名比較靠前的大學。

選擇大馬 不想過得太卷

他表示，選擇馬來西亞，就是因為不想再「卷」了。「其實我也覺得東南亞博士含金量可能沒有那麼高，如果我學術能力足夠強，我可能就去歐美那邊讀博了。我偶爾也會調侃自己是來「水博」，但到目前為止，我對我的博士生活挺滿意的，之前一直吃的抑鬱症藥，現在也停了」。

讀博這件事兒，最重要的是要有自己的辨別能力，不能人云亦云。最近菲律賓博士被熱議，他的看法是，「每個國家都有比較水的學校，不能因為某些學校的問題就全盤否定。至於博士的含金量以及能給未來找工作提供的加成，我覺得，主要在於個人所取得的科研成果。」

29歲泰國某大學博士畢業的李蕾表示，有些人說東南亞博士很「水」，學費低，生活環境差，她認為有這樣誤解是因為他們沒有真正去體驗過。「我並不覺得我們學校水，我畢業的學校是泰國非常有名的大學，上課都是純英語，老師也都具海外留學背景，畢業要求也非常嚴格，需要付出很多努力。」

擁SCI文章 才是硬實力

她說：「在我看來，我們綜合實力並不弱，而且，博士就業，學歷只是敲門磚，更多的是跟個人的科研能力和綜合能力相關。求職時，不管你的學歷如何，只要手上有非常多的SCI文章，發表的文章夠好、能力夠強，就會受歡迎，這是硬實力，並不是靠作假就能做出來的。」 在東南亞讀博，有些人被當成「野雞博士」。（取材自深燃財經）

李蕾表示，從整個留學市場來講，除了極少量可能QS前100、前50的頂級名校教學質量非常高之外，大部分國家的本科或者是碩士項目某種程度上來說並不難畢業，「在海外留學的過程當中，我們真正收穫的其實是生活能力、科研能力、開闊的視野和更多的機會。」

35歲某高校教師銳清表示，他在國內一所高校讀了本碩博，後來回到老家一所二、三流高校任教。這類型高校，普遍面臨一個問題是，要想申報碩士點，學校教師中，博士學位的人數占比是個關鍵指標。學校一般是引進博士，或是內部培養博士。

但現實情況是，國內的博士越來越難考，考上後發論文也難度很大，畢業越來越難，老師們需要付出非常大的努力。加上前兩年課程比較多，不能在本校上課，任職的大學只給發基本工資而沒有講課費，經濟壓力也比較大。而國外某些大學在各方面都比國內更容易一些。

正規大學 讀博較實在

想快速提升學校的博士占比，國外一些不受教育部 認可的高校的博士，就成了很多高校和老師默認的選擇，地方主要是東南亞和南韓。不少老師的想法是，博士學歷能被所任職的學校承認，也能拿到相應的引進費用，哪怕是「野雞博士」也行。但在這個圈子裡，想要一個有長期價值的硬通貨，他建議還是要考一個正規大學的博士。