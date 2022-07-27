把家園還給野生動物 藏北雙湖縣近萬牧民「高冷」搬遷記

2019年12月23日，第一批遷徙至森布日安置點的西藏雙湖縣牧民正在途中。（新華社）

對常年生活在高海拔的他們來說，這場跨越半個世紀的生命遷徙，連著生活，也承載命運。一位牧民說，「搬遷是為了今後的好生活，應該看長遠」。

西藏那曲市雙湖縣全景。（中新社）

隨著全球氣候變暖，人畜和野生動物矛盾日益凸顯，西藏自治區從2019年實施雙湖縣近萬名高海拔牧民生態搬遷，預計今（2022）年8月完成。繼首批3個鄉鎮之後，今年7月19日，第二批300多名牧民也出發了，他們把大自然還給野生動物，舉家遷往近千公里外的新家開始新生活。

雙湖縣多瑪鄉牧民牧忙擠奶現場。牧民先把待擠奶的母羊依次用繩子拴起來，然後拿著小桶按照綿羊排列順序依次擠奶。（新華社）

開墾40年 居住條件惡化

藏北的夏天依然寒風蕭蕭，雙湖縣多瑪鄉仲魯瑪村卻一派熱鬧景象。新華社報導，2022年7月12日，一輛輛大貨車開進村莊，人們互幫互助，收拾行囊，搬運家具。滿滿的記憶，隨著大貨車，緩緩駛向約700公里外的山南市貢嘎縣森布日村，那裡是牧民們的新家園。

西藏自治區雙湖縣40多年前因牧民遷徙於此而設。但空氣含氧量只有平原的40％，加上每年8級以上大風天氣多達200天，最低氣溫零下40攝氏度……人類居住條件逐漸惡化，平均海拔5000多米的雙湖縣，也因此被稱為「人類生理極限試驗場」。

2022年7月19日，搬遷群眾在雙湖縣多瑪鄉果根擦曲村集合，即將出發前往森布日安置點，邁向新生活。（新華社）

在2019年開展首批北部3個鄉鎮高海拔生態搬遷的基礎上，今年7月，西藏實施雙湖縣第二批高海拔牧民生態搬遷，南部4個鄉鎮的牧民告別苦寒高遠的藏北，前往新家。

「除了準備搬遷，我們還在忙著放牧、擠奶。」70歲的嘎瑪說。貨車上，屬於嘎瑪家的只有桌子、床等幾件物品。「屋裡的家具、家電都太舊了，到了新家打算買新的。」放牧點的帳篷內，老人生好爐子、煮好酥油茶，等待年輕人放牧歸來。

7月的羌塘草原，天氣善變難以捉摸。前一刻陽光明媚，轉瞬間烏雲壓境，豆大的雨點伴隨著狂風而來。傍晚，男人們放牧歸來，羊群被趕到圍欄邊，嘎瑪的外孫女石秀措姆加入了擠奶的隊伍。

22歲的石秀措姆後悔小時候沒上過學，現今連手機輸入法都不會用。搬遷後，她的兒子曲扎加措可以在新家附近免費上幼兒園，設施條件比雙湖幼兒園好很多。「希望他能接受更好的教育，將來考上大學。」她說。

因這次搬遷正好趕上牧忙，石秀措姆的丈夫西熱加措格外忙碌。搬遷前一天的傍晚，西熱加措從100多公里外的牧場趕回家中。「這次我先去把新家安置好，等牧忙結束，全家人再搬過去。」

去年冬天，西熱加措到拉薩參加了挖掘機駕駛培訓，計劃搬遷後在新家附近找一份工作。「等孩子上幼兒園，我打算去參加廚師培訓，開一家甜茶館。」石秀措姆說。

和西熱加措家一樣，對於未來，不少牧民都有自己全新的計畫。他們都在追逐幸福的路上不懈前行。

從雙湖縣多瑪鄉搬遷到森布日安置點新居的牧民索朗措加（左1）和妻子查格（右1），與孫女旦珍卓嘎（左2）和孫子歸桑桑旦一起聊天。（新華社）

百里之外 牧民重新開始

7月19日20時許，經過12小時的長途跋涉，18輛客車載著300多名多瑪鄉群眾抵達新家園森布日。一陣陣激昂的藏戲鼓聲、一聲聲「歡迎到家」的祝福，當地群眾手舉象徵五谷豐登的「切瑪盒」逐一獻上哈達，其中不少2019年即從雙湖搬遷至此，他們熱情地歡迎老朋友、新鄰居。

森布日安置點海拔約3600米，距離拉薩市區60餘公里，臨近機場、鐵路、高速公路，周邊醫院、學校、市場一應俱全。森布日安置點還規劃了矮化蘋果基地、現代牧場等產業，幫助搬遷牧民在新家園找到工作。

在森布日安置點，西藏山南市貢嘎縣的群眾歡迎遠道而來的搬遷群眾。（新華社）

走進新房，放下行囊，人們紛紛脫下厚藏袍，整理新家。在這裡，西熱加措一家五口分到了110多平方米的新房。進屋後，西熱加措打開廚房的水龍頭試了試，又打開每個房間的燈，隨後走上二樓，憑欄遠眺，有種幸福的「初體驗」。

2019年首批搬遷到這裡的58歲的尼瑪杰布，早已對搬遷的好處深有體會。搬遷前，他的孫子孫女需要到70公里外的雙湖縣完全小學求學，放寒暑假才回家。「現在孩子們在森布日上學，不僅周末能回家，也不用再忍受頂風冒雪的苦。」尼瑪杰布說。

同樣是2019年首批搬遷到這裡的強巴措尼感慨：「我是家裡唯一的勞力，以前風濕病一犯，根本下不了床。到了這邊，病情好了很多」。

搬遷帶來的改變不止於此。報導指出，2021年雙湖縣人均可支配收入達到1.36萬元（人民幣，下同），比2019年增加了近30%；安置點學校控輟保學率達到100%，送教上門完成率達到100%；安置點實現長期就業 426人、短期就業2655人次，引導群眾自主創業300餘人。

在雙湖縣多瑪鄉，石秀措姆在擠奶。（新華社）

搬遷利多 新家園新未來

尼瑪杰布就是搬遷受益者之一。2021年初，他貸款30萬元購買工程機械，讓兒子在附近工地找活。「搬遷點很多配套設施都在建設中，機會比較多，去年光靠機械收入就有80多萬元」。

目前，部分勞動力仍繼續留在雙湖的畜牧業合作社從事生產，確保群眾增收致富「不斷檔」。作為曾經全國唯一的省級集中連片特困地區，西藏鞏固和拓展脫貧攻堅的成果任務依然繁重。搬遷群眾如何能「搬得出、穩得住、能致富」？更多的雙湖人將在新家園開啟新未來。

西藏自治區那曲市雙湖縣境內的野牦牛。（中新社）

牧民退場 還地野生動物

中國海拔最高縣西藏自治區雙湖縣為什麼要實施這次大規模的生態搬遷？據報導，高寒缺氧且偏遠的自然環境導致當地多病，上學、看病及出行都是難題，羌塘國家級自然保護區內草場又正以每年3%至5%的速度退化。官方盼藉此尋求破解人與自然和諧共生難題之道。

20世紀70年代，隨著人口增加，牛羊增多，藏北草原草畜矛盾越來越嚴重。1976年初，西藏自治區黨委、政府正式決定開發無人區。「雖然雙湖很苦，但要離開自己辛辛苦苦建設了40多年的家園，心裡面還是捨不得。」時任申扎縣卡俄措村村主任、今年79歲的白瑪說。

雙湖縣境內的湖泊。（新華社）

「南部草場雖然不太好，但海拔低，而且牧民祖祖輩輩在那裡生活，而北部的無人區海拔超過5000米，很多牧民不願意搬遷」。西藏日報引述時任申扎縣卡俄措村村主任、今年79歲的白瑪說，一開始動員老百姓搬遷的思想工作並不好做。

2022年7月14日，工作人員給用於運送家具的貨車貼上「走向新家園，擁抱新生活」的標語。（新華社）

經過幹部耐心的解釋和協調，一些原來想不通的牧民終於轉變了思想。一次具有歷史意義的大搬遷開始了。白瑪帶領全村人向北遷徙300多公里，來到平均海拔5000多米的無人區繁衍生息，建立了嘎措鄉，完成第一次遷徙。2053名牧民趕著16萬頭牛羊，喚醒了這片神祕的亙古荒原。

2012年，國務院批覆成立雙湖縣，總面積近12萬平方公里，因康如湖和惹角湖得名，人口1.4萬餘人。政府先後投資 數十億元修通公路、接入國家電網主網等建設，2019年底，雙湖縣實現脫貧摘帽。

雙湖縣多瑪鄉果根擦曲村的村民將行李搬上貨車，準備前往新家園山南市森布日安置點。（中新社）

生活4難 高海拔的困擾

但隨著人口增長，當地人畜和野生動物爭奪生存空間的現象愈發凸顯。新華社報導，特別是因為地處偏遠，環境惡劣，投資成本高，吃水難、上學難、看病難、出行難始終困擾著極高海拔地區的群眾。

此外，雙湖縣域一半以上的面積在羌塘國家級自然保護區內，被稱作「鬼地」的雙湖，卻是野生動物的樂園 ，生活著國家一級保護動物藏羚羊10萬多隻、野犛牛2萬多頭及藏野驢等，還有藏原羚、棕熊、雪豹等眾多國家級保護動物。雙湖草場開始出現退化。

為兼顧生態安全與牧民生活質量，2018年，西藏自治區黨委、政府決定實施極高海拔地區生態搬遷。2019年年底，為給野生動物騰出家園，雙湖縣2900人向南跨越近千公里，搬遷到海拔3600米的雅魯藏布江北岸，完成第二次遷徙。

搬遷後，隨著人類活動以及牲畜數量的減少，雙湖縣將逐步回歸到野生動物的懷抱中，當地生態也將逐漸得到恢復，廣袤草原將成為野生動物的樂園。搬遷後的牧民生活品質也能提升。雙湖縣將進一步加強生態安全屏障建設，遊客可通過自駕遊前往。