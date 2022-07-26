「再見，長江白鱘」 回憶2003年與牠最後一瞥

上世紀90年代，危起偉在宜昌江邊拍到的受傷白鱘。（取材自極目新聞）

起源白堊紀時期匙吻鱘科魚類家族的長江白鱘，歷經1.5億年的環境劇烈變遷仍能劫後餘生，最終卻因不敵人類酷捕濫撈而滅絕。這一古老物種與人類最後一次的邂逅，是再見也竟是永別。

2019年12月13日，武漢，中科院水生生物研究所水生生物博物館內的白鱘標本。（取材自紅星新聞）

2022年7月21日，有「中國淡水魚之王」之稱的長江白鱘被世界自然保護聯盟（IUCN）正式宣布滅絕。長江白鱘最後一次出現在公眾視野裡是2003年在四川宜賓，專家們在救傷後為它裝上追蹤器放歸，卻從此再未收到聲納信號。救助者穆天榮聽到滅絕的消息後，哽咽地說：「就像一位老朋友永遠離開了…」。

世界自然保護聯盟北京 時間2022年7月21日更新瀕危物種紅色名錄顯示，長江特有物種白鱘（Psephurus gladius）已經滅絕，長江鱘（Acipenser dabryanus）野外滅絕。

長江白鱘是全球最大的淡水魚之一，四川漁民諺語稱「千斤臘子（中華鱘） 萬斤象（白鱘）」，長度可達7米，是中國特有和長江的旗艦物種。1989年被列為國家一級保護野生動物，1996年、2009年兩度被世界自然保護聯盟列為「極危級」、「極危（可能滅絕）」。

2003年 最後現身

紅星新聞報導，文獻紀錄顯示，世界上最後一隻被救助的長江白鱘，是2003年1月24日下午，宜賓市羅龍鎮漁民劉龍華在長江涪溪口捕撈作業時誤捕，因身上有傷，被送到白沙灣長江水域，由中國水產研究院長江水產研究所的專家先後遠程、現場進行救助。

四川宜賓長江鱘協助巡護隊隊長周濤當時聽到消息後異常激動，騎摩托車數十公里趕到白沙灣江邊，一睹「淡水魚王」的丰采。「3米多長，很震撼，一輩子都無法忘記它的樣子」。

2003年救護白鱘的現場視頻截圖。（取材自封面新聞／宜賓廣播電視台供圖）

2003年，專家在宜賓救助長江白鱘。（取材自紅星新聞／穆天榮供圖）

當年這隻長江白鱘的救助者之一、原宜賓市水產漁政局局長穆天榮，在宜賓漁政部門工作了30年，與包括白鱘、中華鱘在內的長江水生生物打了一輩子交道。穆天榮回憶，3米多長的白鱘出現在眼前時，他驚呆了，「從事漁政管理工作多年來，這是我見到的最大白鱘」。

穆天榮馬上聯絡中國水產研究院著名鱘魚專家危起偉，請求專家到現場救助。按專家意見，他們將白鱘送到宜賓市區附近的白沙灣長江邊，8個壯漢怎麼也抬不起這隻長江白鱘，而它嬌嫩光滑的皮膚更經不住手指的抓捏。最後大家想出一個辦法：用純棉製品包住白鱘進行轉移。

穆天榮記得，長江白鱘被轉移到長江白沙灣漁民提供的網箱船後，精神萎靡不振肚皮朝天，這是魚類瀕臨死亡的危險信號。他和漁政管理人員以及漁民輪流跳進一米多深的水裡，將長江白鱘身體扶正並不斷往水裡加氧。2003年1月25日凌晨3點，長江白鱘恢復正常體態，開始擺動。

2003年，專家在宜賓救助長江白鱘。（取材自紅星新聞／穆天榮供圖）

搶救國寶 瀕死復生

2003年1月25日，時任宜賓市人民政府副市長聞光源、陳華指示「要不惜一切代價搶救白鱘」。一批水生生物專家分別從上海、武漢、成都帶來最先進的儀器，一批高級進口藥物也從國家農業部 通過空中走廊運出。四面八方的人們一起投入到搶救國寶白鱘的第一線。

2003年1月26日9時30分，以中國水產研究院著名鱘魚專家危起偉為首的專家組下水對受傷的長江白鱘進行體檢和治療。穆天榮記得，受傷白鱘重約160公斤，兩處傷口一共被縫合了24針，幸好傷在頭部腹皺處不致命。

白鱘身體恢復後，專家為其安裝聲納系統。（取材自紅星新聞／穆天榮供圖）

安裝聲納 放流長江

這隻獲救白鱘屬於雌性，年齡約20歲，體長3.52米，重約160公斤，是當時有紀錄以來人類捕獲到的最大活體白鱘，十分珍貴。

處理好傷口後，專家們又小心翼翼地在白鱘的腰段側身部安裝了聲納，以便放歸長江後研究白鱘的健康及種群生存狀況等情況。2003年1月27日15時30分，危起偉等專家下到網箱船內給它打了最後一針，然後將它抬出船外，輕輕放入長江。

穆天榮記得，在人們剪斷白鱘尾部的繩索後，恢復自由的長江白鱘將長長的吻露出水面，似乎在和救助它的人們作別。

2003年1月30日凌晨5點多，追蹤船跟著白鱘的「足跡」到了四川宜賓南溪與江安縣交界處附近的「金雞尾」江段，由於長江大霧，追蹤船觸礁損壞，耽誤了六七個小時，待追蹤船修復後，再未發現白鱘聲納信號。

2003年救護白鱘的現場視頻截圖。（取材自封面新聞／宜賓廣播電視台供圖）

19年前的救援 「牠肚中有大量魚卵」

對於長江白鱘被世界自然保護聯盟（IUCN）正式宣布滅絕的消息，曾在2003年採訪長江白鱘救傷事件的資深記者田富友並不認可這個論斷，他認為長江白鱘可能仍棲息在現今探測技術無法觸及的地方。當地巡護隊員也抱著一絲希望，也許未來在加大對魚類的保護行動中，還有機會能再見到長江白鱘的身影。

作為2003年1月25日長江白鱘救護的親歷者和記錄者，已退休的華西都市報·封面新聞資深記者田富友仍舊記得，當時，他是在長江白鱘誤捕上岸後第二天抵達現場，並於當晚9點，在電腦前敲下次日華西都市報一版見報稿的標題「絕跡多年，野生白鱘宜賓出水」。

田富友保存的關於白鱘救護報導的華西都市報。（取材自封面新聞）

封面新聞報導，田富友回憶，長江白鱘在宜賓上岸後，引起國務院 、農業部、中科院及省級相關部門的關注。「當時經過專家測定，這隻白鱘肚中有大量待產的魚卵。頭部和尾部有明顯傷痕。」從救助到放歸，前後經歷4天。

聽到世界自然保護聯盟宣布長江白鱘滅絕的消息，田富友並不認可這個論斷。「長江僅幹流便超過3000公里，裡面有很多崖壁，這些珍稀魚類也許就活動在某個深水處，也許在某個崖壁下，只是我們現在的探測技術還無法觸及」。

周濤和隊友在巡護長江。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

尋找白鱘 懷抱希望

作為當年最後一尾長江白鱘救援志願者，四川宜賓長江鱘協助巡護隊隊長周濤獲悉長江白鱘滅絕消息，「心情瞬間變得很沉重」。周濤從小在長江邊長大，看見過三次白鱘，印象最深的便是2003年那次。「當時這條魚已經是懷卵四期，所有人都希望它能回到長江，並順利傳宗接代」。

周濤仍記得長江白鱘在宜賓的產卵場，「集中在金沙江下游，江安縣至屏山縣之間，最主要的就是『三塊石』。」周濤口中的「三塊石」位於向家壩水電站壩下，因江水中聳立著三塊巨石而得名，該水域水流湍急，江面開闊，四周人類活動較少。

周濤說，他後來打算研究長江白鱘時，它已經不見蹤影，但「從2014年我加入長江巡護隊至今，一直沒有放棄對白鱘的尋找。」周濤說，鱘魚於他而言是天然的使命，遺憾地是這樣的機會已非常渺茫。今後他們將加大對長江流域的巡護和生態保護的宣傳，號召更多的人，加入長江生態保護隊伍。

「除了白鱘，長江裡還有長江鱘等珍稀魚類，長江鱘已經野外滅絕，但好在這些年都有人工增殖放流。今後我們也將加大對人工放流長江鱘的監控，加大對魚類的保護。」周濤說。

金沙江三塊石江段，曾經是著名的白鱘、中華鱘、長江鱘產卵場。（取材自封面新聞）

生態治理 落實禁捕

現場走訪周濤口中的「三塊石」水域，江面開闊，但水流已不如從前湍急。當地熟悉魚類生長情況的人員說，這裡因江裡三塊巨石而得名，曾是著名的白鱘、中華鱘、長江鱘產卵場。如今，江裡的魚類產卵場究竟在哪些江域，相關人員還在做進一步的調研，尚沒有明確結論。

「雖說不知道還有沒有珍稀魚類在此產卵，但宜賓作為長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區，堅持以建設長江生態第一城為目標，在多部門的合力守護下，宜賓已全面落實境內的長江流域重點水域禁捕退捕任務，長江生態綜合治理修復取得明顯成效」。

當前，宜賓市通過多部門的通力協作，已為築牢長江上游生態屏障提供了有力保障。也為長江白鱘的再次現身留下可能待續的希望。