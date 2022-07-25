「雙減」政策周年 教培機構「二次創業」摸索出新道路

卓越教育在社區開設「嘀嗒成長中心」。（取材自微博）

「雙減」政策周年，經過近一年縮小規模、改變業務方向的調整，教培機構在不確定中逐步摸索出新的道路。為了在行業變動中生存下去，教培機構正集體「二次創業」。

2021年7月24日，「雙減」意見正式落地，成為教育培訓機構畫時代的一天。當K12學科類校外培訓不再是教培機構最大的營收來源，機構大多選擇開源節流，退租教學點、裁撤業務和員工、試水新業務，以彌補主業務收入的減少。如今 「雙減」一周年，教育培訓機構交出了一份怎樣的答卷？

★開源節流 實現扭虧為盈

啟蒙素質教育、在線直播大班課、本地網校熱潮退去，K9學科類校外培訓步入歷史，廣告大戰、眾人躋身入局的景象銷聲匿跡…，這對「雙減」後教育培訓機構的經營影響至巨。南方都市報報導，歷經一段時間的摸索，多家教育公司近期宣布在最新的財報季中，實現了扭虧為盈或虧損收窄。

而實際上，虧損縮小還有另一層原因，即營銷成本、人力成本開支的減少。大部分機構選擇裁撤業務和員工，縮小規模，以求在行業變動中生存下去。由虧轉盈，其中一部分是來自於「節流」之後的平衡。

公開信息顯示，高途在2021年8月1日前關閉了全國13個地方中心，員工人數由2020年的2萬2570人到2021年底僅剩9015人，減少近三分之二。截至2022年2月28日，新東方學校及學習中心總數為847間，一年間減少778間；2021年，新東方辭退員工6萬人。

機構的努力不止於「節流」，保住現金流，優化運營、開拓多元業務變得至關重要，「開源」是多數教育培訓機構的選擇。「雙減」落地以來，智能硬件、成人教育、素質教育、教育信息化等成為眾多機構轉型的幾大業務方向，模式上的變化則集中在從To C變換到To B和To G。

近期，新東方教育科技集團創始人、董事長俞敏洪表示，新東方教育業務已經由原來的教育培訓轉化為教育內容產品研發。五大轉型方向分別是非學術類輔導、智能學習系統及設備、遊學與研學營、教材和數字化智能學習解決方案，以及專升本考試準備。

2022年3月18日，好未來創始人、CEO 張邦鑫宣布，好未來進入二次創業階段，開始全面轉型，科技服務、智能硬件以及生命科學等非教育培訓業務是未來重點業務，此前，好未來推進終身學習、技術服務、海外等業務，已在美國、英國、新加坡設立海外分校。

高途創始人、董事長兼CEO陳向東則表示，公司將利用過去在K12學科類校外培訓服務中積累的資源和專業知識，將發展重點轉向成人教育培訓、職業教育培訓和智能數字產品。「雙減」之後，網易有道業務重心也轉至智能學習硬件、素質教育、成人教育和教育信息化。

為讓「雙減」之後的課堂更加豐富，重慶市兩江新區重光小學學生們通過學習美食製作，探尋美食背後的文化內涵。（新華社）

★校外培訓 轉與學校合作

報導指出，在「校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓」的規定下，教培機構直接面向學生提供校外培訓的空間縮小，機構逐步改變以往的大To C方向，轉向To B和To G。

2022年2月15日，教育部 在新聞發布會上介紹，全中國自願參加課後服務的學生比率，由去年春季學期末的49.1%提高到秋季學期末的92.2%。據統計，2021年，全中國共有義務教育階段學校20.72萬所， 在校生1.58億人。龐大的用戶群體帶來需求市場，進校成為「雙減」之下，校外培訓機構轉型的一大方向。

舉例來看，卓越教育與廣州多家公立學校 合作，面向學校提供素質課程和校內託管服務。2021年10月，新東方公布旗下公教育服務品牌「東方創科」智慧教育成果。2021年年底，好未來官宣新品牌「美校」，定位To B業務，為教育行業提供直播、教研、AI系統解決方案。2022年6月，猿輔導推出新面向政府和公立學校品牌「飛象星球」，提供智能教育平台及產品。

2020年5月，網易有道推出用於解決學生作業的過程性評價問題的進校產品「有道智能學習終端」，截至2021年12月底，有道智能學習終端已進入26個省，並被300多所學校使用。

一邊是課後服務，一邊是教育信息化2.0建設背景下的智慧教育，教育培訓機構正努力抓緊這兩大契機發展進校業務。

網易有道智能學習燈具指尖查詞功能。（取材自微博）

★智能產品 成新增長引擎

在眾多轉型動作中，受關注度最高的莫過於教育智能硬件。或自主研發，或尋求與現有硬件製造商合作，抑或是以作為智慧教育載體的形式出現，智能硬件成為眾多教育公司轉型路上的主要方向。其中針對家庭場景、面向C端用戶的產品，詞典筆、學習機和學習燈是「頂流」。

今年4月和7月，網易有道分別發布有道智能學習燈和AI學習機，有道詞典筆的銷售量在2021年第3季度達40萬支；網易有道CEO周楓曾說，智能硬件和素質教育已成為公司的重要增長引擎。

近日，高途也上線了伴學機和掃描翻譯筆兩款產品。此前，陳向東也表示，根據新規，高途將利用過去在K12學科類校外培訓服務中積累的資源和專業知識，發展重點轉向智能數字產品。

猿輔導則推出了墨水屏教育智能硬件「小猿智能練習本」、斑馬智能學習機G1，與網易有道聯名推出有道詞典筆3，作業幫上線小鹿寫字筆和喵喵機電子單詞卡，掌門教育、松鼠Ai、新東方在線也發布了多款智能硬件產品。

實際上，教育培訓公司造硬件的熱潮並不是在「雙減」之後才開始的。2020年10月，字節跳動推出大力智能作業燈，隨後，互聯網大廠和教育公司造燈消息源源不斷。「雙減」落地後，教育智能硬件掀起第二波浪潮，曾被當作流量入口的工具現在被指望成為教育公司一支生力軍。

值得注意的是，教育硬件並非新賽道，老玩家的實力和影響力不容小覷。近日，成立23年的老牌教育硬件公司讀書郎成功登陸港交所，在過去三年中，讀書郎的營業收入以每年約10%增幅平穩上升，2021年錄得5%的零售價值增長。同年，步步高、有道、科大訊飛的零售市值增長率分別為8%、70%、86%。

教育培訓機構扎堆造硬件，但教育智能硬件的內容把關漏洞，也是潛在隱患。日前，小天才兒童平板電腦被曝涉黃涉暴內容，被北京市官方約談。今年，央視315也曝光了兒童電話手表產業的亂象，一些產品操作系統版本過低，極易被惡意軟件入侵，暴露孩子的位置和人臉等信息。

教育培訓機構扎堆造硬件，但教育智能硬件的內容把關漏洞也是潛在隱患。比如日前央視曝光兒童電話手表極易被惡意軟件入侵的亂象。（取材自科技生活快報）

●教培多觸角轉型 拓展成人業務

教育培訓機構也伸出多個觸角進行轉型嘗試，具體表現為在品類上做橫向拓展，在年齡段向上延伸，原來主打K12學科類校外培訓的機構在2021年下半年發力素質教育。

報導指出，2021年下半年，新東方各地分校陸續傳出新增託管、藝術培訓等經營內容，多地分校上線口才、繪畫等素質類課程。卓越教育也開闢了卓越編程、趣味圍棋、思考星球、粵語文化、口才訓練、專注力提升、卓越寫字、向世界說中國故事等八項多品類課程，並在社區開設「嘀嗒成長中心」。

新東方還回歸了大學生業務。俞敏洪稱，在2022財年的前9個月，新東方教育板塊剩餘的主要業務中，針對成人及大學生的國內考試準備業務收入同比攀升約59%。高途押注成人業務的決心更為明顯，近期，高途CFO沈楠稱，高途可比業務（即大學和成人教育、職業教育、素質教育和智能學習產品）收入同比增幅超過200%。

「雙減」一周年，教育培訓機構紛紛走上「二次創業」的道路，從最初每樣都試水，到發力點逐漸集中，機構轉型方向趨於穩定，但不可否認的是，在多種因素影響下，機構實現轉型還有一段漫長的路要走。