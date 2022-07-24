中國女孩捨白就黑 追求「膚色自由」

「中國好聲音」的吉克雋逸，以黑皮膚為特色。（取材自中國新聞周刊）

在中國，一身小麥甚至古銅色的皮膚悄然興起，成為越來越多女孩反抗「標準美」規訓，追求膚色自由以及闡釋自我最有力的發言。

2022年7月12日，超模何穗登上熱搜，原因是天生「冷白皮」而被稱為「何仙姑」的她，突然做了美黑，展示與以往截然不同的古銅色皮膚，並稱自己「從此是辣妹啊」。在追求「膚色自由」的中國女性裡，何穗只是其一，背後是越來越多女孩反抗「標準美」規訓最有力的發言。

一白遮百醜 是標準美

當黝黑皮膚與度假、戶外、中產等關鍵字產生交融的同時，在選擇變黑的女孩那裡，它有著更為豐富的意涵——「一白遮百醜」這種源自他者凝視的審美標準縱橫多年，甚至操縱女孩們選衣服選口紅色號的重要標準為「顯不顯白」之後，一身小麥甚至古銅色的皮膚正悄然興起。

大野麗莎（藝名）擁有一身焦糖色皮膚，以她們美黑界的尺度來說，「度數」介於小麥色和古銅色之間。這個膚色非常百搭，例如幾乎令所有女生談之色變的「死亡芭比粉」，她也能穿得很好看。大野麗莎才剛分享了四套「黑皮芭比」穿搭款式。在小紅書上，她有十幾萬粉絲。

幾年前，大野麗莎還是個白皮膚的姑娘，由於喜歡戶外活動，保持皮膚不變黑對她來說是件麻煩事。出門就要打傘、塗厚厚的防曬霜，用各種美白面膜，還吃過美白膠囊。學舞蹈專業，畢業後又成為職業模特的她，下意識地遵從大眾審美口味，儘管她一直對黑皮膚有好感。

渴求陽光 改當黑皮芭比

改變發生在兩年前，2020年突發的新冠病毒疫情 把所有人封在了家裡。有一天，大野麗莎在社交平台上看到一個曬黑的女孩分享日誌，在家裡憋到已有些抑鬱的她受到啟發，捲起毯子上了天台，春天的深圳太陽很溫暖，連續幾天曬下來，讓她獲得更舒暢的心情，還有一身蜜糖般的膚色。

大野麗莎意外地發現，比起那個拚命保持白皙的女孩，這似乎才是真正的自己，「我本來就是一個喜歡在草地上打滾、瘋跑的人，黝黑的膚色才是我本來應該有的樣子」。

據北京 沐日堂古銅日曬中心主理人劉永安觀察，疫情發生後人們對戶外和陽光的渴求，是近兩年黑色皮膚大受歡迎直接原因，他的美黑沙龍也因此自2020年開始客戶量暴增，今（2022）年2月，他在國貿開了分店。

「沐日堂」在三里屯的總店已經開了13年，是中國最早涉足美黑領域的沙龍之一。劉永安回憶，2009年4月剛開店時，北京僅有一、二家美黑沙龍，服務對象主要是使館區和國貿附近工作的外國人。有時候也有中國人來，要麼是因角色需短時間內調整膚色的演員，要麼是參加某些對膚色有要求的主題「秀」的模特，且以男性為主體。

青島大媽設計的各種「臉基尼」紅到國外，就是怕曬黑。（取材自新華網）

演藝明星一貫為潮流風向標，最早以黝黑皮膚帶起話題的兩位藝人，是2000年左右為擺脫「小白臉」形象而「黑化」的古天樂，以及2006年為演繹「神鵰俠侶」中的楊過而將皮膚曬黑的黃曉明。女性藝人以高調的黑皮膚為特色要到2012年，亮相「中國好聲音」的吉克雋逸。

健身 熱興起 黝黑當道

在劉永安的印象裡，大眾尤其女性開始接受黑為美，與2015年前後興起的健身熱密切相關。那時，馬拉松正成為全民最熱的運動之一，2015年keep橫空出世，迅速過億的用戶量將這個「健身課程集中地」和碎片化健身的概念深入普羅大眾的日常生活。

由於偏黑膚色更易顯示肌肉線條，大大小小的健身比賽，都要求選手用美黑油將自己塗黑，那些「跑馬」愛好者，更是把由陽光，汗水和發燙路面帶來的黝黑皮膚，視為奔跑的勳章。有關膚色的審美就在生活方式改變的同時，潛移默化地發生扭轉。

何穗上傳微博的照片中，秀出「辣妹級」的美黑腿。（取材自微博）

公共輿論場內，一場反叛傳統審美的「審美革命」正悄然而至。2018年，「創造101」選手王菊不符合傳統女團標準的外貌引起熱議，其中兩項對「標準美」最明顯的挑戰，就是微胖身材和黝黑皮膚。最終她並未「成團」，但眾多路人被她那句「你們手裡握著重新定義中國第一女團的權利」所打動。

審美革命 冷黃皮不認輸

2019年7月，王菊被美妝品牌Fenty Beauty創始人蕾哈娜親自選中，成為中國區代言人。此時，「橄欖皮/冷黃皮互助小組」、「蜜桃暖粉皮穿搭美妝組」等一批小眾小組在豆瓣相繼成立，這些皮膚不白的女孩開始接納自己，重新確立美的定義。她們說：「橄欖皮女孩絕不認輸」。

和大野麗莎一樣，羅妮（化名）也是在2020年因疫情反而獲得了「膚色自由」。長時間居家讓她愛上了騎行，「躺平任黑」讓她收穫了一些意想不到的自信。例如，以往不敢嘗試的綠色、橘色等顯黑的衣服，現在只要喜歡就「一頓穿」，「彷彿在精神上給自己鬆了綁」，羅妮說。

在劉永安眼中，因防疫興起的露營、徒步、騎行、飛盤等戶外休閒方式，為黑皮膚的流行起到相當大推動作用。

小眾審美 黑妹妹活出自信

在大眾點評以「美黑」為關鍵字進行搜索後，上海、北京、廣州和深圳的美黑商戶數量為490、345、224和227。二線城市間數量差距較大，例如成都、杭州分別有257家、117家，武漢和濟南只有3家、1家。放眼中國，美黑仍然屬於偏小眾的審美，僅在一線城市和時尚街拍發達的城市有較高需求。

與自然光曬黑相比，室內美黑機效率更高，15分鐘以內就能完成陽光下1至1.5個小時的曬黑效果。劉永安介紹，美黑機中的光線以UVA（長波紫外線）為主，只含少量UVB（中波紫外線），大約占日光中UVB的4%，對皮膚傷害更小，機器也曬得更均勻，不少在室外運動中已經曬黑的人，會到室內美黑沙龍來，把顏色曬勻。

在劉永安的店裡，這兩年新增的客源有相當一部分是女性，且女性客戶的到店次數高於男性。客人多為有錢有閒的中產以上階層，或是消費觀念超前的年輕人，對這些客人來說，「用美黑機曬黑是一項典型的非必要支出」。

「北京沐日堂古銅日曬中心」的日曬機。（取材自中國新聞周刊）

不怕挨罵 美黑錯了嗎

既然為小眾審美，這樣的改變就難免引來非議。大野麗莎變黑後，父母理解，但有些親戚看不慣地說：「一個女孩子家，弄這麼黑幹嗎？」有時走在路上，會被人指指點點，最讓她難以理解的，是總有人在她的主頁裡用惡毒的言語進行人身攻擊。

何穗那條美黑博文下的評論，也可以看出網友們對「黑」的態度。點讚最多的前五條熱評，兩條是問她令人羡慕的「冷白皮」、「為啥要美黑？」兩條替她解釋「絕對是拍片全身塗粉底了」，言外之意沒有真的變黑，只有第五條對「黑皮辣妹」表示支持。

「黑不黑是自己的事，又沒有妨礙誰，為什麼反而像錯誤一樣？」大野麗莎感到費解。這大約就是挑戰「標準美」的代價。大野麗莎覺得，自從做出變黑這個審美改變，她覺得很多事情會堅持自己的想法，「遇到不公平的事，我會勇敢地說出來，至於那些謾駡，我連黑都不怕了，我還怕你罵我？」

讓她感到欣慰的，是另一些黑皮膚女孩的留言，她們因為天生皮膚黑從小感到自卑，看到大野麗莎的「黑皮」穿搭、美妝分享後獲得自信，開始接受自己的黑皮膚。

而無論羅妮還是大野麗莎，那些天生白得透亮的女生，她們也很喜歡，但只是覺得，她們這代人應該有一種自覺，就是「美不是固定的、單一的」，告訴別人也告訴自己，白有白的美，黑有黑的美。