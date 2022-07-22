「商場刺客」刺傷年輕人 拒當冤大頭 「太貴就大聲說出來」

明碼標價是商場該盡的責任，但近來傳出有商場刻意模糊價錢，讓顧客結帳時被價錢「嚇一跳」，圖為示意圖，是呼和浩特市一家超市。(中新社)

口裡的話梅、手上的雪糕、髮上的皮筋…這些日常不過的平價小物，在商家沒有明碼標價及標價模糊的操作下，化身為「商場刺客」，讓付錢的年輕人一次又一次「被刺傷」在櫃台前。

「雪糕刺客」是今夏最流行的詞，指的是看似日常，但由於商家沒有明碼標價或價格混亂，導致結帳時因價格過高讓消費者有被「刺」感的雪糕商品。

雪糕的價錢在今年夏天引發關注。(取材自微博)

礙於面子 忍痛付錢

在「雪糕刺客」頻上熱搜後，一些消費者發現一逛商場才知道，處處都有刺客。

結合一些消費者的經歷，開菠蘿財經發現，部分商家正在利用價格模糊的策略銷售商品，當消費者結帳時才發現，價格完全高出預期，而一些「社恐」的消費者礙於面子，只能忍痛付錢。

一位短視頻博主稱，自己去到一家名叫「上么海鳳」的店鋪，沒想到兩顆話梅花了51.2元（人民幣，下同，約7.6美元）。他稱，由於看不太清楚價籤，詢問店員話梅是否為160元／斤（500g），對方回應道，是160元／兩（50g) 。最後他買了兩顆話梅，花費51.2元。 一位博主公開他買到的天價話梅。(視頻截圖)

錯看漏看 荷包受傷

一時間，1600元／斤的話梅登上熱搜，感到震驚的網友們紛紛分享自己的「被刺經歷」，都是因為錯看或漏看以克數秤重，錯誤預估零食的價格，被商場內的話梅、巧克力、軟糖、蔬菜乾等零食鋪子所傷。

凡凡就曾被「零食刺客」刺痛過。她告訴開菠蘿財經，她有一次路過商場，看到話梅鋪子，想買點嘗嘗。她克制地拿了一點，店員包裝好上秤竟然要50多元，仔細詢問價格後發現原來要18.8元／50g，自己還以為是500g。

這邊「零食刺客」剛刺完，水果和餐飲區的刺客們也在暗中做好準備。

一段視頻顯示，一女子逛商場時挑了兩個水蜜桃秤重後，被92元的價格嚇到。她趕緊叫店員少拿一個，硬著頭皮支付了48元。隨後她逛到商場的沙拉輕食店，一小份牛油果沙拉果也稱出69.5元，她直言「吃不起」。 一位博主買了水果與熟食，卻被稱重後的價錢嚇到。(視頻截圖)

阿真也有類似經歷。他在商場的熟食店點菜，嘴饞的他每樣要了一點，結果阿姨一下抓了兩大把，秤重後讓他直接掃碼支付，支付頁面顯示超過100元。這時他才發現，玻璃櫃右上角有一枚枚小小的價籤，鴨心28元／200g，雞爪39元／150g。被100元的鴨貨刺傷後，他自稱，「後來我吃了三天的鴨心拌飯」。

悠悠碰到的是「關東煮刺客」。她在商場裡的關東煮店拿三串就要30多元，讓她們嚇得趕緊結帳出店門。

除了「食物刺客」，商場還潛伏者千千萬萬個「飾品刺客」。

標價模糊 暗箭難防

杭州一位消費者在網上吐槽，前幾天在商場逛時忘帶紮頭髮的皮筋，隨手在飾品攤位上拿了個髮夾，埋單時竟然花了99元。因為髮夾都是一排一排掛在牆上，她沒看到明顯的價籤，結完帳感覺這幾天的磚白搬了。

更讓她生氣的是，隨後她開車離開商場，不到3小時的停車費竟然也要88元，「真的是防不勝防」。

而這些「商場刺客」，之所以能夠刺痛消費者，主要原因還是部分商家沒有明碼標價或標價模糊，冷不丁地刺了消費者一刀。

食品類最常見的價格模糊策略是將單價按照克數來標記，消費者光看標價，很難判斷實際的支付價格。

而在社交平台上，多是因為沒有注意到散裝秤重計量單位，秤重後總價過高而進行吐槽的用戶。

零售行業人士陳明指出，50g的計量單位早期用於賣茶葉和滋補品，比如花茶、蟲草等，但他認為這並不適用於零食品類，「50g的零食量很少」，而且50g的g很像0，不注意看很容易誤以為是一斤（500g）。現在只要貴一點的東西，都會以50g／100g計重，使其看上去單價更低。

價籤產品 很難對應

另一類則是價格標籤與產品很難對應。

最近李瀟去商場超市買西瓜，一顆西瓜結算時竟然超過百元。原因就因她沒有看清價格標籤。攤位上將三、四種品類的西瓜擺放在一起，只在上方懸掛牌子標記了單價，令她很難比較對應的價格。她特意挑了一個不大的西瓜，沒想到還是失算了。

第三種是當消費者說明自己想要多少時，售貨員必然會多抓，進行「面子博弈」。

一位朋友曾在零食店裡打過工的網友說，店裡培訓時就說明，「無論用戶要多少，就一鏟子鏟到底」，賭用戶不好意思說不要，尤其是情侶。

受疫情 影響，進駐商場的店鋪和攤位客流銳減、房租、人工壓力大，需要開源。食品產業分析師 朱丹蓬表示，散裝食品單價會更高，因為它沒形成規模化，再加上對重量不好預估，種種因素都會讓商場散裝零食的單價水漲船高。

易觀分析品牌零售行業資深分析師李應濤注意到，線下開店成本除了租金 之外，進入商場還要交入駐費、大型節日的促銷活動等費用，這些成本都需要進行攤銷。

高價≠高值 消費者不滿

李應濤指出，線下渠道更依賴口碑和回頭客，其實更應該注重價格管理。對於一些虛標價格、價格模糊，或是通過其他方式引導人群進行消費和購買的品牌，市場會進行監管和打擊。

隨著被扒出的「商場刺客」越來越多，年輕一代消費者開始互相取經、溝通對策，用直接拒絕、明確說出所需商品的價格區間的方式，試圖整頓商場刺客。

「食品刺客」備受吐槽的背後，根源在於消費者的需求和預期不匹配。

「很多消費者在逛商場時，享受的是用一杯奶茶的價格換來很高的情緒價值。」陳明分析，但當雪糕、話梅、軟糖這些日常生活中的平價零食越來越貴，用戶自然難接受。

「消費者感覺到被刺殺，還有一個原因是他們的心理預期價格正在不斷被打破。」朱丹蓬解釋道，不管是零食還是餐食，消費者經常吃，會有一定的心理價位區間，預料之外的高價會打破這份預期。最關鍵的是，現在很多消費品，還無法做到高價等於高質，容易引起消費者不滿。李應濤也稱，消費者不反對高費率的定價方式，前提是產品和服務有相應的高價值，能夠滿足需求。 鐘薛高的雪糕走的是高價路線。(取材自視頻)

此次「雪糕刺客」的熱度不斷發酵，還有一方面的原因也不能忽略，那就是疫情背景下，很多消費者開始消費降級，甚至開始低欲望生活，「商場刺客」對於他們來說是反其道而行，而且是在商場隨處可見、甚至原本不用特別在意價格的商品。

開菠蘿財經發現，被坑過的年輕消費者，正在各大社交平台發起相關話題的討論，提醒大家避坑，並總結了一套套整頓「商場刺客」的方法論。

明碼標價是商場該盡的責任，但近來傳出有商場刻意模糊價錢，讓顧客結帳時被價錢「嚇一跳」，圖為示意圖，是呼和浩特市一家超市。(中新社)

理直氣壯 反而不尷尬

悠悠表示，現在社交平台上，年輕人開始互相鼓勵，「遇見貴的直接就說太貴了，不要」。她的經驗是，說的越誇張、越理直氣壯，自己反而會越不尷尬。

阿真則是總結一套在商場買東西的經驗，他稱，首先要花點時間計算清楚價格，看價買東西，買完重新核對價籤是否準確；其次直接告訴售貨員自己需要多少元的東西，超過的部分直接不要；最後就是在結帳時，對於超出承受範圍的商品，直接放回去。

這可能是年輕人面對「商場刺客」時唯一能做的，但是，某種程度上來說，用戶每一次勇敢拒絕消費，其實都是在整頓和構建他們理想中的消費未來。