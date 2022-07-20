中國爛尾樓風暴下…鄭州小夫妻被笑駱駝祥子

買房11年、爛尾8年，300名業主無奈搬進去「自救」。（視頻截圖）

不少人以為努力生活就能擁有屬於自己的家，但爛尾樓 風暴席捲下，他們本該燦爛的人生變了調。有些孩子時時追問媽媽「咱新房啥時候能好」，有些老人到閉眼都沒等到新房。拿到爛尾樓的劇本的老百姓，接下來怎麼演才好？

視頻中，一個女生回家想給老公買塊肉，但因公司降薪，工資只剩2000多（人民幣，下同），只好改買豆腐。視頻看來心酸，但女生和丈夫想到半月前剛貸款 買的房，又讓他們燃起了希望。只是，他們本該燦爛的人生，卻拿到了爛尾樓的劇本。前方的路頓時變得又長又遠又黑，看不到盡頭。

中國多地近期爆發爛尾樓購房者集體停貸風波，引發關注，儘管中國人民銀行主管的報刊「金融時報」於2022年7月16日報導稱，在官方和房地產企業共同努力下，部分涉及停工風險的多個建案已正常施工或復工，但民間數據顯示，停貸斷供風暴仍在持續且不斷擴大。

抖音帳號為「亮亮麗君夫婦」的鄭州小夫妻怎麼也沒想到，自己會成為近日爛尾樓風暴的受害者。

亮亮和麗君夫婦。（視頻截圖）

開源節流 不想躺平

網易新聞刊出「新聞哥」報導指出，「亮亮麗君夫婦」半個月前剛買房，貸款102萬，6.27%的利率，月供6300。每個月的房貸占據了兩人收入的三分之二，在新房交付前還得繼續租房，生存成本太高，但好歹還有一紙購房合同，能在自己的房裡過著幸福的往後。

他倆在樓市高位接盤，原本相信，苦過這一兩年也就好起來了。他倆又是開源又是節流。比如，麗君懷孕，考慮的是怎麼避免重複的檢查才能省錢；下班看到路邊很多人擺攤，兩人也考慮要不要賣點襪子、拖鞋，賺些奶粉錢。麗君說，大家都是在很努力地生活，她也不想躺平。兩人對生活的熱愛和激情，感動不少網友。

可惜有的大廈會崩塌，有的高樓會爛尾。真正的打擊是房企爆雷。報導說，一開始只是外地的融創出事，有網友留言提醒他們。他們回覆聽說了，但沒辦法，鄭州那麼多的爛尾樓，那麼多業主都無計可施，「只能說融創加油，孫老闆加油」。

沒有電梯，六七十歲的老人每天都得打著手電筒爬高樓。（視頻截圖）

2022年5月底，夫妻倆看到工地還在施工，選擇相信鄭州的融創可以挺下去。6月底，他們在工地前盤算著，每個月都來看一次，求個心安。根據售樓處的推算，再來6次，房子就封頂了；再來27次，房子就交付了。夫妻倆在視頻裡展露了燦爛的笑容，無視底下「這個樓盤早晚爛尾」的網友留言。

沒想到10天後，他們的工地真的停工了，因為工人的工資開不出來。他們發視頻質疑，被放話「只是因為疫情高溫暫時停工」，「你再鬧就等著法務部吧」。他們希望開發商可以跟業主真誠對話，但他們說，面對的是一味的搪塞。視頻裡的麗君，眼睛紅腫，明顯哭過，不僅沒了以前的光，還有了黑眼圈。

萬般皆苦 唯有自渡

有位網友圍觀了亮亮麗君這半年的苦難，評論了一句「駱駝祥子」（老舍長篇小說，講述1920年代北京一個年輕人力車夫的悲慘人生）裡的話：「祥子以為努力拉車就能擁有屬於自己的一輛黃包車」。亮亮麗君夫婦把這條評論做成了自己「買房合集」裡的第23集，帳號的個人簡介也變成了「現代駱駝祥子」，下面還有一句「萬般皆苦，唯有自渡」。

鳳凰網另一條視頻裡，是買房11年、爛尾8年，300名業主無奈搬進去「自救」。2011年，位於西安灞橋區的「易合坊」小區開售，賣出1000多戶。原計畫15年交付，卻經歷了開工、停工、破產重組、復工又停工種種波折。加上新冠疫情，業主們承受著收入減少、高額房租房貸、樓盤復工無望等壓力。

沒通水電，小孩寫作業只能靠手機的微光。（視頻截圖）

今年3月，近300戶業主自發地陸續住進自己花高價買下的毛胚房。沒有電梯，六、七十歲的老人每天都得打著手電筒爬高樓；沒通水電，吃飯只能簡單下麵，小孩寫作業只能靠手機的微光……

「住這哪哪都是問題」，一位業主說，他在出租房裡想著房租房貸夜夜睡不著，搬過來雖然啥都沒有，卻再也不失眠了。和「亮亮麗君夫婦」一樣，他們也知道目前唯有自渡，但怕是很難說服自己，僅靠自救就行。

武漢 人想離婚 寧扛徵信黑名

被稱為武漢「最高學歷樓盤」的綠地光谷星河繪，許多業主是碩博士學歷的高科技人才，如今也淪為爛尾樓受害者。眼看著「年末要交房，卻還沒蓋到我買的那層」，他們不惜冒著可能被列入徵信黑名單的風險，串連集體停繳房貸力爭復工交樓。

中央社綜合報導指出，星河繪位於高新技術企業雲集的武漢光谷，該樓盤2400餘戶業主，1414人具有大學及以上學歷，占比近6成，其中碩士341人、博士41人。業主中有武漢疫情中抗疫的護士、網路大廠的高級工程師，也有律師、醫生、會計等。他們根據自己的工作特長，將維權群組分為了工程組、法務財務組、媒體組、線下活動組、資料收集組。

星河繪業主們今（2022）年7月10日發布「停貸告知書」，申請自合約交房日即今年12月31日起，停止向貸款銀行償還個人貸款的每月還款，直至樓盤完工驗收合格交付。

其中一名「停貸」業主葉晴表示，2020年12月以70萬元（人民幣，下同，約10.37萬美元）首付購買一房，每月房貸8000多元。當年這個樓盤非常受歡迎，半年內開盤9次全部售罄，自己和丈夫都是來自湖北的普通農村家庭，房子是婚後居所，買房後丈夫從廣州辭職到武漢工作，她今年初已懷孕。

房子留給自己 孩子給他

但現在20棟樓中僅有幾棟封頂，葉晴的房子在20樓，還沒蓋到那一層。「我以後的30年，可能都要背負徵信帶來的影響，但是我沒有辦法了」，葉晴說，她甚至想到最壞情況下，孩子出生後跟丈夫離婚，把小孩給他，房子留給自己，徵信只影響她一人。

另一名在上海從事資訊科技工作的買家吳天說，該樓盤停工後，他曾多次請假到武漢維權，過程非常煎熬。「停貸」可能會面臨不能高額消費、無法乘坐飛機、高鐵等，甚至孩子上學也會有影響，但「我不可能對著空氣還30年房貸。我只能先跟我老婆離婚，把孩子放到我老婆名下，然後開始強制停貸」。

另一名買房者林峰，畢業於中國知名大學，目前在中國排名前十大的房企工作。他直言：「停貸是無奈之舉，房企人竟然買到爛尾樓，可笑又可氣。」

據報導，星河繪業主和開發商此前進入了曠日持久的「扯皮」中，參加了不下10次談判。在一次又一次會談、投訴中，業主們逐漸拼湊出星河繪專案的問題所在：違規劃轉預售帳戶資金。

綠地光谷星河繪全體業主發出的停貸告知書指出，自2020年12月該樓盤首次開盤，半年內預售回款達48億，但2021年8月起停工，直到2022年7月有7.25億元重點監管資金被開發商挪用，樓盤工程完成不足35%，現在樓盤建設資金缺口近8億元。